Daca partenerul tau are aceste calitati, atunci nu ar trebui niciodata sa renunti la el

De multe ori tindem sa judecam dupa aparente si sa punem etichete unor persoane mult prea usor. De exemplu, la varste mai necoapte, ai tendinta sa crezi despre un barbat, de exemplu, foarte tatuat, ca nu este serios si nu poate fi un posibil sot, sa zicem.

De asemenea, obligatorii sunt acele perioade cand te trezesti in noapte speriata ca iubitul nu ti-a mai raspuns de o ora la mesaje (si bineinteles ca nu are cum sa doarma, stii tu exact la ce ora viseaza, iar aceasta nu corespunde cu momentul in care ai inceput tu sa te gandesti la asta) si ii faci o vizita neanuntata acasa la el, cu gandul ca il vei gasi cu cineva.

De aceea, de multe ori, cand gasim barbatul potrivit avem impresia ca acesta este rupt din ireal si incercam sa cautam niste motive care sa ne trezeasca, parca, din acest vis. Ei bine, doamnelor, vine acel moment cand chiar gasiti barbatul de care aveti nevoie, iar el va avea urmatoarele calitati:

1. Este consecvent

Da, am auzit si intalnit toate pe acei barbati misteriosi, imprevizibili, al caror comportament se schimba de la o clipa la alta. Acum era cel mai dragastos, peste cateva clipe ne indeparteaza. Si cat ne mai atragea asta! Atunci cand femeile nu obtin exact ceea ce vor, se aprinde un beculet rosu ce le activeaza tot soiul de comportamente neobisnuite si peste putin timp, se vor trezi alte persoane, nu se vor mai recunoaste. Paradoxul e ca ele, de fapt, nu isi mai doresc cu adevarat acea persoana, ci devin usor orgolioase, pornind pe principiul “Eu intotdeauna obtin ceea ce vreau!”.. acest lucru este minunat, insa cu siguranta nu va doriti cu ardoare un barbat nehotarat, mereu imprevizibil, care va consuma energia.

In schimb, la maturitate, femeile si-l vor dori pe acel barbat putin previzibil, pe care il cunosc atat de bine incat nu le va putea surprinde cu ceva negativ din senin. Acel barbat care stie exact ce vrea, ca te vrea doar pe tine, nu este un haos atragator pe moment, sunt coerenti. Asta nu inseamna plictiseala, ci barbatie in adevaratul sens al cuvantului.

Sunt foarte multi barbati care pretind a fi potriviti ca parteneri seriosi, insa ceea ce diferentiaza un astfel de barbat este consecventa in comunicare si interesul pentru tine. Cand un barbat este consecvent in micile domenii din relatia voastra (sa iti dea in mod regulat mesaje, sa nu amane planurile pe care vi le faceti), atunci acesta va fi un partener serios de cursa lunga.

2. Este un barbat de succes

Bineinteles, nu ne asteptam acum ca toti barbatii sa fie Mr. Big al lui Carrie din punct de vedere social, financiar. Cu toate acestea, un barbat adevarat trebuie sa fie ambitios, sa isi urmareasca visurile si sa aiba realizari in plan profesional. Daca un barbat este intr-un moment al vietii cand este de succes la locul de munca, atunci el va fi mult mai pregatit sa se implice intr-o relatie sanatoasa. Daca un barbat are probleme mari la locul de munca sau este nefericit cu aceasta alegere a lui, atunci el va avea probleme in a face dintr-o relatie o prioritate.

3. Este generos

Generozitatea este rezultatul atunci cand faceti calculele pentru barbatul potrivit. Un partener care iubeste sa ofere, este bun la suflet si generos cu cei din jurul sau, este un partener pentru toata viata.

Generozitatea nu trebuie sa insemne doar vacante, bijuterii, cadouri sau bilete le concerte. Ci acea stare ce vine din interior care il va face sa te trateze frumos, respectuos si te va ajuta de fiecare data cand vei avea nevoie, fie si doar moral. Cand un barbat va intelege ca, oferindu-ti tie, isi ofera de fapt lui si relatiei voastre, atunci veti avea ocazia sa mergeti pe acelasi drum impreuna.

4. Este loial

Daca partenerul tau este loial, pastreaza-l. Si vorbim aici atat despre dorinta lui sincera de a te avea pe tine ca singura femeie din viata lui, cat si despre loialitatea fata de angajamentele luate impreuna ori in fata rezolvarii problemelor pe care le aveti. Un barbat care nu va da bir cu fugitii atunci cand se va speria putin, ori lucrurile nu mai sunt ca inainte, este cel potrivit.

Loialitatea inseamna sa ai un partener care are aceeasi valoare de dragoste eterna ca a ta si va fi loial in fata relatiei voastre, indiferent de circumstantele vietii. Partenerul tau trebuie sa iti fie cel mai mare fan, sa creada in tine, iar loialitatea sa va fi intotdeauna pentru relatia voastra.

5. Este expresiv

Barbatul potrivit isi exprima dragostea pe care o simte intr-un fel compatibil cu modul tau de a primi dragostea. Asadar, trebuie sa aveti acelasi limbaj al iubirii, sau sa va cunoasteti limbajele daca ele sunt diferite, iar dragostea lui se va raporta intotdeauna la acestea. Amandoi trebuie sa incercati sa oferiti iubirea in directia cu care partenerul rezoneaza cel mai mult. Daca te simti cea mai iubita atunci cand ti se spune ca esti frumoasa si tu esti tot ceea ce iubeste el, insa el isi arata dragostea prin cadouri, amandoi veti ajunge sa fiti frustrati.

6. Este optimist

Cand barbatul tau vede viata obiectiv si intr-un mod prosper, atunci el va sti ca impreuna, prin creativitate, puteti avea impreuna o viata care abunda in orice fel. Asadar, barbatul adevarat nu va sta 12 ore/zi sa se joace jocuri video, ci va fi acel barbat spontan, aventuros, care stie sa isi pastreze energia pozitiva in orice situatie.

7. Vrea cu adevarat o relatie

Daca un barbat spune ca nu cauta nimic serios, atunci chiar asa e. Relatiile sunt 80% despre sincronizare: daca un barbat nu a terminat cu acea faza in care vrea doar sa iasa, sa intalneasca femei, va fi un partener ingrozitor pe termen lung. Insa odata ce un barbat este in perioada in care s-a plictisit de acest joc al intalnirilor si vrea sa cunoasca pe cineva autentic, atunci este ca o banana coapta… e timpul sa gustati!

