Cleopatra Stratan se confruntă cu probleme cu vederea, încă din copilărie. Ce diagnostic a primit: „Din păcate, operație nu este”

Cleopatra Stratan este una dintre cele mai cunoscute artiste din showbiz-ul autohton, fiind pe scenă încă de la vârste fragede. Tânăra a evoluat enorm în cariera sa artistică, iar acum se bucură de succes. Dincolo de talentul incontestabil, cântăreața a cucerit publicul și cu frumusețea ei, fiind și foarte deschisă în ceea ce privește relația cu fanii.

De la vârsta de 2 ani, artista poartă ochelari de vedere și a făcut publică afecțiunea oftalmologică de care suferă încă din copilărie. Fiica lui Pavel Stratan a dezvăluit că problemele cu vederea există încă de când era un copil, iar afecțiunea cu care se confruntă nu poate fi operată.

Cu ani în urmă, Cleopatra Stratan a fost diagnosticată cu astigmatism hipermetropic, dar nu a discutat prea mult despre asta. Fanii, în special cei din mediul online, sunt adesea curioși cum arată fără ochelari și o întreabă de ce îi poartă mereu. Deși a încercat lentile de contact, nu se simte confortabil cu ele. Cu toate că a luat în calcul opțiunea unei intervenții chirurgicale, medicii nu i-au putut garanta rezultatele dorite, așa că a renunțat și își poartă ochelarii cu încredere.

„Am această problemă oftalmologică de când mă știu. Port ochelari de mai bine de 18 ani și până acum 2 ani nu vorbisem niciodată detaliat despre problema mea la ochi. Dar până la urmă, nu mi-e rușine să spun ce am. Port ochelari dintotdeauna. N-am absolut nicio reținere. Nu am zis niciodată de ce port ochelari, care este problema și motivul pentru care îi port. Atunci am decis să le spun. Pentru că nu am de ce să ascund.

Am astigmatism hipermetropic, așa se numește și, din păcate, operație nu este. Nu are rezultate 100%. Am încercat și lentile de contact, dar văd mai prost cu ele din cauza dioptriilor mari pe care le am. Astfel, singura soluție ar fi să port ochelari, ceea ce nu mă deranjează absolut deloc. Dar, lăsând partea estetică la o parte, fac parte din mine și cred că nu sunt eu acea Cleo fără ochelari. Chiar dacă am încercat să obișnuiesc oamenii și cu, și fără ochelari, de-a lungul timpului, pentru că, așa cum bine știm, la filmări, ședințe foto și în anumite contexte, nu pot să-i port. Fac parte din mine și nu am avut niciodată un complex din acest punct de vedere. Imbrățișez până la urmă ideea de a fi tu așa cum ești și de a te accepta. Și, crede-mă că, nu este absolut nicio problemă”, a declarat Cleopatra Stratan, pentru UNICA.RO.