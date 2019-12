Adela Popescu, reacție amuzantă la „redecorarea” făcută de copiii ei

View this post on Instagram

Intamplarea aceasta extraordinara s-a petrecut acum cateva seri. Inteleg ca pe canapeaua noastra aproape noua ,comandata din Italia, si pe care am asteptat-o doua luni, un catel a pasit. Pentru ca da, acele urme de marker permanent, sunt labutele lui Patrocle. Sincer acum, are copilul vreo vina ca dulaii misuna de capul lor? Ce am invatat din asta: pana implinesc baietii minim sapte ani, tot ce vom schimba in casa vor fi asternuturile. Le vom lua din dulap si le vom pune pe pat. Atat.