Andreea Bălan despre reuniunea Andre: “A fost o muncă titanică”

Reuniunea Andre este un dar picat ca din cer pentru nostalgicii care suspină încă după show-urile făcute de Andreea Bălan și Andreea Antonescu în copilărie, fani pentru care numai primele acorduri din Liberă la mare' sau Lasă-mă papa la mare' sunt suficiente ca să îi transpună în vremuri demult apuse. Așa încât nu e de mirare că marele concert Andre de aseară, din cadrul festivalului Nostalgia, a generat un entuziasm general, manifestat prin aplauze la scenă deschisă, imitații ale mișcărilor de dans ale celor două și multiple stories care au invadat rețelele de socializare.

Andreea Bălan, nominalizată în cadrul categoriei Best Female Artist la ELLE Style Awards, ne-a povestit la ședința foto dedicată proiectului, care va apărea în numărul de decembrie al revistei ELLE, cum s-a ajuns la această reuniune, dar și ce muncă implică reînvierea unui proiect muzical la 17 ani de la destrămarea lui.

În primii lor ani de activitate, Andre au venit ca un tsunami pe scena muzicală din România, câștigând multiple discuri de platină și de aur pentru vânzări, cu cifre care bat lejer milionul de unități vândute – și asta în tulburii ani 99-2000, când vânzările oficiale erau dublate oricum de piața neagră.

Au trecut 20 de ani de când m-am lansat, aveam o vârstă fragedă, și peste noapte am devenit celebră, umpleam stadioane în formula Andre. A trebuit să mă maturizez brusc și să mă confrunt cu niște probleme de adult, mai târziu am avut nevoie de foarte multă consiliere ca să pot să mă formez ca om. A fost greu, foarte greu să mă mențin de-a lungul anilor. Și este greu să te lansezi, dar cel mai greu este să te menții. Mai ales două decenii. Trebuie tot timpul să te adaptezi, să simți și să accepți schimbarea. Pentru că, dacă ești rigid, nu vei evolua. Și cred că asta am învățat de-a lungul anilor, pe lângă multe alte lecții de viață. Cu cât ești mai sus, cu atât căderea e mai abruptă. Am învățat să mă adaptez. Să fiu atentă la schimbările lucrurilor și ale pieței, să fiu atentă la schimbările din jurul meu.', ne-a mărturisit Andreea Bălan în interviul video pe care îl poți urmări mai jos.

Întrebată și despre reuniunea Andre, în anul în care a sărbătorit 20 de ani de carieră, a dat naștere celui de-al doilea copil (cu complicații care i-au pus în pericol viața) și s-a și căsătorit cu partenerul său, George Burcea, Andreea Bălan a povestit că a simțit că a venit vremea să se bucure de fiecare moment și că toate proiectele pe care le-a (re)lansat anul acesta urmează această lecție pe care a învățat-o abia acum.

Reuniunea Andre după 17 ani nu a fost simplă, a declarat Andreea Bălan. Am muncit foarte mult pentru refacerea trupei, adică am pus proiectul pe picioare în trei luni. Adică să refacem majoritatea pieselor din trecut, să le înregistrăm, să le facem coregrafii, să le facem costume, să facem un show de o oră și jumătate. Să învețe Andreea Antonescu coregrafiile la toate piesele, să repetăm împreună, a fost o muncă titanică. Iar acum proiectul este pe picioare, am avut câteva concerte. Este un produs premium, are un preț foarte piperat, și este pentru nostalgici. Mi-am dorit foarte mult ca acest proiect să existe pentru toți aceia care ne-au iubit în trecut și care, de-a lungul anilor, ne-au cerut să ne reunim, și să fie special pentru ei, dacă vor să își aducă aminte, să ne cheme să le cântăm și să își aducă aminte cum era în copilărie.'

Comunicarea dintre cele două, spune Andreea Bălan, este una foarte bună, iar lucrul acesta se datorează faptului că au petrecut împreună câțiva ani fundamentali pentru formarea lor ca oameni. De aceea, oricât de multe eforturi a presupus reuniunea Andre, repetițiile și concertele au mers strună.

Deși au trecut foarte mulți ani peste noi separate – 17 ani am fost separate –, acum, când ne-am reunit, mi-am dat seama că sunt niște lucruri atât de înrădăcinate, fundamentale, din copilăria noastră, care au rămas și care au ieșit acum la iveală și ne-am dat seama că noi ne înțelegem din priviri pe scenă. Evident, viețile noastre au evoluat diferit, și au trecut peste noi foarte multe greutăți și foarte multe întâmplări plăcute sau neplăcute, de-a lungul anilor, dar la un anumit nivel ne regăsim și cred că copilăria, în viața unui om, este fundamentală. Este cea mai importantă perioadă din viața unui om. Deși este mică, este fundamentală pentru toată viața și ceea ce ți se întâmplă atunci ții minte pentru tot restul vieții. Andreea a făcut parte din viața mea în cea mai importantă perioadă și de-aia acum ne regăsim, ne cunoaștem foarte bine, deși am stat despărțite atât de mult timp… 'i este foarte mișto să ai două proiecte. Pentru că eu am proiectul meu solo, am și proiectul Andre, și mi se pare că un artist trebuie să aibă mai multe proiecte, să experimenteze. Așa, eu cu mine pot să cânt niște piese pop, iar cu Andre pot să cânt dance, deci este foarte tare.'

