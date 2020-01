O femeie care face chiloți pentru menstruație îți spune tot ce trebuie să știi despre ei (și de ce merită să-i încerci)

Când colega mea Domnica mi-a pomenit pentru prima dată cât de bine se simte cu noii ei chiloți pentru menstruație, am crezut că vorbește despre ce știm toate: acele perechi de lenjerie intimă care stau tocmai bine în locurile în care trebuie, suficient de solide încât să avem încredere că nu se vor deplasa când nu e cazul, care, uneori, rezistă eroic cascadelor provocate de vreun strănut în acele zile… ce să mai, despre acei chiloți de încredere, care ne poartă uneori ani la rând prin episoadele uneori dureroase, alteori jenante ale menstruației.

Însă colega mea vorbea despre altceva, și o făcea cu atât entuziasm încât am devenit curioasă. Era prima dintre femeile din jurul meu care încerca chiloții pentru menstruație, niște produse menite să înlocuiască absorbantele și tampoanele cu totul (măcar pentru cele dintre noi suficient de norocoase cât să nu aibă un flux atât de abundent încât să necesite astfel de produse), și trăia o revelație.

Auzisem, evident, până atunci despre astfel de chiloți pentru menstruație, pentru că sunt femeie, dar și pentru că interesul jurnalistic m-a făcut să investighez mai multe soluții noi, însă nu știam pe nimeni care să fi folosit astfel de lenjerie – iar acum, iată, aflasem de cineva. Domnica mi-a povestit și cum lenjeria ei, fabricată în Franța de un mic brand, este realizată din materiale organice, absoarbe o cantitate de lichid care ar da gata patru tampoane, că este confortabilă și subțire, invizibilă pe sub haine, și că o făcea să se simtă ca și cum menstruația nici nu ar fi fost. Tocmai de aceea am vrut să aflu cum se fac chiloții pentru menstruație, de ce nu vorbim mai mult despre inovațiile din domeniu, de unde a pornit ideea de a realiza astfel de produse și din ce sunt făcuți asemenea chiloți – așa încât i-am scris lui Marion Goilav, fondatoarea, alături de Apolline, a brand-ului Elia, testat deja de colega mea.

ELLE: Cum ai ajuns la concluzia că e nevoie să dezvolți un astfel de produs?

Marion Goilav: Până acum, singurele variante de protecție intimă disponibile pe piață erau cele de unică folosință, de mare consum. Foarte practice și revoluționare la vremea lor, ele conțin adesea substanțe toxice – uleiuri, materiale plastice, clor, cupru, perturbatori endocrini… lucruri care fac rău atât organismului, cât și mediului. Și astfel, aceste obiecte se pot degrada în natură în vreo 500 de ani, timp în care ucid mii de specii de animale. Și 45 de miliarde de astfel de produse sunt aruncate în fiecare an… În plus, substanțele toxice din aceste absorbante și tampoane, parfumurile folosite nu respectă corpul femeii, și astfel sunt cauzele unor infecții, micoze mai mult sau mai puțin grave.

În cele din urmă, utilizarea tampoanelor și absorbantelor vine cu constrângerile aferente. Așa că ideea a fost de a dezvolta un produs care să ofere un mai mare confort femeilor în timpul menstruației: nu vă mai protejați. Puneți-vă chiloții pe voi și continuați să trăiți normal, fără să mai simțiți că sunteți la menstruație.

ELLE: Știu că pentru tine endometrioza a fost o problemă cu care te-ai confruntat în adolescență și că, din cauza asta, ai ajuns să ai de-a face cu menstruații dureroase și complicate. Ce tipuri de obiecte sanitare ai folosit în tot acest timp și cum ai ajuns la concluzia că nu prea își făceau treaba în cazul tău?

M.G.: M-am operat de endometrioză severă la vârsta de 18 ani. Endometrioza este principala cauză a infertilității feminine în întreaga lume. Una din 10 femei a fost diagnosticată cu această boală și durează până la 7 ani ca o femeie să fie diagnosticată corect. Eu, într-adevăr, am avut parte de menstruații foarte dureroase și abundente de pe când aveam 12 ani. Trebuia să îmi schimb modalitatea de protecție la fiecare patru ore. Produsele absorbante din tampoane au generat infecții repetate: micoze, cistite care au devenit deranjante în viața de zi cu zi. Pe de altă parte, persoanele care nu au un flux foarte abundent pot ajunge la uscăciune vaginală de la tampoane, pot să capete micoze și asta este un disconfort. Deci tipurile clasice de protecție își fac treaba principală, dar nu sunt confortabile și pot produce, de-a dreptul, disconfort. Indiferent dacă aveți endometrioză sau nu.

ELLE: Ce calități ar trebui să aibă un produs de igienă intimă, fie el absorbant, tampon, cupă menstruală, chiloți pentru menstruație?

M.G.: Din punctul de vedere al mărcii Elia, orice brand de protecție igienică trebuie să fie transparent cu consumatorii săi. Oricine trebuie să cunoască compoziția exactă a produselor, pentru a le folosi în deplină cunoștință de cauză. Calitatea chiloților Elia este că sunt realizați din materiale vegetale bio. Respectă în totalitate planeta pe parcursul ciclului de producție, dar respectă și corpul femeii. Sunt confecționați din bumbac organic care permite pielii să respire și din fibre de eucalipt pentru absorbție. Cu Elia, sperăm să propunem niște produse care se aseamănă cu persoanele cărora le sunt adresate. Produse a căror promovare nu condiționează și nu stigmatizează femeile. Nici o femeie nu ar trebui să își ascundă menstruația, să își ascundă durerea. Vrem să arătăm cum se utilizează produsele noastre fără tabuuri, chiloții pentru menstruație absorb sânge roșu, nu fluide albastre, nu le spunem femeilor cum ar trebui să se comporte.

ELLE: De ce există o atât de mare nevoie pentru produse sanitare mai bune, având în vedere că inovațiile din domeniu au fost, până în urmă cu câțiva ani, rare și deloc uimitoare?

M.G.: Avem nevoie de inovație, deoarece ne-am dat seama că produsele pe care le avem la dispoziție azi distrug planeta în timpul fabricării lor, iar reciclarea lor este astăzi imposibilă. În plus, utilizatorii își dau seama că e necesar să aibă grijă de corpul lor, folosind produse ‘respectuoase, care nu vor avea un impact asupra sănătății și fertilității lor.

ELLE: Când ai decis să fondezi o companie și să dezvolți produse pentru menstruație, te-ai gândit din prima la lenjerie, la chiloți pentru menstruație? Sau ai luat în considerare și alte variante de produse?

M.G.: Da, m-am gândit imediat la lenjerie. Mi-am dorit un produs responsabil și durabil, și pentru femei, și pentru mediu. Voiam un produs simplu de utilizat, care să nu fie intruziv și care să ofere un nivel de confort incomparabil cu altceva. Ce poate fi mai simplu decât să vă îmbrăcați în cei mai confortabili chiloți în timpul menstruației? De asemenea, mi-am dorit un produs care să vorbească cât mai mult despre menstruație și endometrioză.

ELLE: Cum ai ajuns la concluzia că a face chiloți pentru menstruație este cea mai bună alegere pentru tine și pentru partenera ta de afaceri?

M.G.: Nu putem uita să ne îmbrăcăm, dar cu Elia putem uita de menstruație. Apăruseră deja unele mărci care făceau produse de protecție de unică folosință din bumbac organic, dar noi am vrut să mergem mai departe. La vremea aceea, piața europeană nu era încă familiarizată cu conceptul de lenjerie pentru menstruație. La rândul nostru, am vrut să ridicăm chiloții pentru menstruație la rangul de lenjerie fină, să folosim savoir-faire-ul franțuzesc. Aspectul confortabil, latura practică și faptul că produsul nostru nu utilizează substanțe nocive au fost obligatorii și ne-am dorit să ne diferențiem oferind și asta pe lângă niște produse frumoase.

ELLE: Cum ați dezvoltat produsul?

M.G.: Am contactat un biolog cercetător și un atelier care cunoștea deja tehnologia țesăturilor absorbante, dar și sectorul lenjeriei. L-am provocat să găsească soluții în zona de materii prime și în partea tehnică a zonei absorbante și am lucrat împreună pentru a produce lenjerie în acord cu valorile noastre: sănătoasă și eficace. Apoi am trecut printr-o mulțime de încercări, am conceput diferite modele care ne permit să avem alternative pentru toate tipurile de flux menstrual, de la cele ușoare la cele abundente. Toate țesăturile noastre sunt realizate în Franța din materiale organice (bumbac, eucalipt și zona impermeabilă). După ce am creat materialul, îl tăiem, apoi croitoresele cos chiloții de mână. Toate resturile de țesătură sunt reintegrate apoi în producție, pentru a evita risipa. Toți chiloții pentru menstruație pe care îi facem trec printr-un proces strict de control al calității și ne asigurăm că toate componentele țesăturilor noastre pot fi trasate pe întregul parcurs al producției.

ELLE: Crezi că mai putem vorbi azi despre stigma asociată menstruației ?

M.G.: Da, sigur! A vorbi despre menstruație este încă tabu, cum e și să vorbești despre cum afectează sărăcia menstruația și despre bolile care, ca endometrioza, sunt legate de menstruație. Este firesc să ai menstruație, și lucrul acesta nu ar trebui să fie considerat murdar. Este un proces natural care permite corpului feminin să se curețe și să se regenereze în fiecare lună. Menstruația este ceea ce face să existe viață și totuși e încă un subiect tabu pentru femei. Să fii la menstruație e încă, în multe culturi, echivalent cu o stigmă de milenii, de aceea e și atât de greu să scăpăm de ea. Din antichitate a fost foarte greu de explicat originea menstruației, așa că a devenit obiectul miturilor și al ideilor preconcepute (femeile sângerează pentru că sunt impure și, ca atare, blestemate), dar azi avem suficiente cunoștințe ca să înțelegem că menstruația este rezultatul unui proces fizic natural și sănătos. Din păcate, vechimea acestor preconcepții înseamnă că sunt adânc înrădăcinate în chiar fundația societății noastre, așa că va fi nevoie de un proces îndelungat de reeducare ca să nu mai reproducem aceste comportamente.

ELLE: Crezi că există o conexiune între lipsa de inovație în domeniul produselor dedicate menstruației și tăcerea care a înconjurat acest subiect până de curând?

M.G.: Companiile care dezvoltă produse igienice, cred, nu caută inovație în zona produselor sustenabile, deoarece au o piață imensă, iar produsele lor sunt vândute prin supermarket-uri. Caută piața de masă, și nu o inovație durabilă și sănătoasă.

Mărcile mari încep să facă greenwashing, prin lansarea de produse fără parfum, pentru persoanele sensibile, și prin distribuirea comunicatelor de presă, cu sprijinul echipelor medicale, pentru a „liniști' consumatorii cu privire la compoziția tuturor liniilor lor de produse. Dar consumatorii nu sunt păcăliți și aceste eforturi pur și simplu nu se potrivesc modului de producție în masă.

Există, cu siguranță, o corelație între tăcere și lipsa inovației. În cele din urmă, cu chiloții pentru menstruație, revenim într-un fel la protecțiile folosite de bunicile noastre, care își înmuiau lenjeria în lighene cu apă noaptea, ca să le aibă curate a doua zi. Din fericire, tehnologia ne permite astăzi să fim mai eficienți în ceea ce privește produsele, iar acest lucru poate ajuta la depășirea viziunii actuale asupra menstruației: „nu trebuie să existe', „nu trebuie să le vedem», este „de unică folosință'… Aici, dincolo de o adevărată inovație, este vorba de o schimbare de mentalitate.

ELLE: Din manifestul companiei voastre sănătatea femeilor pare a fi principala preocupare a brand-ului vostru. Ce probleme de sănătate ați luat în considerare când ați început să vă dezvoltați produsele?

M.G.: Dispozitivele intravaginale, cum sunt cupa sau tampoanele, prezintă riscul șocului toxic și pe cel de uscăciune vaginală. Absorbantele nu respectă mediul înconjurător și pot irita pielea (conțin substanțe chimice de absorbție, parfumuri etc.). A trebuit să răspundem la aceste probleme propunând o nouă formă de protecție care merge chiar mai departe: cu chiloții pentru menstruație nu există riscul de șoc toxic, sunt inofensivi pentru piele și corp și nu lasă loc pentru dezvoltarea bacteriilor. Acesta e motivul pentru care am apelat la bumbac organic, singurul material în contact cu pielea, pentru chiloții noștri, și la fibra de eucalipt, natural anti-bacteriană, pentru partea absorbantă. Un produs anti-bacterian, respectuos cu corpul femeii, care lasă pielea să respire, care nu poate provoca boli, șoc toxic. Care nu afectează flora intimă a femeii.

ELLE: De ce fel de cercetare ai avut nevoie ca să obții materialele ?

M.G.: Am lucrat cu cercetătorii pentru a ne asigura că materialele respectă standardele igienice și le garantează utilizatoarelor o protecție confortabilă, fără umiditate, fără scurgeri, fără miros, timp de 12 ore.

ELLE: Chiloții voștri pentru menstruație sunt realizați 100% în Franța. De ce?

M.G.: Vindem în Franța, produsele noastre sunt 100% franțuzești. Cu Elia, vrem să garantăm producția locală pentru ca economia locală să funcționeze, pentru a reduce amprenta noastră asupra mediului. Vom intra și pe piața din România în curând. Prin urmare, vom colabora cu producători și confecționeri români care ne garantează că respectă meseria și urmează standardele ISO 9001 pentru trasabilitatea produselor. România va avea în curând chiloți pentru menstruație confecționați în România, respectând toate valorile unei mărci franțuzești.

ELLE: V-ați gândit și la sustenabilitate când v-ați dezvoltat produsele – de ce a fost lucrul acesta important pentru voi? Sau a devenit sustenabilitatea obligatorie pentru toate produsele dezvoltate astăzi?

M.G.: E important ca produsele să fie durabile. De aceea, când o clientă cumpără chiloții, ea trebuie să îi poată folosi ani la rând. Cam 5 ani. Acest lucru ne permite să luptăm împotriva precarității care afectează femeile și la menstruație, să aducem confort femeilor, care nu trebuie să-și facă griji că nu-și pot cumpăra chiloții. Dincolo de durabilitatea produsului, mai este și aspectul zero deșeuri. Consumul mai puțin și mai bun este bun și pentru planetă, și pentru portofelul tău. Metoda noastră de producție reflectă acest angajament în mod egal: producem la cerere, doar cât trebuie, pentru a evita stocurile excesive.

ELLE: S-a discutat mult în ultime vreme despre sărăcie și cum se reflectă ea în timpul menstruațiilor, și deși produsele voastre înseamnă economii pe termen lung, sunt încă greu accesibile femeilor cu venituri mai mici. E posibil să existe chiloți pentru menstruație mai ieftini, odată cu îmbunătățirea tehnologiilor necesare pentru fabricarea lor?

M.G.: Da, este posibil ! Lucrăm la asta. De asemenea, dorim să producem local, pentru a ne adapta la cerințele și așteptările clienților noștri și pentru a fi cât mai corecte pentru fiecare piață. De asemenea, am dezvoltat propriul calculator, astfel încât clienții să-și dea seama singuri că dacă lenjeria menstruală poate avea un cost semnificativ la achiziție, pe termen lung asta înseamnă economii: https://www.elia-lingerie.com/pages/calculez-votre-economie.

ELLE: Și, în cele din urmă, poți să îmi povestești pe scurt despre organizațiile pe care le ajutați prin intermediul companiei?

M.G.: Astăzi, 10% din profiturile noastre sunt donate asociațiilor care luptă împotriva endometriozei. Lucrăm cu două asociații din Franța și finanțăm proiecte de comunicare care vorbesc despre endometrioză. Toate femeile la vârstă fertilă ar trebui să poată afla despre această boală și să poată beneficia rapid de tratament!

Mai mult, în ianuarie am lansat o colecție pentru adolescenți și o colecție post partum, care ne vor permite să sprijinim femeile în fiecare zi a ciclului lor și în toate etapele vieții lor: prima menstruație, leucoree, sarcină, post partum, scurgeri urinare.

