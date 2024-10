Care a fost ultimul mesaj postat de Liam Payne, cu câteva minute înainte să moară. Artistul se afla în vacanță

Liam Payne a publicat un mesaj tulburător pe rețelele de socializare împreună cu iubita sa, Kate Cassidy, cu doar câteva minute înainte de a muri la vârsta de 31 de ani, în urma unei presupuse căderi de la un balcon.

Liam Payne se afla în Argentina cu partenera sa

Cântărețul ar fi căzut de la etajul al treilea al unui hotel din capitala Argentinei, Buenos Aires, miercuri seara, 16 octombrie, conform TMZ. Martorii au relatat că fostul membru al trupei One Direction ar fi căzut din camera sa de la CasaSur Palmero Hotel, imediat după ora 17:00.

Ultima postare a lui Liam Payne pe Snapchat îl arăta pozând fericit alături de iubita sa, Kate Cassidy, îmbrăcată în costum de baie, în fața unei oglinzi. Fotografia fusese distribuită anterior de Kate pentru a marca ziua lui de naștere de anul trecut, când împlinise 30 de ani.

sursa: Snapchat

sursa: Snapchat

Postările din ultimele momente ale vieții artistului arătau că acesta se bucura de un mic dejun târziu în camera sa de hotel, dezvăluind că el și Kate Cassidy obișnuiau să se trezească la ora 13:00 și discutau despre alegerea unui costum de Halloween inspirat din filmul Forrest Gump. S-a filmat la masă alături de Kate, glumind despre faptul că ea își lăsase pălăria pe masă.

sursa: Snapchat

sursa: Snapchat

O altă fotografie tragică era însoțită de textul „Zi frumoasă în Argentina”, înainte ca starul să posteze o imagine cu hotelul său, scriind: „Bucuros că am avut parte de puțin timp departe” și adăugând un emoji cu inimă. De asemenea, a mai distribuit o poză alături de Kate, intitulată „Timp de calitate”.

TMZ relatează că, deși Liam Payne și Kate Cassidy au călătorit împreună în America de Sud, ea s-a întors acasă pe 14 octombrie, iar cântărețul s-ar fi cazat singur la Casa Sur.

Serviciile de urgență au fost văzute în fața hotelului, unde a fost amplasat un cort roșu. Ancheta privind moartea cântărețului este în desfășurare.

Purtătorul de cuvânt al serviciului de ambulanță din Buenos Aires, Alberto Crescenti, a declarat că Liam Payne a căzut de la aproximativ 40 de metri, suferind „răni severe incompatibile cu viața”. El a adăugat: „Alerta a fost dată la ora 17:04, ora locală, raportând că o persoană se afla întinsă într-o curte interioară la Casa Sur. La ora 17:11, o ambulanță a ajuns la fața locului, iar bărbatul a fost declarat decedat. Ulterior, am aflat că era un cântăreț celebru. Din păcate, rănile suferite în urma căderii au fost fatale. Nu s-a putut face nimic pentru resuscitare.”

Liam Payne fusese văzut recent la un concert al fostului coleg din One Direction, Niall Horan, în Argentina, la începutul acestei luni. El și-a început cariera muzicală în 2008, când avea doar 14 ani, participând la audițiile X Factor cu propria versiune a piesei „Fly Me To The Moon” de Frank Sinatra.

Liam Payne a revenit în concurs în 2010, când a devenit rapid faimos ca membru al trupei One Direction, formată de Simon Cowell și Nicole Scherzinger. Trupa a devenit un fenomen mondial, chiar dacă nu a câștigat concursul, terminând pe locul trei. Ulterior, Simon Cowell le-a oferit un contract cu Syco, estimat la 2 milioane de lire sterline.

În ciuda succesului, trupa s-a destrămat în 2015, după plecarea lui Zayn Malik. Pe parcursul activității, One Direction a câștigat numeroase premii, a acumulat miliarde de vizualizări pe YouTube și a vândut 50 de milioane de albume.

Liam Payne a lansat albumul său solo „LP1” în 2019 și a avut colaborări notabile cu artiști precum J Balvin, French Montana, Dixie D’Amelio și A Boogie Wit da Hoodie. El a fost într-o relație cu Cheryl Cole, cu care are un fiu, Bear Grey, născut în 2017.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro