Semne că partenerul tău are nevoie de spațiu și e indicat să îi oferi acest timp singur

În faza inițială a relației, în luna de miere, ideea de spațiu personal este de multe ori un concept inexistent. Fluturași în stomac, pasiune, doriți să petreceți împreună fiecare minut liber. Timpul trece, relația crește și o dată cu ea nevoia de solitudine care poate fi un declanșator pentru gândurile anxiogene. Nu mă mai vrea, nu mă mai iubește, s-a săturat de mine etc. Relația are nevoie de spațiu ca să se dezvolte, iar fiecare partener are la rândul său această nevoie într-o cantitate diferențiată. Care este rolul ei? Să fii în contact cu tine, cu gândurile și emoțiile tale, să practici hobby-urile care te pasionează, să discuți cu prietenii, ei să îți spună lucruri pe care nu s-ar simți confortabil să le afle partenerul tău de viață. Să citești în liniște, să faci o baie cu spumă fără presiunea timpului. Pur și simplu să fii tu cu tine, fără ca asta să însemne că ceea ce simți pentru celălalt a scăzut în intensitate, ori relația este în pericol.

Este morocănos

Nu are un motiv anume, dar se poartă ca un copil mofturos ori care nu a dormit suficient. Pare că nimic nu îi convine, ați discutat despre atitudinea lui și poate că nici el nu știe să spună concret care e problema, sau se teme să nu te superi.

Este dependent de tine

Este ok ceea ce vrei tu și cum vrei tu, ca și cum părerea sa nu contează. Parcă identitatea sa, opiniile sale s-au diluat ori s-au contopit cu relația. Nu îi vezi individualitatea care înainte era pregnantă.

Evită contactul

Pur și simplu stă departe de tine fizic. Nu te mai ia în brațe atât de mult, noaptea se retrage pe partea sa de pat. Când vă uitați la un film canapeaua parcă e împărțită în două regate: al tău și al lui.

Atent la hobby-urile lui

Până și pe acestea le făceați împreună, iar acum nu mai este dornic să le împartă? Te lua și pe tine la berea cu băieții, iar acum vrea să se ducă singur? Lasă-i acest stațiu personal de care se pare că are nevoie.

Și-a schimbat programul

Se culcă mai târziu decât tine, sau se trezește mai de dimineață. Și-a creat astfel câteva ore în care este complet singur. Poate a introdus o nouă rutină în care merge și citește în grădină sau în altă cameră. Puteți discuta despre asta și cum puteți crea un interval ocazional de solitudine fără de exemplu să fie afectat somnul și să se odihnească suficient, ori să stea peste program la serviciu.

Devine foarte săritor

Se oferă chiar să meargă el la cumpărături, să facă diverse comisioane pentru părinții voștri sau prieteni, vine cu planuri de redecorare sau renovări ce implică să fie plecat de acasă ori să lucreze singur la proiectele respective. Iată o nevoie de spațiu cu impact benefic și pentru alte persoane în afară de voi doi.

