Lucruri care fac ca o relatie sa fie una fericita

Oamenii, de obicei, uita de acesti factori care pot contribui la crearea unei relatii sanatoase sau, din contra, mai putin fericite. Totodata, pana si cele mai bune si perfecte relatii au parti bune si rele, insa important este cum alege sa le gestioneze fiecare partener din cuplu.

Oricine are nevoie de propriul spatiu, de unele limite, de comunicare si de apreciere, iar daca fiecare partener din cuplu are parte de ele, ce ar putea merge rau?

Prin acesti 9 pasi, putem sa descoperim factorii care impreuna cu iubirea, conduc la o relatie de cuplu sanatoasa.

1. Respectul este extrem de important

Atunci cand alegi sa incepi o relatie, este foarte important sa ai deja un respect fata de propria persoana si de asemenea, pentru partenerul cu care ai ales sa impartasesti momentele frumoase din viata ta. Insa, si acesta ar trebui sa te respecte si ar trebui sa iti oferi sansa sa fii cu cineva care o face si care te trateaza frumos, care realizeaza cat valorezi si cat de norocos este ca aveti sansa sa traiti impreuna si sa va dezvoltati reciproc. Majoritatea persoanelor uita de acest aspect si deseori se surprind a fi mai mult tristi, singuri si neapreciati in relatie, ceea ce clar nu este asa cum ar trebui sa fie o relatie sanatoasa.

2. …dar si increderea

De asemenea, increderea sta la baza unei relatii sanatoase. Daca nu exista incredere, nu exista relatie. Esti o persoana adulta, care stie ce face si nu are nevoie sa de cineva care sa o verifice constant. Esti capabila sa intelegi impactul alegerilor tale, dar si consecintele acestora, fie ele rele sau bune. Nu este deloc placut sa ai pe cineva care sa te monitorizeze tot timpul si sa te intrebe unde te duci, cu cine, ce porti, cui ii scrii, cui i-ai apreciat poza pe Instagram si lista poate continua.

3. Comunicarea este cheia

Comunicarea face diferenta dintr-o relatie sanatoasa, de calitate si una unde partenerii nu se simt intelesi si se cearta tot timpul. Este necesar sa fiti deschisi si sa discutati despre orice, incepand cu ce doriti sa mancati la cina si pana la comentariile pe care mama partenerului le face. Comunicarea insa, nu inseamna numai ceea ce spui, ci si mesajele pe care le transmite corpul tau, modul in care iti asculti partenerul si cum aduci actiune vorbelor tale.

4. Dragostea nu trebuie sa fie intotdeauna frumoasa

Poti fi intr-o relatie sanatoasa de lunga durata si sa mai aveti momente in care nu este totul perfect. Este normal, fiecare mai are momente in care sa isi doreasca sa petreaca putin timp singur. Pot fi, de asemenea momente in care sa iti iubesti partenerul, dar sa nu il mai agreezi atat de tare si te vei intreba daca inca iti mai doresti sa fii in aceasta relatie. Insa, o buna comunicare, impreuna cu respectul si increderea, te vor ajuta sa treci peste aceste faze, prin care oricine trece. Acorda-ti putin timp pentru tine si discuta cu partenerul tau, deoarece cu respect si incredere, veti ajunge sa consolidati si mai mult relatia voastra.

5. O cearta poate fi si benefica

Daca ati avut niste momente neplacute si nu ai spus ceea ce te-a deranjat, este normal sa vina vremea sa spui tot ce ai pe suflet, insa s-ar putea sa reactionezi mult mai diferit decat daca ai fi discutat despre ce te-a deranjat atunci. Este normal, ti-ai reprimat unele sentimente, iar acum acestea au explodat, insa nu este nimic rau in asta. Faptul ca ceva te deranjeaza, arata doar ca iti pasa de partener si de realtia voastra. Certurile pot si perfect normale si benefice, astfel ca dupa o cearta va puteti apropia chiar si mai mult. Insa, daca certurile ajung sa fie dureroase sau chiar violente, atunci in mod sigur nu sunt benefice deloc.

6. Violenta nu este niciodata ok

Daca stii ca partenerul tau obisnuieste sa fie violent fizic, sexual sau emotional, ar fi necesar sa te gandesti mai bine daca aceasta relatie mai trebuie sa continue. Poate ti se va parea dificil sau chiar imposibil sa va despartiti acum, dar daca asta este ceea ce iti doresti, atunci vei ajunge acolo. Trebuie sa fii constienta de faptul ca reactiile lui violente nu au fost cauzate de tine, chiar daca l-ai enervat sau provocat. Nicio persoana nu ar trebui sa fie ranita fizic sau emotional de catre o alta persoana.

7. Limitele sunt ca un scut protector

Fiecare are posibilitatea de a le arata celorlalti cum vor sa fie tratati si ce comportamente agreaza. Limitele nu inseamna ca ai pus o bariera intre tine si partener, ci doar ti-ai exprimat parerea despre cum vrei sa fii tratata. Limitele pot fi si despre intimitatea ta, despre cum iti vorbesc oamenii si despre persoanele pe care nu le vrei in viata ta si iti doresti sa le mentii la distanta. Este foarte important sa iti stabilesti niste limite si sa le respecti, pentru ca si ceilalti sa le poata respecta la randul lor.

8. Nu iti pierde identitatea

Da, tu esti un intreg, esti o persoana independenta, stii ce vrei, ai prieteni, ai hobby-uri si interese care iti apartin, iar intr-o relatie sanatoasa aceste lucruri nu se schimba. Nu poti deveni jumatatea unui nou intreg, iar atunci cand treci printr-o despartire, vei supravietui, pentru ca tu poti avea si singura grija de tine si pentru ca inca tu ai viata si pasiunile tale, ai o relatie sanatoasa cu familia si prietenii tai de care te poti bucura in continuare.

Citeste si:

Ce inseamna iubirea neconditionata si cum sa ai o relatie perfecta

9. Cu totii mai mintim cateodata

Noi toti spunem cateodata minciuni inofensive, iar cateodata acestea sunt cele care mentin o relatie sanatoasa si fericita. Bineintele, ca aici vorbim de minciuni precum “arati foarte bine cu acei pantaloni” sau “abia astept sa iau pranzul cu sora ta”. Minciunile despre lucuri importante, precum banii, inselatul, sentimentele importante si deciziile care va pot afecta pe amandoi, nu sunt insa in regula. Depinde de tine si de partenerul tau ce limite va impuneti in ceea ce priveste sinceritatea, insa intotdeauna alegeti sa fiti onesti si de incredere.

Text: Alexandra Cristina Miu

Foto: Instagram