Ion Țiriac, părere tranșantă după primul tur al alegerilor prezidențiale: „Bineînțeles că și o femeie poate să facă aşa ceva. De Margaret Thatcher ați auzit cumva?”

Călin Georgescu, candidat independent, a obținut cele mai multe voturi în primul tur al alegerilor prezidențiale din România, în timp ce Elena Lasconi (USR) l-a depășit pe Marcel Ciolacu (PSD), după numărarea voturilor din toate secții.

La nivel național, Elena Lasconi a obținut 1.772.503 de voturi (19,18 %), după numărarea a 99,98 % din tuturor voturilor, reușind să se claseze pe locul al doilea, după Călin Georgescu, surpriza alegerilor prezidențiale din 2024, care a obținut 2.120.404 de voturi (22,94 %). Marcel Ciolacu a fost votat de 1.769.761 români, fiind învins de Elena Lasconi în lupta pentru locul al doilea.

Prezent la Gala 110 ani de Olimpism în România, fostul tenismen și actual om de afaceri Ion Țiriac a vorbit despre rezultatele neașteptate înregistrat la primul tur al alegerilor prezindențiale din România.

Întrebat ce părere are despre TikTok și rolul jucat de această platformă în ascensiunea lui Călin Georgescu, Ion Țiriac a recunoscut că nu este familiarizat, dar a ținut să sublinieze importanța inteligenței artificiale în societatea actuală.

„Primele şapte companii ale lumii sunt companii de IT, aşadar inteligenţa artificială. Aşa am ajuns, societatea actuală nu poate ocoli tehnologia”, a explicat omul de afaceri, citat de Libertatea .

Omul de afaceri a lansat și un apel către electoratul român, îndemând pe toată lumea să meargă la vot la următorul tur al alegerilor.

„Eu mi-aş dori un preşedinte care să se ducă la Bruxelles şi să stea drept, nu în genunchi cumva, şi să le spună ălora, care ne sunt asociaţi în UE, cam cine am fost, cine ar trebui să fim şi cine putem să fim”, a declarat Țiriac.

Întrebat dacă România este pregătită de a avea o femeie președintă, Ion Țiriac a subliniat faptul că identitatea de gen a unei persoane nu are legătură cu viața politică și atribuțiile care îi revin.

„Bineînţeles că şi o femeie poate să facă aşa ceva. De Margaret Thatcher aţi auzit cumva? A avut Marea Britanie un prim-ministru mai bun? Nu are nicio legătură sexul. Are legătură cu poziţia, mentalitatea şi talent are. Să ieşi la vot e datoria morală a fiecăruia. Noi suntem un stat unde votăm toţi şi să nu ne plângem pentru că ceea ce votăm acel lucru îl avem. Deci să se ducă toată lumea la vot şi vom vedea ce vom avea în viitor”, a precizat Ţiriac.