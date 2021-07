Ce spune Roxen despre propria identitate de gen. Declarația cu care și-a surprins fanii

Ce spune Roxen despre propria identitate de gen? Într-o sesiune informală de întrebări și răspunsuri cu fanii săi de pe TikTok, rețeaua socială pe care este foarte activă, reprezentanta României la Eurovision 2021 nu s-a ferit să spună că și ea se încadrează undeva pe spectrul LGBTQ+, mai cu seamă că se consideră o persoană non-binară.

„De când eram mică, simt că sunt băiat în corp de fată. Imaginează-ți că trebuia să merg la concursuri și erau toate rochițele, trebuia să mă îmbrac în rochie și era ceva horror pentru mine sau orele pierdute în mall. În viața mea anterioară chiar am fost băiat. Sincer tot timpul am crezut și am simțit că sunt un băiat în corp de fată”, spune Roxen. Artista este cunoscută pentru sinceritatea de care dă dovadă în declarațiile publice. De altfel, aceasta este una dintre puținele persoane publice din România care au recunoscut public că au fost victime ale agresiunilor domestice.

Parte dintr-o generație mult mai deschisă către a-și explora aspectele complexe ale propriei identități, Roxen a povestit și o anecdotă amuzantă, care, în mintea ei, ar justifica felul în care se raportează la propria identitate de gen. „Sincer, mama își dorea foarte mult să fiu băiat, a aflat că o să fiu fată la radiografie și a fost foarte tristă, și s-a rugat foarte mult să fiu băiat și cred că și-a pus amprenta și am rămas tot băiat, doar că sunt fată, sunt în corp de fată.”, mai spune Roxen.

Chiar dacă artista nu a folosit termenul de non-binaritate, cel care desemnează persoanele care nu se identifică cu genurile cu care operăm în mod tradițional în societate, declarația sa se înscrie într-o tendință mai largă pentru generația Z, care este, conform studiilor, cea mai dispusă să respingă criteriile care separă oamenii în categorii bine definite – jumătate dintre ei nu mai cred în binaritatea de gen, de exemplu.

