Alexandra Ungureanu, dezvăluiri despre planurile de viitor. Cu cine își va petrece artista sărbătorile: „Mă face fericită”

Alexandra Ungureanu a fost una dintre cele mai spectaculoase apariții de la ELLE Style Awards 2024, impresionând cu un look inedit. Artista a optat pentru o ținută alb-negru, însă accesoriu care a scos outfit-ul ei din anonimat a fost cu siguranță machiajul îndrăzneț și special.

Artista ne-a obișnuit cu firea sa deschisă, iar în cadrul evenimentului ne-a dezvăluit câteva detalii despre ținuta aleasă și ce anume a inspirat-o, dincolo de dresscode-ul serii: white shirt.

„Recunosc că e un dress-code care nu mi-a dat foarte multe emoții. Port cămașă destul de des, în special în combinații cu aer mai masculin. În seara asta am ales un look inspirat de colecția unuia dintre designerii mei preferați, Simone Rocha și atunci am apelat la perle, funde, tulle. Inclusiv în zona de make-up am vrut să fie o apariție statement.”, ne-a povestit Alexandra Ungureanu.