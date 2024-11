Cele mai extravagante costume purtate de vedete pentru Halloween 2024

Așa cum probabil te-ai fi așteptat, și anul acesta vedetele s-au întrecut în costume spectaculoase de Halloween și au luat în serios această sărbătoare extrem de populară. Celebritățile nu au ratat ocazia de a intra în pielea personajelor lor preferate sau care reprezintă pentru ele o sursă de inspirație.

Pe conturile personale de social media, celebritățile și-au etalat costumele, dar și transformările surprinzătoare prin care au trecut pentru a ajunge la personajul dorit. Unele staruri au parcurs un proces elaborat de pregătire și au fost de nerecunoscut în costumațiile alese. Și, desigur, reacțiile din partea fanilor, care au fost luați prin surprindere, nu au întârziat să apară. Fie că vorbim despre costume clasice, roluri celebre din filme sau despre personalități emblematice care au marcat într-un fel sau altul această lume, vedetele au intrat în spiritul acestei sărbători și și-au dat frâu liber imaginației și creativității.

Selena Gomez și Benny Blanco s-au îmbrăcat în Alice în Țara Minunilor și Pălărierul Nebun, Sophie Turner a fost Trinity din The Matrix, iar Ice Spice a fost Leeloo din The Fifth Element. Impresionantă a fost transformarea lui Kim Kardashian într-un aligator, Christina Aguilera a optat pentru un costum sexy de vampir, iar Hailey Bieber & Kendall Jenner le-au imitat pe Paris Hilton și Nicole Ritchie.

Una dintre cele mai așteptate transformări a fost cea a lui Heidi Klum. Ea a optat pentru un costum inedit, realizat cu ajutorul efectelor speciale și a machiajului, transformându-se în E.T. Însă, pentru același costum a optat și actrița Janelle Monáe, așa că fanii au rămas surprinși de coincidență.

Foto: Instagram

