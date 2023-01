Regizori care au abordat un alt gen cinematografic și au surprins cu filmele lor

Dacă ai un regizor preferat, probabil că deja îți este cunoscut stilul lui. Dar, asta nu înseamnă că nu poate experimenta dincolo de genul cinematografic pentru care este renumit. Iată care sunt regizorii care au făcut acest lucru și au stârnit diferite reacții cu filmele lor.

1. The Curious Case of Benjamin Button

The Curious Case of Benjamin Button este o dramă regizată de David Fincher cu Brad Pitt și Cate Blanchett în rolurile principale. Actorul îl joacă pe Benjamin Button, un bărbat care suferă de o boală rară de dezvoltare inversă. Pelicula a reușit să obțină 3 premii Oscar, iar Brad Pitt a impresionat prin felul în care și-a intrat în rol. David Fincher e recunoscut pentru faptul că și-a pus amprenta asupra unor thrillere psihologice, iar fanii nu se așteptau să regizeze o poveste de dragoste precum e cea din The Curious Case of Benjamin Button.

2. Swept Away

Publicul îl asociază pe Guy Ritchie cu filmele de acțiune, The Gentlemen și Lock, Stock și Two Smoking Barrels fiind câteva dintre titluri. Comedia romantică Swept Away din 2002 este, de fapt, un remake după un film italian. Pelicula a avut-o ca protagonistă pe Madonna, cea care a fost căsătorită cu Guy Ritchie în acea vreme. Artista o joacă pe Amber, care e dusă de soțul ei, Tony, într-o croazieră. Filmul a primit critici și nici la box office nu a avut câștiguri impresionante.

3. Allied

Marion Cotillard și Brad Pitt au jucat în Allied, un film regizat de Robert Zemeckis care spune povestea de dragoste dintre doi agenți din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. La box office, pelicula a fost considerată un eșec. Publicul a rămas surprins de faptul că Robert Zemeckis, cunoscut pentru filmele de aventură, a abordat o temă explorată puțin în cariera lui.

4. Light of Day

Paul Schrader a regizat Light of Day, un film despre un frate și o soră care fac parte dintr-o trupă rock. Cei doi sunt puși în fața unei decizii, și anume dacă să meargă într-un turneu, în speranța că vor deveni staruri cunoscute în întreaga lume, sau să rămână în Cleveland, Ohia, pentru a avea grijă de familia lor. Filmul este diferit față de celelalte regizate de Paul Schrader, iar reacțiile primite după lansare au fost diverse.

5. Intolerable Cruelty

George Clooney și Catherine Zeta-Jones sunt protagoniștii filmului Intolerable Cruelty regizat de Joel și Ethan Coen. Considerată cea mai scumpă peliculă a lor, inițial ar fi trebuit să fie regizată de Ron Howard sau Jonathan Demme. Filmul a scris de mai multe ori înainte ca Joel și Ethan Coen să ajungă la concluzia că ei îl vor regiza și că vor folosi scenariul lor original. În comparație cu restul filmelor regizate de ei, este primul lor scenariu în calitate de scriitori angajați.

6. Elvis

Elvis este un film biografic din 1979 regizat John Carpenter, un nume important când vine vorba de producțiile science-fiction și horror. Pelicula care îl are în rol principal pe Kurt Russell urmărește ascensiunea lui Elvis Presley. Cu ocazia asta, John Carpenter și Kurt Russell au lucrat pentru prima dată împreună, cei doi colaborând ulterior pentru Escape from New York și The Thing.

7. Blue Chips

După ce a regizat The French Connection, care a câștigat și un premiu Oscar, cele mai multe dintre filmele făcute ulterior de William Freidkin au fost thrillere. În cazul Blue Chips, situația a fost alta, pentru că este un film despre sport regizat de el și scris de Ron Shelton. Filmul a avut un buget de 35 de milioane de dolari și a încasat 26 milioane de dolari.

8. Straight Story

Nu este străină fascinația lui David Lynch pentru drame psihologice sau thrillere, iar Twin Peaks, Blue Velvet și Mulholland Drive demonstrează din plin asta. Elementele care alcătuiesc acest univers înfricoșător nu se regăsesc și în The Straight Story, un film din 1999 regizat de David Lynch, despre un bărbat de 73 de ani care face o călătorie cu mașina de tuns iarba din Iowa până în Wisconsin după ce află că fratele său, cu care nu a mai păstrat legătura, a suferit un accident vascular cerebral.

9. Jack

Francis Ford Coppola rămâne în mintea publicului pentru că a regizat The Godfather 3 și Dracula. Fanii au avut semne de întrebare în momentul în care a apărut Jack, o dramă despre un băiat care arată ca un bărbat de 40 de ani din cauza unei tulburări care îl face să îmbătrânească de 4 ori mai repede decât îmbătrânesc restul oamenilor. Povestea nu a fost apreciată, iar filmul a fost nominalizat la categoria cel mai prost film în cadrul Stinkers Bad Movie Awards din 1996.

10. The Age of Innocence

The Age of Innocence e adaptat după romanul scris de Edith Wharton și e regizat de Martin Scorsese. În film este vorba despre un avocat bogat din New York, pe nume Newland Archer, care se îndrăgostește de Ellen Olenska. Deși fanii nu se așteptau neapărat la un astfel de film din partea regizorului, în cartea sa, Scorsese on Scorsese, menționează că pelicula înglobează subiectele de care el este preocupat.

