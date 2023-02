Este in regula daca vrei sa vezi schimbari in viata ta. Este in regula daca refuzi sa faci urmatorul pas pana cand nu simti ca esti gata. Este in regula sa nu te grabesti. Nu este vina ta ca nu mai esti optimista cu privire la dragoste. Nu trebuie sa te simti vinovata pentru ca refuzi sa te multumesti cu o farama de iubire.

Intr-o zi te vei indragosti si, pentru prima data, totul va fi asa cum ar trebui sa fie.

