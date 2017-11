Pe cine imita si Gaga, si Riri, si Queen B? Pe …Roisin! (de Corina Bud)

Am o slabiciune teribila si minunata pentru Roisin Murphy, pe care o gasesc fascinanta, fantastica, fabuloasa.

In aproape 3 decenii de cand face muzica in vazul lumii, a reusit sa schimbe macazul in mainstreamul muzical, sa le arate tuturor artistelor obsedate de top 10 ca poti fi megainfluencer si cu apucaturi pe care doar artistii de underground si le permit, ca nu e nevoie de compromisuri si de o imagine comuna ca sa rupi, sa devii board de inspiratie pentru toata lumea creativa si sa te auzi la radio.

Ce mi se pare spectaculos la Miss R este ca are o fluiditate perfecta, convingatoare intre muzica, vers si imagine de scena. Are un personaj stilistic coplesitor de cool, un mix de pop cultura pe care nimeni inainte de ea si dupa ea nu l-a mai reusit atat de firesc.

Si-a gasit stilul in podul matusii, printre hainele lui aunty de 60 de ani, cu tot cu tiarele pe care le-a castigat ca regina a frumusetii acum jumatate de secol si in filmele vechi pe care le vedea la matineu, cu mama ei.

A furat rochia de mireasa a matusii, a pus-o dramatic cu tiara si cu o capa de blana fake, tribute to Tippi Hedren din Pasarile lui Hitchcock si le-a combinat in tinuta de….streetwear. Acum 25 de ani! What?! Yep, you can’t fake the style.

De atunci se joaca mereu cu dioramele ei fashion si combina hipersavuros, cand anii 70’s cu Jane Fonda superpowerful în filmul Klute, cand the excesivii 80s’ cu Grace Jones, cand punk, glam rock, nordic de poveste sau 60’s psihedelici.

Nu lucreaza cu stilisti – spune ca relatia cu ei este prea intimidanta – dar iubeste moda si isi face singura constructiile de imagine si filmele de scena.

Are parte de destui hateri, dar e foarte relaxata cu asta si raspunde mereu foarte chill provocarilor. Cand un critic a spus despre ea ca arata ca imitatie de Marlene Dietrich deghizata in Siouxsie Sioux, Roisin a raspuns: “Ma joc cu tot felul de imagini; ma joc cu masti pe scena. Adesea ma gândesc „despre ce e vorba?” Este ca si cum am alergat, alerg tot timpul sa nu fiu etichetata. Nu puteti vedea cu adevarat cine sunt, dar exista un adevar in asta…AR FI O LIPSA DE LIBERTATE CREATIVA IN A FI INTELES COMPLET. „

Si in detaliile vietii ei personale e foarte speciala si minunat de ciudata. De exemplu, nu o intereseaza prea mult albumele ei, dar e obsedata de colectia ei de manusi de opera.

Nu a mers la scoala pentru 3 ani, dar la 17 ani s-a intors la colegiu. „Nu stiu de unde mi-am luat toata puterea, nu am dat de necaz, nu am ajuns sa consum droguri, nici macar nu mi-am pierdut virginitatea. Cred ca in acei cativa ani de pauza de sistem, m-am schimbat foarte mult. Am inceput sa ma îmbrac diferit, sa ascult diferite tipuri de muzica si sa ma vad cu oameni interesanti.” spune artista.

E super implicata social si, nu de putine ori, a declarat ca artistii trebuie sa isi foloseasca vocea pentru schimbare.

Si cel mai tare e ca stiu sigur ca nu se va opri niciodata sa ne surprinda. A redefinit limitele unui artist pop si stiu ca we ain’t seen nothing yet.

„Viitorul ar putea sa ma conduca oriunde. Oriunde. Ar putea sa ma duca la o galerie, ar putea sa ma conduca spre a fi regizor. Cred ca bazandu-ma doar pe muzica mea, nu este chiar interesant. Am dorit mereu ca aceste niveluri diferite de creativitate sa se intample in acelasi timp. Cred ca sunt intr-un moment bun in istorie, cand toata lumea asteapta sa fiu… artista”.