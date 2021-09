Back to School: Sarah Jessica Parker a postat imagini inedite cu cei 3 copii ai săi

Actrița de 56 de ani pe care abia așteptăm să o vedem reluând rolul Carrie Bradshaw în serialul HBO Max And Just Like That… e gata de școală.

Sarah Jessica Parker a postat fotografii în care fiecare dintre cei trei copii ai ei, James și gemenele născute cu mamă-surogat Marion și Tabitha (pozați cu spatele, pentru intimitate), se îndreaptă spre ore.

„În decurs de 7 zile”, a scris ea pe Instagram „unul trece pragul primului an de facultate. Ceilalți doi trec în clasa a VII-a. Casa este altfel. Noi suntem altfel. Au nevoie de noi mai mult. Și mult mai puțin. Atât de mulți știu. Uimiți de cum a trecut timpul. De cum trece. Încântați de tot ce îi așteaptă. Dragostea. Dragostea. Dragostea.”

A fost cu siguranță o săptămână emoționantă pentru ea și soțul său, Matthew Broderick, deoarece primul lor născut, James, pleacă de acasă din New York, pentru a se muta în Rhode Island, la Brown University.

În teaser-ul care anunță că Sex and the City se întoarce la TV, numele noii serii, scris de personajul Carrie pe laptop, este urmat de cuvintele „povestea continuă…”, iar Sarah Jessica Parker a scris, în textul care însoțește filmulețul pe care l-a postat: „Și nu puteam să nu mă întreb… unde sunt ele acum?”.

Potrivit unei surse citate de DailyMail, una dintre surprizele neplăcute de care vor avea parte cei care vor urmări mult-așteptatul And Just Like That are legătură cu un personaj principal. Chiar din primul episod, unul dintre cele mai importante și îndrăgite dintre personaje va muri.

„Numai actorii principali și o mică parte din echipă știu ce personaj va muri și au contract foarte strict de confidențialitate. Sarah Jessica Parker este producător executiv și vrea să șocheze audiența astfel încât să realizeze că este vorba de un serial complet diferit de precedentul, că orice se poate întâmpla și oricine poate muri… exact ca în viață”, a mai precizat sursa.

Foto: Instagram

