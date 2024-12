Cătălin Bordea, alături de o femeie misterioasă de ziua lui de naștere. Ce a dezvăluit actorul: "Pe ce serpentine ne dăm..."

În vara anului 2023, Cătălin Bordea a confirmat faptul că el și soția lui, Livia Eftimie, s-au despărțit. După ce în presă au apărut mai multe zvonuri conform cărora cei doi ar fi divorțat în secret la notar, comediantul a făcut primele declarații pe marginea acestui subiect. Juratul emisiunii „iUmor' de la Antena 1 a cunoscut-o pe Livia în anul 2012. Cei doi s-au căsătorit civil în 2014, iar în 2019 a avut loc cununia religioasă.

Fanii au fost surprinși când au aflat că Livia Eftimie, fosta soție a lui Călălin Bordea, este acum într-o relație cu Spike, fostul cel mai bun prieten al comediantului. Reacțiile publicului nu au întârziat să apară. În timp ce unii au apreciat faptul că au ales să-și urmeze fericirea și să lupte pentru relația lor, indiferent de opinia celor din jur, alții i-au criticat vehement.

Pe 16 decembrie, Cătălin Bordea a împlinit 40 de ani, iar în acea zi acesta a publicat o fotografie în care e în compania unei femei misterioase. Actorul nu a intrat în detalii referitoare la viața lui amoroasă, însă a ținut să transmită un mesaj cum se simte acum, la această vârstă.

„Am făcut 40! Minunați cei 10 ani din 30! Mi-a fost al dracului de bine și al dracului de rău. Am câștigat prieteni care mă înconjoară și mă protejează, un frate de care sunt mândru și Săli pline de oameni care mă onorează. Am câștigat. Hai să vedem, 40, pe ce serpentine ne dăm…”, a scris Cătălin Bordea pe Instagram.

Invitat în podcastul lui Speak, Cătălin Bordea a vorbit deschis despre despărțirea de soția lui, făcând și confesiuni despre momentul dureros când aceasta a ales să plece din locuința conjugală.

„Cel mai greu moment a fost când a plecat de tot de acasă… Când a venit să îşi ia toate lucrurile, eu mă pregăteam să plec în turneu. Am ieşit pe uşă, m-am uitat în spate şi am văzut pentru ultima oară apartamentul cum îl ştiam. Eu nu am ştiut nimic, ea mi-a jurat că nu se întâmpla nimic între ei, deşi am insistat luni de zile. Inclusiv prietenii o întrebau dacă e ceva între ea şi el. Nu a recunoscut nimic. Am aflat din presă. L-am considerat fratele meu, venea la noi acasă, împărţeam tot, îi dădeam haine, l-am ajutat să treacă peste multe momente grele, i-am fost alături”, a mărturisit Cătălin Bordea în podcast-ul moderat de Speak.