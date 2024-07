Filme numai bune de văzut în zilele fierbinți de vară

De la peripeții cu adolescenți, relații pasionale, povești despre maturizare sau aventuri fără mize prea mari, cu siguranță vei găsi printre propunerile de mai jos și câteva filme pe care să le urmărești în zilele caniculare.

1. Crossroads

În Crossroads, trei adolescente pornesc cu multă bucurie spre Los Angeles, în ceea ce își doresc să fie aventura vieții lor. Ele vor ca de această dată să își pună la încercare limitele și să se preocupe de dorințele pe care nu le-au dus niciodată până la capăt. Din distribuție au făcut parte Britney Spears, Zoe Saldana, Taryn Manning și Kim Cattrall.

2. National Lampoon’s Vacation

Filmul National Lampoon’s Vacation surprinde călătoria familiei Griswold pe parcursul unei aventuri într-un parc de distracții. Chiar dacă Clark Griswold, soția lui, Ellen, și cei doi copii, Rusty și Audrey, aveau totul organizat, vacanța lor nu decurge deloc conform planului, iar peripețiile sunt la fiecare pas.

3. Fire Island

În această comedie romantică un grup de prieteni queer se află în vacanță în Fire Island. Scopul lor este să se distreze și să aibă parte de o vacanță memorabilă în compania altor persoane, iar scenele fierbinți confirmă acest lucru. Însă o întorsătură neașteptată ar putea să le schimbe complet escapada.

4. The Way, Way Back

În filmul The Way, Way Back, scris și regizat de Nat Faxon și Jim Rash, Duncan este un adolescent timid, care merge într-o vacanță de vară alături de mama lui, iubitul ei și fiica acestuia. El nu se înțelege deloc cu viitoarea sa soră vitregă, însă începe o prietenie cu Owen, managerul parcului acvatic Water Wizz. Legătura cu el îl ajută pe Duncan să se maturizeze și să afle care este scopul lui în viață.

5. How Stella Got Her Groove Back

How Stella Got Her Groove Back o are în rolul principal pe Angela Bassett, care o joacă pe Stella, o femeie de succes din San Francisco, în vârstă de 40 de ani, care pare să aibă tot ceea ce și-ar putea dori. În realitate ea are nevoie de o vacanță. Așa că pleacă în Jamaica, acolo unde întâlnește un bărbat tânăr și atrăgător de care se îndrăgostește.

6. The Last Summer

Pentru că e ultima lor vară înainte de facultate, mai mulți tineri își propun să încerce cât mai multe experiențe noi, să se lase învăluiți de povești de dragoste intense și să își dea seama ce își doresc pe mai departe. Dar toate aventurile adolescenților din filmul The Last Summer vin la pachet și cu incertitudini și întrebări la care încă mai caută răspunsuri.

7. Summer Catch

Filmul Summer Catch i-a avut ca protagoniști pe Jessica Biel și Freddie Prinze Jr. În această comedie, Tenley Parrish este o adolescentă care provine dintr-o familie înstărită, în vreme ce Ryan Dunne, care visează să ajungă un jucător de baseball de succes, nu are aceleași resurse materiale. Pelicula surprinde povestea lor de dragoste, dincolo de aparentele diferențe care nu-i despart.

8. Mystic Pizza

Mystic Pizza este un film din 1988, în care rolul principal este jucat de Julia Roberts. Actrița a interpretat-o pe Daisy Araujo, care lucrează alături de alte prietene la o pizzerie din orașul Mystic din Connecticut, în speranța că vor avea o viață mai bună. Dar acolo ele se lovesc de tot felul de întâmplări care le vor pune în dificultate viața, atât profesională, cât și amoroasă.

9. Shotgun Wedding

Jennifer Lopez interpretează rolul principal în filmul Shotgun Wedding, regizat de Jason Moore. În peliculă, ea o joacă pe Darcy Rivera, care e pe punctul de a se căsători cu Tom Fowler. Totuși, relația lor nu pare să mai funcționeze și cum acest lucru nu era de ajuns, invitații lor de la petrecere sunt luați ostatici. Așa că, ei sunt singurii care trebuie să își salveze familiile.

10. Theater Camp

Comedia Theater Camp din 2023 arată cum încearcă angajații taberei de teatru AdirondACTS să evite falimentul. Drept urmare, lucrează intens la punerea în scenă a unor spectacole care speră să le aducă și succesul. Atât tinerii care vin cu mult entuziasm în tabără, cât și angajații lucrează împreună pentru a găsi o soluție la problemele financiare pe care le întâmpină.

