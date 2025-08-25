12 ani de succes pentru Imobiliare.ro Finance

Imobiliare.ro Finance, unul dintre liderii pieței de brokeraj de credite din România, sărbătorește 12 ani de activitate. Compania și-a început activitatea în 2013 cu o echipă mică, dar a crescut constant.

Misiunea lor a fost clară de la bun început Imobiliare.ro Finance: să ofere clienților o experiență de creditare simplă și bine documentată. Acest lucru le permite clienților să ia decizii informate și benefice pe termen lung în ceea ce privește creditele imobiliare.

În august, echipa Imobiliare.ro Finance a marcat această aniversare semnificativă alături de 260 de brokeri de credite din 30 de județe. Alis Stratan, Marketing Manager, a declarat: „În luna august, alături de 260 de brokeri de credite din 30 de județe am sărbătorit încă un an dedicat celor aflați în căutarea creditul potrivit. De 12 ani învățăm și creștem alături de oameni și reînnoim promisiunea de a fi aproape de ei, informați, transparenți și cu multă empatie pentru visul casei potrivite al fiecăruia.”

În ultimii trei ani, Imobiliare.ro Finance și-a dublat cota de piață, consolidându-și poziția de partener de încredere pentru cei care doresc să achiziționeze o proprietate imobiliară. Împreună cu Imobiliare.ro, compania contribuie la crearea unui ecosistem integrat care îmbunătățește semnificativ experiența de achiziție a unei proprietăți.

Foto: imobiliare.ro

