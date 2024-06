CRBL, dezvăluiri despre relația cu fiica sa, după divorțul de Elena: „Vorbim zilnic…”

CRBL nu mai petrece zilnic timp cu fiica sa după divorțul de Elena, însă are planuri mari pentru vara aceasta cu Alessia. Într-un interviu pentru Ciao.ro, cântărețul a vorbit despre relația pe care o are cu fiica sa și a dezvăluit surpriza pe care o pregătesc împreună pentru fanii lui.

În aprilie s-a aflat că artistul CRBL și Elena divorțează după 16 ani de căsnicie. Ei au făcut anunțul într-o postare pe rețelele de socializare.

„Cu inimile împovărate de tristețe, dar în același timp într-un spirit de transparență și respect reciproc, dorim să vă împărtășim o decizie deosebit de dificilă pe care am luat-o împreună. După o perioadă de reflecție profundă, am ajuns la concluzia că este mai bine pentru noi să urmăm drumuri separate în viață. Această hotărâre nu a fost ușoară, dar am decis să o luăm cu gândul la binele nostru individual și, mai ales, la binele Alessiei (n.r. – fiica lor)”.

Întrebat despre relația cu fiica sa, CRBL a explicat că plănuiește un moment special alături de ea. Se pare că Alessia ar putea urca curând pe scenă împreună cu el.

În weekend, artistul petrece timp cu Alessia, dar speră că situația se va schimba, deoarece adolescenta intră în vacanță și va avea mai mult timp liber.

„Vorbim zilnic evident despre toate întâmplările de la școală și nu numai, iar cu văzutul mai pe weekend, pentru că în timpul săptămânii are școală, după școală are canto, are dans, e mai complicat. Acum, că vine vacanța, pot să o mai iau cu mine pe la concerte. Îi place foarte mult să stea în backstage, să vadă cum se întâmplă, cum se face, că are și lumea de dincolo de scenă”, a completat artistul pentru sursa citată.