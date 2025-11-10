Filme, mai ales de artă: se deschide Apollo111 Cinema în București

Cinematograful de artă Apollo111 Cinema se va deschide în curând în București.

Homepage  / Lifestyle / Stiri si recomandari
  de  ELLE.ro
Filme, mai ales de artă: se deschide Apollo111 Cinema în București

La 9 ani de la lansarea în peisajul bucureștean, centrul cultural Apollo111 anunță un nou proiect care va funcționa în spațiul din Palatul Universul: un cinematograf de artă. Sala de spectacole Apollo111 a fost renovată și dotată pentru proiecție de cinema profesionistă și va avea un program de filme săptămânal, de joi până duminică. Apollo111 Cinema propune astfel un spațiu dedicat filmelor de autor contemporane și clasice, întâlnirii dintre public și cineaști, dar și o zonă de experiment, care va sonda granițele cinematografiei. Noul cinematograf se va deschide în luna decembrie.

Toate noutățile despre program și deschidere vor fi comunicate pe paginile de Facebook și Instagram.

Un oraș cu 2 milioane de locuitori, Bucureștiul are în prezent doar 5 cinematografe de artă funcționale. Prin comparație, în Budapesta funcționează 11 cinematografe de artă care proiectează filme în aproximativ 30 de săli. În Paris funcționează 38 de cinematografe de artă, cu aproximativ 100 de săli. Conform statisticilor Centrului Național al Cinematografiei în 2024, în România funcționau 108 cinematografe. Din acestea, doar 11 erau cinematografe de artă.

Inaugurat în noiembrie 2016 în clădirea istorică proaspăt consolidată a Palatului Universul, spațiul Apollo111 este format dintr-o sală de spectacol multifuncțională și un club. În cei 9 ani de funcționare, Apollo111 a produs peste 20 de spectacole de teatru, printre highlight-uri numărându-se Medea’s Boys (r. Andrei Măjeri), Psycho (r. Iris Spiridon) și Cele 7 morți ale Mihaelei Runceanu (r. Cătinca Drăgănescu). Pe lângă teatru, spațiul a găzduit concerte, performance-uri, conferințe, petreceri și întâlniri, și un public format din sute de mii de spectatori. Apollo111 s-a poziționat încă de la început ca un spațiu sigur de explorare artistică, atât pentru echipele de creație, cât și pentru cei care îi trec pragul.  

Ioan Maxim, managerul Apollo111 Cinema explică:

„La fel ca tot ce a construit Apollo111 până acum, și cinematograful va fi un spațiu al experimentului. Vrem să aducem pe ecran filme de autor din portofoliul curent al distribuitorilor locali, filme românești ale tinerilor cineaști și retrospective ale unor autori deja consacrați, dar și să explorăm granițele cinemaului – fie că vorbim despre subiect, gen sau formă. Bucureștenii trebuie să știe că, din decembrie, la Apollo111 vor putea vedea filme de joi până duminică într-un spațiu pe care mulți deja îl cunosc, dar care pleacă acum și într-o nouă direcție.”

Cinematograful va completa programul Apollo111 care va continua să producă spectacole de teatru și să găzduiască petreceri. Primele filme și evenimente speciale vor fi comunicate în curând pe apollo111.ro

Sloganul Apollo111 Cinema este Filme, mai ales de artă. Campania de comunicare pentru lansarea cinematografului, care face legătura între filme de artă și blockbustere, este semnată de Rusu+Borțun.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Turneul Acting Out ajunge la București pe 12 noiembrie: Katia Pascariu, în rolul Estherei Magyar-Gonda, deschide dialogul despre corp, memorie și vulnerabilitate
Lifestyle
Turneul Acting Out ajunge la București pe 12 noiembrie: Katia Pascariu, în rolul Estherei Magyar-Gonda, deschide dialogul despre corp, memorie și vulnerabilitate
Seriale romantice, adaptate după cărți cunoscute, pe care merită să le urmărești
Lifestyle
Seriale romantice, adaptate după cărți cunoscute, pe care merită să le urmărești
Motive pentru care așteptările nerealiste îți distrug cuplul și încrederea în iubire
Lifestyle
Motive pentru care așteptările nerealiste îți distrug cuplul și încrederea în iubire
Ce ai de câștigat atunci când ești într-o relație cu un bărbat cu inteligență emoțională mare
Lifestyle
Ce ai de câștigat atunci când ești într-o relație cu un bărbat cu inteligență emoțională mare
Anastaseu Ștefan, despre importanța artei incluzive: "Identitatea mea e politică și vizibilitatea ei e un statement"
Lifestyle
Anastaseu Ștefan, despre importanța artei incluzive: "Identitatea mea e politică și vizibilitatea ei e un statement"
Probleme care pot apărea când vreți să exersați gratitudinea în cuplu sau să le insuflați copiilor spiritul recunoștinței
Lifestyle
Probleme care pot apărea când vreți să exersați gratitudinea în cuplu sau să le insuflați copiilor spiritul recunoștinței
Libertatea
TJ Miles și Francisca s-au căsătorit religios: „Înainte ca miracolul nostru să vină pe lume”. Cine sunt cele două vedete care le-au fost nași
TJ Miles și Francisca s-au căsătorit religios: „Înainte ca miracolul nostru să vină pe lume”. Cine sunt cele două vedete care le-au fost nași
Daciana Sârbu și-a sărbătorit iubitul. Ipostaza romantică în care s-au pozat cei doi: „La mulți ani”
Daciana Sârbu și-a sărbătorit iubitul. Ipostaza romantică în care s-au pozat cei doi: „La mulți ani”
Reacția lui Serghei Mizil după ce Denise Rifai și Dan Alexa au fost surprinși împreună: „Eu zic că se potrivesc, dar nu știu dacă o să meargă relația”
Reacția lui Serghei Mizil după ce Denise Rifai și Dan Alexa au fost surprinși împreună: „Eu zic că se potrivesc, dar nu știu dacă o să meargă relația”
Nicole Cherry, despre experiența din America Latină: „A fost senzațional! Am simțit că începe o etapă importantă din viața mea”
Nicole Cherry, despre experiența din America Latină: „A fost senzațional! Am simțit că începe o etapă importantă din viața mea”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
„Păpușa Barbie” a decedat la doar 31 de ani. Cât cheltuise influencerița pe intervenții estetice și care este cauza morții
„Păpușa Barbie” a decedat la doar 31 de ani. Cât cheltuise influencerița pe intervenții estetice și care este cauza morții
Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă într-o creație Maria Lucia Hohan. Cum arată și cât a costat rochia designerului român
Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă într-o creație Maria Lucia Hohan. Cum arată și cât a costat rochia designerului român
Keanu Reeves a apărut pe scenă doar în lenjerie și plin de sânge. Cum arată celebrul actor la 61 de ani
Keanu Reeves a apărut pe scenă doar în lenjerie și plin de sânge. Cum arată celebrul actor la 61 de ani
Oana Moșneagu, fotografia adorabilă din copilărie care a atras atenția fanilor ei. Cum arăta când a urcat prima oară pe scenă
Oana Moșneagu, fotografia adorabilă din copilărie care a atras atenția fanilor ei. Cum arăta când a urcat prima oară pe scenă
Unica.ro
O îndrăgită vedetă TV a fost diagnosticată cu cancer! „A fost un șoc pentru că am destul de multă grijă de mine”
O îndrăgită vedetă TV a fost diagnosticată cu cancer! „A fost un șoc pentru că am destul de multă grijă de mine”
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Alimentul natural care îngrașă mai mult ca zahărul! Carmen Brumă a spus clar: „Fără să îți dai seama, mănânci mai multe calorii”
Alimentul natural care îngrașă mai mult ca zahărul! Carmen Brumă a spus clar: „Fără să îți dai seama, mănânci mai multe calorii”
„Să nu se mai agite atâta lumea de grija lui”. Mariana Moculescu, dezvăluiri din viața personală a lui Horia Moculescu, în timp ce el e internat în stare gravă la spital. Incredibil ce a putut povesti acum fosta lui soție
„Să nu se mai agite atâta lumea de grija lui”. Mariana Moculescu, dezvăluiri din viața personală a lui Horia Moculescu, în timp ce el e internat în stare gravă la spital. Incredibil ce a putut povesti acum fosta lui soție
catine.ro
Cum poți să construieşti o rutină de îngrijire adaptată sezonului rece. Sfaturi pentru femei ocupate
Cum poți să construieşti o rutină de îngrijire adaptată sezonului rece. Sfaturi pentru femei ocupate
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ingredientul banal care curăță perfect ușile din sticlă de la cabina de duș. Tu l-ai încercat?
Ingredientul banal care curăță perfect ușile din sticlă de la cabina de duș. Tu l-ai încercat?
Horoscopul săptămânii 10 noiembrie – 16 noiembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 10 noiembrie – 16 noiembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Mai multe din lifestyle
Filme și seriale de neratat în luna noiembrie 2025 pe SkyShowtime
Filme și seriale de neratat în luna noiembrie 2025 pe SkyShowtime
Lifestyle

SkyShowtime reunește cel mai bun divertisment, de la cele mai mari studiouri și cei mai buni creatori de povești din lume.

+ Mai multe
Sunteți la început de relație? De ce valorile contează mai mult decât atractivitatea
Sunteți la început de relație? De ce valorile contează mai mult decât atractivitatea
Lifestyle

Debutul unei relații poate fi foarte frumos, furtunos, neașteptat și poate produce confuzie în același timp. Valorile reprezintă reperul ce oferă claritate.

+ Mai multe
10 filme grozave care nu au făcut o primă impresie bună, dar merită vizionate
10 filme grozave care nu au făcut o primă impresie bună, dar merită vizionate
Lifestyle

Multe dintre filmele care astăzi sunt considerate grozave nu au primit la început recenzii în favoarea lor.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC