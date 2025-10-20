Noiembrie devine IRIDESCENT. Începe a patra ediție a festivalului internațional de dans contemporan IRIDESCENT

IRIDESCENT, festivalul internațional de dans contemporan, ajunge la ediția a patra și transformă din nou luna noiembrie într-un teritoriu al mișcării.
Spectacole internaționale prezentate în premieră în România și creații locale se întâlnesc într-un spațiu critic și poetic, unde corpul, memoria, tehnologia și afectul se pun reciproc în tensiune. Un atlas viu al corporalității contemporane te așteaptă pe scena de dans. Pe parcursul lunii noiembrie, ai ocazia să explorezi peste 10 evenimente care se vor desfășura atât la Centrul Național al Dansului București (CNDB), organizatorul festivalului, cât și la Teatrul Național „I. L. Caragiale.”
Biletele au fost deja puse în vânzare, iar programul acestei ediții reflectă diversitatea și forța creativă a artiștilor invitați. Te invităm să descoperi, mai jos, spectacolele care conturează parcursul vibrant al Festivalului Iridescent din acest an.
1 noiembrie: On the Poetics of Touch
de Mariana Gavriciuc [RO] @ CNDB
O instalație performativă, unde nu vei fi doar spectator, ci co-creator al unei experiențe ce sondează în timp real semnificațiile, impactul, necesitatea și nuanțele atingerii, ca formă supremă de comunicare umană.
2 & 3 noiembrie: 153 de secunde
de Ioana Păun [România] @ CNDB
153 de secunde – atât a durat incendiul din noaptea de 30 noiembrie 2015.
Un container industrial, construit pentru a fi etanș, este vopsit în portocaliu și amplasat la intrarea clubului. El blochează ieșirea. Apoi timpul diluează totul. Furia. Discursul. Intențiile. Spectacolul a pornit de la întâlniri cu supraviețuitori ai incendiului din Clubul Colectiv, 2015.
5 noiembrie: This is Unreal
de Pierre Godard & Liz Santoro [Franța/ SUA] @ CNDB
Spectacolul explorează intersecția dintre dans, teatru și tehnologiile contemporane precum inteligența artificială, clonele și deepfake-urile. Prin text și mișcare, spectatorul accesează o lume în care granițele dintre om și mașină, dintre real și virtual, se estompează.
7 noiembrie: Hollow: Baby
de Viktor Szeri, Tamás Páll, Gyula Muskovics [Ungaria] @ CNDB
Un performance imersiv prin care sunt îmbinate metodologiile dansului contemporan cu jocul de rol live, tehnologia de ultimă generație și arta media. Hollow întruchipează halucinațiile împărtășite de artiști, iar în Baby, se propune o călătorie spre Phoenix, o cameră obscură imaginară în care s-a născut Hollow, unde totul este inform și poate deveni orice.
9 noiembrie: Gaitless
de Uroš Krčadinac & Marko Milić × MIREVI [Serbia] @ CNDB
Inspirat de o știre bizară, spectacolul pornește de la un grup de hoți care au păcălit camerele AI… rostogolindu-se. Într-un gest subversiv, au devenit dansatori fără voie, iar mișcările lor au dezvăluit limitele percepției artificiale. În paradoxul Gaitless, oamenii scapă de privirea AI tocmai prin gesturi profund umane – ciudate, creative, imprevizibile. Subminarea percepției mașinii devine act coregrafic.
de Mihai Lukács [România] @ CNDB
Acting Out este un performance despre corp, memorie și rezistență, inspirat de Esthera Magyar-Gonda – dansatoare, activistă antifascistă și figură-cheie a dansului modern românesc. În centrul spectacolului se află Katia Pascariu, care împletește istoria Estherei cu propria experiență corporală, explorând corpul ca arhivă a traumei și instrument de luptă politică și pedagogică.
15 noiembrie: Gong
de Filiz Bozkuş Al [Turcia] @ CNDB
GONG este o meditație asupra forțelor ascunse care ne modelează — o invitație de a ne aminti că adevăratul „gong” — sursa rezilienței, bucuriei și reînnoirii — rezonează nu în afara noastră, ci în noi înșine: în corp, în respirație, în spațiul tăcut dintre momente.
16 noiembrie: Mici Dansuri Iridescente
de cursanții Școlii Performative pentru Copii [România] @ CNDB
Spectatorii sunt invitați la un eveniment-colaj care reunește momente de dans contemporan pregătite de cei mai mici, dar extrem de talentați cursanți ai Școlii Performative pentru Copii. În program este inclusă și o lucrare coregrafică invitată, realizată de elevi ai Liceului de Coregrafie „Floria Capsali.”
18 noiembrie: the body symphonic
de Charlie Khalil Prince [Liban] @ CNDB
Un performance-concert solo care privește corpul ca teritoriu al rezistenței și spațiu de autoreprezentare. Lucrarea, creată în contextul crizelor politice și geopolitice din Liban, este o meditație asupra rolului corpului în lupta împotriva ocupației, explorând memoria, rădăcinile și eliberarea.
23 noiembrie: Black
de Oulouy [Spania/Coasta de Fildeș] @ CNDB
Black este o reflecție intensă asupra violenței și emancipării prin negritudine, într-o lume în care corpul negru provoacă, tulbură și rezistă. Cu un decor simbolic și direct, Oulouy evocă istoria recentă – de la #BlackLivesMatter, până la uciderea lui George Floyd – pentru a regândi prezența corpului african în spațiul occidental.
26 noiembrie: Masterwork for Six Dancers de Emese Cuhorka & Csaba Molnár [Ungaria] & Gala Premiilor CNDB @ Teatrul Național „I.L.Caragiale”, Sala Studio
Spectacolul explorează felurile în care trupul se eliberează de simbolurile culturale și de semnificațiile sociale proiectate asupra lui de-a lungul timpului. Folosind obiecte drept costume care îngreunează mișcarea și îi conferă o tentă mecanică, trupul își reconfigurează autonomia printr-o avalanșă de obstacole funcționale. Funcțiile lui alunecă între concret și abstract în coregrafie. Fiecare trup este o capodoperă în sine, apărând din întrepătrunderea dintre sine și mediu.
Prezentat în cadrul Galei Premiilor CNDB, un eveniment anual, de recunoaștere a celor care au contribuit și au confirmat valoarea pe care dansul și cultura coregrafică contemporană o au în societate.
28 noiembrie: Screenagers Vol. 2
de Giuseppe Chico & Barbara Matijević [Croația/Italia] @ CNDB
Performance-ul este o colecție de muzică DIY profund idiosincratică pentru epoca digitală: o lume în care totul se prăbușește în tot, într-un potop haotic care e parte integrantă din viața online. Oare ce a făcut asta cu psihicul și imaginația noastră, de putem absorbi totul și continuăm să scrollăm?
Mai multe informații se găsesc pe site-ul cndb.ro.
CNDB este o instituţie esențială pentru dezvoltarea culturii coregrafice din România și este o structură unică între toate instituțiile de spectacol aflate în subordinea Ministerului Culturii.CNDB generează, organizează şi promovează programe şi proiecte care contribuie la dezvoltarea culturii coregrafice contemporane şi fac posibilă participarea scenei locale la un dialog extins la nivel internaţional.
