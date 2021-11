Partenerul te ceartă că tot amâni lucruri? Cum să scapi de tergiversare

De la ce se mai ceartă partenerii de cuplu? Pentru unii împărțirea treburilor casnice este o adevărată provocare. Pentru alții banii sau felul în care își cresc și educă copiii reprezintă subiecte fierbinți. La fel gradul de implicare sau de intruziune al propriilor părinți în relație. Orele peste program la serviciu, deplasările multiple și absența de acasă mai pot da naștere unor discuții. Predictibilitatea slabă, în care nu știi la ce să te aștepți din partea celuilalt sau tergiversarea perpetuă care din nou te face să simți că nu te poți baza pe omul de lângă tine. Iar dacă tu ești cea care amână diverse lucruri pe termen nedefinit poți corecta acest comportament dăunător nu doar pentru cuplu, ci și pentru tine.

Notează zilnic afirmații pozitive

Americanii au o expresie foarte bună (fake it till you make it) care s-ar putea traduce prin prefă-te până când îți iese sau ajungi și tu să crezi în ceea ce mimezi. Așa că ia-ți o agendă sau un caiet și în fiecare dimineață notează timp de câteva minute afirmații pozitive ce au rolul să îți dea un boost de încredere și energie. Sunt productivă, mă voi ține de ceea ce am promis, îmi voi îndeplini obiectivele etc.

Fă un plan pentru rezolvarea de probleme

Poate că nu știi cum să faci corect asta, iar psihiatrul Robert L. Leahy oferă un model foarte util în cartea sa Planuri de tratament și intervenții pentru depresie și anxietate. Întâi identifică problema care urmează să fie rezolvată. Apoi analizează costurile și beneficiile implicate în rezolvarea problemei. Fă o listă cu toate resursele și informațiile disponibile. Generează cât mai multe soluții și fă o ierarhie a lor de la cele mai dezirabile până la cele mai puțin dorite. Fă un plan de acțiune pentru cea mai bună soluție, notând fiecare etapă în parte. Găsește resurse pentru fiecare etapă punctual, implementează și evaluează rezultatul. Dacă e nevoie revizuiește planul.

Recompensează-te

Ultimul punct din strategia propusă de Leahy este recompensa. Ai muncit, ai depus efort, ți-ai depășit fricile, așa că meriți să te premiezi pentru asta. Desigur, tipul de recompensă diferă. Poate fi ceva mai costisitor precum o bluză sau un parfum, ori o baie cu spumă și lumânări. Ce îți aduce ție plăcere…

Învinge-ți criticul

Uneori amânarea este o formă ascunsă de perfecționism. Te lași păgubașă, amâni pentru că îți dorești ca totul să iasă perfect, îți spui că nu ești în stare, nu ești suficient de bună. Transformă-te în propriul avocat al apărării și construiește o pledoarie (chiar dacă nu crezi în ea neapărat) prin care să demonstrezi că ești pricepută, potrivită, bună.

Nu-ți pune piedici singură

Uneori ești atât de dornică să faci ceea ce ai promis încât te complici de una singură. I-ai promis iubitului tău că îi gătești, pentru el conta mult gestul acela, și până la urmă ați mâncat uscături din frigider? Asta poate pentru că ți-ai propus să faci o rețetă complexă, chiar și pentru cineva foarte priceput în bucătărie. Mergi pe variante simple care nu te vor descuraja în viitor și acceptă-ți propriile limitări.

Nu îți găsi scuze

Ca să îți eviți propriul critic interior și critica din partea lui te-ai înarmat cu un set puternic de scuze. Evident, ele întăresc comportamentul de amânare. Mai util ar fi să îți faci un program foarte bine pus la punct, cu ceea ce trebuie să realizezi în ziua respectivă, pe ore. Observă unde sunt hibele, când ai avea timp disponibil și ar fi cel mai oportun să integrezi lucrul pe care îl tot amâni.

Ce nu funcționează

Ca să identifici ce anume funcționează este util să observi și ce nu funcționează, nu te ajută, nu este optim pentru tine. Vrei să faci curat în casă sau sport? Probabil că la mijlocul zilei ești cu energia mai scăzută, așa că nu mai ai niciun chef să te apuci de ce aveai pe listă. Dimineața ai mai mult spor, termini în 2-3 ore și nu mai ai senzația că pierzi toată ziua.

