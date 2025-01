Când începe sezonul 15 al emisiunii „Românii au talent” la PRO TV. Premiera are loc mai mai curând decât se așteptau fanii

Spectacolul suprem revine! Emoțiile se intensifică și noi talente sunt gata să cucerească scena celui mai iubit show de televiziune din România. Din 31 ianuarie, de la ora 20:30, sezonul 15 Românii au talent ne va face să visăm, să râdem, să aplaudăm și să fim surprinși de talentul autentic.

Cel mai iubit show de divertisment este tot mai aproape! Doar câteva zile ne despart de reîntâlnirea cu cei patru jurați: Andi Moisescu, Andra, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete, dar și cu prezentatorii Smiley și Pavel Bartoș.

De 15 ani, Românii au talent le oferă telespectatorilor un loc magic, în care se întâmplă lucruri extraordinare, un portal către o lume a oamenilor excepționali, care împărtășesc povești remarcabile, o fereastră ce oferă o privire într-o realitate în care orice e posibil. Sezonul #15depoveste aduce momente neașteptate, emoții uluitoare și talente surprinzătoare într-un spectacol național.

„Românii au talent a ajuns la sezonul 15, purtând povara succesului celor 14 sezoane care îl preced. Să fii lider absolut de audiență timp de 14 ani consecutiv, cu un format care are relativ puține oportunități de a inova semnificativ de la un an la altul, pune presiune pe fiecare nou sezon. Ce rămâne neschimbat și mereu interesant este că formatul în sine presupune întâlniri cu oameni, cu locuri, cu mentalități, cu obiceiuri, cu realități. Și ceea ce ne propunem mereu este să fim relevanți social, actuali, sinceri și să oferim emoție, speranță și stare de bine. Și, clar, divertisment. Cel mai mare challenge este, însă, cum să reușești să fii mereu surprinzător, să oferi o doză consistentă de neașteptat, să spui povești coerente într-un roller-coaster de emoții și trăiri dintre cele mai diverse și puternice deopotrivă. De aici și sloganul, și promisiunea sezonului 15: Lasă-te surprins! Este o invitație pentru publicul nostru să vină alături de noi lipsit de prejudecăți, fără bagajul unei percepții formate în sezoanele precedente și să se lase… da, surprins. Este o promisiune bazată pe un casting foarte bun și pe o direcție de conținut care așază lucrurile într-o structură atipică și extrem de atractivă”, a declarat Adrian Batista, Head of Reality & Entertainment Content PRO TV.