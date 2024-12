Staruri despre care probabil nu știai că au rude care sunt nume importante de la Hollywood

În această listă de mai jos vei vedea care sunt vedetele ale căror rude, mai mult sau mai puțin îndepărtate, au însemnat ceva în industria cinematografică de la Hollywood.

1. Drew Barrymore

Drew Barrymore provine dintr-o familie în care a predominat înclinația pentru mediul artistic. La șase ani, a jucat rolul emblematic Gertie în E.T. the Extra-Terrestrial. Părinții ei, Jaid și John Drew Barrymore, au activat în lumea actoriei. În plus, Drew Barrymore e nepoata lui John Barrymore și Dolores Costello, care, de asemenea, au lucrat în lumina reflectoarelor.

2. Zoë Kravitz

Nu mai este pentru nimeni un secret faptul că Zoë Kravitz, care și-a făcut debutul ca regizoare cu filmul Blink Twice, este fiica actriței Lisa Bonet și artistului Lenny Kravitz. Ea e și nepoata actriței Roxie Roker, recunoscută pentru performanța pe care a avut-o în serialul The Jeffersons. Zoë Kravitz a jucat în diverse filme și seriale, precum Rough Night, Big Little Lies, The Batman, Mad Max: Fury Road și Kimi.

3. Oona Chaplin

Publicul o recunoaște pe Oona Chaplin datorită prestației din serialul Game of Thrones. Dacă atunci când te întâlnești cu numele ei ai putea crede că este o coincidență de nume, ei bine, află că nu este așa. Pentru că Oona Chaplin este, într-adevăr, nepoata lui Charlie Chaplin.

4. Kate Burton

Dincolo de rolul emblematic ca Ellis Grey în serialul Grey’s Anatomy, Kate Burton a mai jucat și în serialul Inventing Anna, care nu a fost ocolit de critici. Ea este fiica actriței Sybil Christopher și actorului Richard Burton.

5. Chris Pine

Chris Pine a jucat într-o mulțime de filme, însă putem aminti de câteva dintre ele, Don’t Worry Darling, The Contractor, All the Old Knives, Wonder Woman, Hell or High Water fiind o parte. Părinții lui sunt actrița Gwynne Gilford și actorul Robert Pine, iar el e și nepotul actriței Anne Gwynne.

6. Ethan Peck

Ethan Peck a fost lăudat pentru interpretările din Star Trek: Discovery și Star Trek: Strange New Worlds. Ceea ce foarte puțini știu despre el e că bunicul său a fost actorul Gregory Peck, care a jucat în filmele To Kill a Mockingbird, Spellbound, Roman Holiday și The Boys from Brazil.

7. Sean Astin

Sean Astin, care a fost văzut în The Lord of the Rings, e fiul actriței Patty Duke și actorului John Astin. Patty Duke a fost recompensată cu un premiu Oscar la categoria cea mai bună actriță în rol secundar pentru interpretarea din filmul The Miracle Worker, iar John Astin a fost apreciat pentru felul în care l-a jucat pe Gomez Addams în serialul The Addams Family.

8. Alia Shawkat

Publicul o ține minte pe Alia Shawkat datorită interpretării din serialul Arrested Development, dar a mai jucat și în filme, cum ar fi The To Do List și Duck Butter. Actrița este și nepoata actorului Paul Burke, cunoscut pentru rolurile din Valley of the Dolls, Dynasty și Naked City.

9. Anjelica Huston

Anjelica Huston rămâne întipărită în mintea publicului pentru rolul emblematic de Morticia Addams din The Addams Family. Tatăl ei, John Huston, a fost actor, regizor și scenarist și a obținut două premii Oscar pentru filmul său, The Treasure of the Sierra Madre, lansat în 1948.

10. Steven R. McQueen

Publicul îl recunoaște pe Steven R. McQueen prin prisma faptului că l-a interpretat pe Jeremy Gilbert în serialul The Vampire Diaries. Un detaliu pe care, probabil, publicul nu îl cunoaște despre Steven R. McQueen e faptul că e nepotul lui Steve McQueen, cunoscut pentru rolurile din filme faimoase, precum The Great Escape, The Thomas Crown Affair și Bullitt.

