Adelina Pestrițu, confesiuni rare după 9 ani de relație cu Virgil Șteblea. Cum gestionează cei doi certurile: „Iubirea a învins tot”

Adelina Pestrițu și soțul ei, Virgil Șteblea, au împlinit nouă ani de relație.

Adelina Pestrițu trăiește de câțiva ani o poveste de dragoste alături de Virgil Șteblea. Cei doi s-au căsătorit civil pe 3 iulie 2019. În același an, pe 20 iulie, cei doi au avut și cununia religioasă. Au împreună o fiică, pe nume Zenaida Maria.

Recent, Adelina Pestrițu a dezvăluit că ea și Virgil Șteblea au sărbătorit nouă ani de relație. Creatoarea de conținut a dezvăluit că povestea lor de dragoste nu este una perfectă și că, la fel ca alte cupluri, și ei întâmpină la rândul lor diverse tensiuni. 

„După 9 ani împreună, iubirea a învins tot: certurile pentru cine a lăsat farfuria în chiuvetă, cine stinge ultimul luminile în casă și cine a uitat să scoată hainele din mașina de spălat. Și totuși, ne alegem în fiecare zi… obosiți, încăpățânați și perfect imperfecți.
Relația noastră nu este despre cât de perfecți suntem (pentru că nu suntem) e despre cine vorbește primul după o ceartă cruntă. Glumesc! E despre cine pe cine a călcat pe picior în biserică acum 8 ani.
Nu-mi iese, mai bine mă las păgubașă pentru că gura păcătosului adevăr grăiește și nu-mi place să las dovezi că certuri sigur vor mai fi. 
La mulți ani, nouă!”, a scris Adelina Pestrițu pe Instagram. 

De ce Adelina Pestrițu și soțul ei, Virgil Șteblea, nu mai colaborează pe plan profesional

Adelina Pestrițu se numără printre cele mai cunoscute creatoare de conținut din România. După ce a activat o lungă perioadă în televiziune, vedeta s-a orientat către partea de online, acolo unde are diverse proiecte profesionale și colaborări cu branduri. Deși uneori se confruntă cu critici din partea fanilor, Adelina Pestrițu a învățat cum să treacă peste aceste momente.

De-a lungul timpului, Adelina Pestrițu s-a bazat pe soțul ei, inclusiv atunci când a fost vorba despre proiectele din mediu online și diverse afaceri de cuplu, însă recent, creatoarea de conținut a dezvăluit că ea și soțul ei au decis să nu mai colaboreze pe plan profesional.

„Sunt atât de prinsă cu ceea ce am de făcut pentru proiectele mele, activitățile cu copilul și programul de zi cu zi, încât nu prea mai am când să mă implic și în alte afaceri. Momentan îmi aduce destul de multe satisfacții cea pe care o am în online și căreia mă dedic cu tot sufletul. Așa că prefer să mă concentrez pe ceea ce știu cel mai bine să fac și fac din pasiune. Bucuriile sunt mari când muncești în domeniul pe care îl iubești cel mai mult. În plus, personal îmi place să mă dedic întru totul business-ului pe care îl dezvolt și n-aș putea fizic, în acest moment, să mă împart în mai multe, cât să fiu prezentă în tot ceea ce fac”, a povestit Adelina pentru VIVA!

Întrebată care este secretul relației de lungă durată cu soțul ei, Adelina Pestrițu a mărturisit că indiferent de momentele grele prin care au trecut, amândoi știu că familia lor este mai presus de orice. Mai mult chiar, cei doi sunt profund implicați în viața copilului lor și încearcă să transforme fiecare etapă a copilăriei într-o experiență trăită împreună, din acest motiv au refuzat transportul școlar pentru fiica lor, Zenaida.

„Avem 9 ani de relație și deja 8 de căsnicie. Putem spune că avem o relație lungă și armonioasă, dar nu perfectă. Nu suntem chiar în punctul de a da sfaturi pentru că și noi avem episoadele noastre în care ne certăm și ne împăcăm, ne reproșăm diverse și ne îmbrățișăm după. Nu credem că există o căsnicie perfectă continuu, mai ales dacă discutăm despre combinația Vărsător-Scorpion (râde), însă este perfectă pentru noi. Ambii avem păreri pe care vrem să ni le impunem, vrem să avem dreptate și să ieșim învingători după fiecare ceartă. Deși ne cunoaștem limitele, ni le încercăm de fiecare dată de parcă ar fi prima dată. (zâmbește) Singurul secret – dacă îl putem numi așa – este că ne cunoaștem destul de bine, ne acceptăm așa cum suntem și trecem peste situațiile de criză fiind conștienți că familia e ceva mai presus decât toate motivele de ceartă”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Citește și:
Ce părere are Răzvan Fodor despre job-ul de prezentatoare al soției sale. Confesiunea făcută de Irina Fodor: „Când mă vede în situații dificile…'

Cele mai vândute colecții!
Panini Adrenalyn XL 2026 World Top Clubs – Surprise Box Panini Adrenalyn XL 2026 World Top Clubs – Surprise Box 150 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn XL Start Signings 2026 – Set Exclusiv de Carduri Panini Adrenalyn XL Start Signings 2026 – Set Exclusiv de Carduri 70 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn XL Excellence Box – FIFA 2026 Panini Adrenalyn XL Excellence Box – FIFA 2026 250 RON Cumpără acum
Precomanda Povești Audio - MARTIE 2026 Precomanda Povești Audio - MARTIE 2026 105.8 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor - Martie 2026 Precomanda Energia Pietrelor - Martie 2026 84.56 RON Cumpără acum
Cuarzo Cristal Roca Punta - Ediția nr.26 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuarzo Cristal Roca Punta - Ediția nr.26 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Geoda din Sahara - Ediția nr.25 (Descoperă Mineralele Pământului) Geoda din Sahara - Ediția nr.25 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Kylie Jenner și Timothée Chalamet au publicat fotografii intime de pe plajă, realizate în timpul unei vacanțe relaxante
People
Kylie Jenner și Timothée Chalamet au publicat fotografii intime de pe plajă, realizate în timpul unei vacanțe relaxante
Ramona Olaru și Steve Ant, prima apariție oficială împreună. Cum o răsfață artistul pe asistenta TV: "Îi spun în fiecare dimineață"
People
Ramona Olaru și Steve Ant, prima apariție oficială împreună. Cum o răsfață artistul pe asistenta TV: "Îi spun în fiecare dimineață"
PRO TV, anunț neașteptat privind viitorul emisiunii Desafio: Aventura. Ce precizări a făcut și Daniel Pavel, prezentatorul show-ului: "Momentul mult așteptat de voi"
People
PRO TV, anunț neașteptat privind viitorul emisiunii Desafio: Aventura. Ce precizări a făcut și Daniel Pavel, prezentatorul show-ului: "Momentul mult așteptat de voi"
Andreea Popescu, noi dezvăluiri despre divorțul de Rareș Cojoc. Cum trece peste perioada dificilă: "Pierzi pe-o parte, dar câștigi pe alta"
People
Andreea Popescu, noi dezvăluiri despre divorțul de Rareș Cojoc. Cum trece peste perioada dificilă: "Pierzi pe-o parte, dar câștigi pe alta"
Celine Dion face un anunț emoționant, la 4 ani după diagnosticul cu sindromul persoanei rigide
People
Celine Dion face un anunț emoționant, la 4 ani după diagnosticul cu sindromul persoanei rigide
Nicole Cherry dezvăluit ce a crezut inițial mama ei despre relația cu actualul ei soț, Florin Popa: "Lucrurile s-au pripit..."
People
Nicole Cherry dezvăluit ce a crezut inițial mama ei despre relația cu actualul ei soț, Florin Popa: "Lucrurile s-au pripit..."
Libertatea
ANAF scoate la licitație bijuterii și perle
ANAF scoate la licitație bijuterii și perle
Eleva de 15 ani care a împrăștiat în 1987 bilețele cu „Jos Ceaușescu”: „Mi s-a părut că societatea mă minte”. Ofițerii de Securitate care au „urmărit-o informativ”, demascați după 40 de ani
Eleva de 15 ani care a împrăștiat în 1987 bilețele cu „Jos Ceaușescu”: „Mi s-a părut că societatea mă minte”. Ofițerii de Securitate care au „urmărit-o informativ”, demascați după 40 de ani
Paștele ortodox și catolic în 2026: Zilele libere și calendarul complet al sărbătorilor din luna aprilie
Paștele ortodox și catolic în 2026: Zilele libere și calendarul complet al sărbătorilor din luna aprilie
Imaginile cu Angelina Jolie în China care s-au viralizat pe internet: „Nu seamănă cu ea”. Fanii speculează că actrița și-a făcut operații estetice
Imaginile cu Angelina Jolie în China care s-au viralizat pe internet: „Nu seamănă cu ea”. Fanii speculează că actrița și-a făcut operații estetice
Ego.ro
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Meghan Markle și Prințul Harry, momente grele chiar în cartierul în care locuiesc. Ce spun zvonurile
Meghan Markle și Prințul Harry, momente grele chiar în cartierul în care locuiesc. Ce spun zvonurile
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Semnele cancerului de colon și prostată
Semnele cancerului de colon și prostată
Antena 1
Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului Andreei Popescu
Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului Andreei Popescu
Prima reacție a Ramonei Olaru după ce s-a aflat cine este și cum arată iubitul ei. Ce spune matinala de la Neatza
Prima reacție a Ramonei Olaru după ce s-a aflat cine este și cum arată iubitul ei. Ce spune matinala de la Neatza
Ce s-a întâmplat cu cele 3 bone pe care le avea Andreea Popescu pentru copiii săi! S-a aflat adevărul
Ce s-a întâmplat cu cele 3 bone pe care le avea Andreea Popescu pentru copiii săi! S-a aflat adevărul
Cum arată Loredana de la Survivor România 2026 după primul duș. Ce a spus profa de mate după ce s-a văzut în oglindă
Cum arată Loredana de la Survivor România 2026 după primul duș. Ce a spus profa de mate după ce s-a văzut în oglindă
Unica.ro
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Unde le-a găsit, de fapt, domnul Aurel, pădurarul-erou, pe Rebeca și Melisa: „Au fost găsite într-o...”
Unde le-a găsit, de fapt, domnul Aurel, pădurarul-erou, pe Rebeca și Melisa: „Au fost găsite într-o...”
L-a vorbit numai de bine pe fostul soț, până când el a lăsat-o și fără casa de lux, și fără bone. Acum, Andreea Popescu iese la atac! „Controlul este doar o iluzie!” Ce a dezvăluit despre ultimii ani de relație cu Rareș Cojoc
L-a vorbit numai de bine pe fostul soț, până când el a lăsat-o și fără casa de lux, și fără bone. Acum, Andreea Popescu iese la atac! „Controlul este doar o iluzie!” Ce a dezvăluit despre ultimii ani de relație cu Rareș Cojoc
catine.ro
De ce Kate Middleton și Prințul William își reduc programul regal în luna aprilie. Ce se schimbă în viața Prințului și Prințesei de Wales
De ce Kate Middleton și Prințul William își reduc programul regal în luna aprilie. Ce se schimbă în viața Prințului și Prințesei de Wales
Kelly Osbourne și-a făcut un nou tatuaj. Ce desen a ales fiica lui Ozzy Osbourne după ce s-a despărțit de logodnicul său
Kelly Osbourne și-a făcut un nou tatuaj. Ce desen a ales fiica lui Ozzy Osbourne după ce s-a despărțit de logodnicul său
Pamela Anderson a renunțat la machiaj într-o campanie de modă împotriva inteligenței artificiale. Ce a declarat actrița în vârstă de 58 de ani
Pamela Anderson a renunțat la machiaj într-o campanie de modă împotriva inteligenței artificiale. Ce a declarat actrița în vârstă de 58 de ani
Cât timp va rămâne bona copiilor regali în rolul ei. Maria Teresa Turrion Borrallo s-a îngrijit de Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis
Cât timp va rămâne bona copiilor regali în rolul ei. Maria Teresa Turrion Borrallo s-a îngrijit de Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis
Mai multe din people
Mihai Petre a împlinit 47 de ani. Ce declarație de dragoste i-a făcut soția lui, Elwira: "Am ales exact drumul care m-a adus la tine"
Mihai Petre a împlinit 47 de ani. Ce declarație de dragoste i-a făcut soția lui, Elwira: "Am ales exact drumul care m-a adus la tine"
People

Elwira Petre i-a transmis un mesaj emoționant soțului ei, Mihai Petre, de ziua lui de naștere.

+ Mai multe
Lana Del Rey a dezvăluit imagini rare cu soțul ei, Jeremy Dufrene. Cum l-a surprins cu ocazia aniversării zilei de naștere a acestuia
Lana Del Rey a dezvăluit imagini rare cu soțul ei, Jeremy Dufrene. Cum l-a surprins cu ocazia aniversării zilei de naștere a acestuia
People

Lana Del Rey a publicat imagini rare de familie cu ocazia zilei de naștere a soțului ei.

+ Mai multe
Mona Segall, producătoarea Asia Express, dezvăluiri despre noul sezon și echipele de vedete care participă: "Suntem foarte emoționați, cel puțin eu, pentru că..."
Mona Segall, producătoarea Asia Express, dezvăluiri despre noul sezon și echipele de vedete care participă: "Suntem foarte emoționați, cel puțin eu, pentru că..."
People

Mona Segall se declară extrem de încântată de noul sezon Asia Express.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

