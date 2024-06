Adrian Mutu, imagini rare alături de familie în vacanța din Republica Dominicană. Cum arată cei patru copii ai fotbalistului

Adrian Mutu și soția lui, Sandra Bachici, s-au logodit pe 1 ianuarie 2016, în Cuba, și s-au căsătorit în 2017. Cei doi au împreună un băiat, pe nume Tiago, pe care preferă să îl țină departe de lumina reflectoarelor.

Până să o întâlnească pe actuala lui soție, Sandra Bachici, Adrian Mutu a trecut prin două divorțuri. Fostul fotbalist a fost căsătorit cu Alexandra Dinu, alături de care are un băiat, pe nume Mario. Adrian Mutu și Consuelo Matos Gómez au fost căsătoriți între 2005 și 2013 și au împreună două fete, pe Adriana și Maya. Ele locuiesc în Republica Dominicană, alături de mama lor.

Adrian Mutu și actuala sa soție, Sandra Mutu, își petrec vacanța în Republica Dominicană, însoțiți de cei patru copii ai fostului fotbalist. În aceeași vacanță se află și Mario Mutu, fiul cel mare al fostului sportiv. Din Republica Dominicană, Adrian Mutu a împărtășit o fotografie rară cu actuala sa soție și toți cei patru copii, însoțită de mesajul: „My family / Familia mea”.

Familia sportivului se află în Republica Dominicană special pentru absolvirea fiicei antrenorului, Adriana, care a împlinit și vârsta de 18 ani.

„Ce binecuvântare!!!”; „Cum se putea altfel?? Din oameni frumoși…. copii frumoși!”; „Ești un om bogat!”, acestea au fost doar câteva dintre mesajele din secțiunea de comentarii.

Fostul fotbalist a povestit la FANATIK SuperLiga despre cum se înțelege actuala sa soție, Sandra, cu fiicele sale din căsătoria anterioară cu Consuelo. Totodată, Adrian Mutu a dezvăluit că Mario, fiul său din primul mariaj cu Alexandra, este acum strâns legat de familie.

„Da (are o relație frumoasă cu toți copiii, n. red.). Mario nu mai e rebel, e ok. Face 22 de ani și el. Începe încet, încet, să se așeze. Fetele, trebuie să vedem. Cea mare are graduation (absolvire, n. red.), party, etc. Termină (liceul, n. red.) și trebuie să mergem. E și ziua ei pe 11, face 18 ani. Da, mergem (în Republica Dominicană, n. red.) pe 14 iunie. Trebuie să mergem toți, să fim alături de ea. Mergem toți. Eu, cu Sandra, cu Tiago, cu Mario”, a mai spus Adrian Mutu.

„Mergi cu Sandra? Adică, așa e genul de relație? Așa frumoasă?”, a întrebat jurnalistul Horia Ivanovici, gazda show-ului FANATIK SuperLiga.

„Nu trebuie să fim toată lumea lângă ea? Gândește-te, eu am o relație cu Sandra de aproape 10 ani. E normal ca și copiii mei… Sandra s-a înțeles de la început cu fetele. Erau mici ele, aveau opt ani… Și, încet-încet, și cu copiii, când a venit Thiago, s-au văzut și… Cu Mario se cunoșteau de dinainte. Eu cred că e ceva normal și civilizat. Mai ales că ei, acum, sunt mari, 22, 18…”, a precizat Adrian Mutu.