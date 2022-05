Filme de neratat în luna mai 2022 în cinematografe

Iată ce filme poți vedea în luna mai 2022 în cinematografe.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Benedict Cumberbatch revine pe marile ecrane în rolul lui Doctor Strange și îi are alături pe Elizabeth Olsen, Rachel McAdams, Benedict Wong și Chiwetel Ejiofor. Așa cum știu deja cei care au văzut Spider-Man: No Way Home, Strange trebuie să repare rapid multiversul și are ajutoare de nădejde. Regizorul peliculei este apreciatul Sam Raimi, iar cinefilii se așteaptă la atât acțiune, cât și o doză de horror, atât de specifică acestuia.

Premiera: 4 mai

Top Gun: Maverick

Tom Cruise a scris istorie cu filmul din 1986 și a devenit astfel unul dintre cele mai apreciate staruri de la Hollywood. Continuarea aventurilor îl readuce ca protogonist, alături de el fiind Val Kilmer, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm și Ed Harris. Căpitanul Pete „Maverick” Mitchell (Cruise) este acum cel mai apreciat instructor de zbor, experiența sa ca pilot dându-i ocazia de a-l lua ca protejat pe fiul lui Goose, colegul lui care a decedat la datorie în primul film.

Premiera: 27 mai 2022

Downton Abbey: A New Era

Dacă nu ai fost fan al serialului de mare succes Downton Abbey, care a captivat timp de 6 sezoane cu aventurile prin care au trecut Lordul și Lady Grantham (Hugh Bonneville și Elizabeth McGovern) , atunci probabil nu vei fi încântătă peste măsură de acest film. Însă noi sperăm că nu este cazul, așa că ți-l recomandăm cu mare căldură în special datorită farmecului pe care îl are acest gen de producție cinematografică și magistralei Dame Maggie Smith, care revine în rolul lui Violet Crawley, Contesa de Grantham.

Premiera: 13 mai

Firestarter

Bazat pe romanul cu același nume, semnat de celebrul Stephen King, Firestarter spune povestea lui Charlie McGee, o fetiță care încearcă să înțeleagă cum de, cu un simplu gând, poate transforma orice în scrum. Din distribuție fac parte Zac Efron, Ryan Kiera Armstrong și Sydney Lemmon.

Premiera: 13 mai 2022

Dosarul 631

Filmul regizat de Marius Th. Barna îi are în rolurile principale pe Iosif Paștina, Marius Florea Vizante și Diana Sar. Pelicula este inspirată dintr-un fapt real și prezintă investigația jurnalistică a unui reporter TV pentru presupusele „închisori zburătoare” americane din România. Printr-un concurs de împrejurări, urmărind un misterios Dosar 631, Dinu (Iosif Paștina) descoperă o scurgere de informații dintr-o bază NATO din România. Evenimentul de presă agită, provoacă, tentează diferite medii de presă, politicieni de vârf, servicii, atât interne, cât și externe, provocând drame atât hilare, cât și absurde, într-o comedie neagră.

Premiera: 12 mai

The Music Island

Filmul regizat de Cosmin Zaharia este povestea unui om care prefigurează unde ar trebui să-l ducă viaţa, dar ar putea să nu găsească niciodată mijloacele potrivite pentru a ajunge acolo, este o peliculă despre libertatea personală și cum mediul în care alegem să locuim ne poate schimba viața. Alex este un hoț de motociclete dependent de cocaină, dependent de insulină și poartă mereu o armă. Dar Alex nu a fost întotdeauna așa. El și-a pierdut controlul când mama lui a murit, iar tatăl său care consuma alcool și-a pierdut interesul pentru el. Într-o zi, viața i-a arătat că există speranță. L-a dus într-un loc unde și-a găsit mângâiere și libertate: Ibiza – Insula Muzicii.

Lungmetrajul a avut premiera internaţională în 2020, câştigând numeroase premii – Best First Time Filmmaker – Toronto Independent Film Festival of Cift, Best First Time Director (feature) – Prague International Monthly Film Festival, Best Director – Prague International Monthly Film Festival, Best Indie Feature Film – Kosice International Monthly Film Festival, Best First Time Director (feature) – Kosice International Monthly Film.

Premiera: 6 mai

Fireheart

O animație emoționantă, care o are ca protagonistă pe tânăra Georgia Nolan, în vârstă de 16 ani, care visează să fie prima femeie pompier din lume. Când un piroman misterios începe sa provoace incendii pe Broadway, pompierii newyorkezi încep să dispară fără explicație. Tatăl Georgiei, Shawn, este chemat de la pensie de primarul metropolei pentru a investiga disparițiile. Disperată să-și ajute tatăl și să salveze orașul, tânăra se deghizează, devenind „tânărul Joe”, și se alătură unei echipe de pompieri independenți care încearcă să-l oprească pe piroman.

Premiera: 13 mai

Where Is Anne Frank

Filmul de animație urmărește călătoria lui Kitty, prietena imaginară a lui Anne Frank, căreia cea din urmă îi dedică jurnalul său. O adolescentă bătăioasă, Kitty se trezește, într-un viitor nu foarte îndepărtat, în casa tinerei Anne, din Amsterdam, de unde pornește în căutarea ei, simțind că este în viață undeva în Europa de astăzi. Pe cât de mult o șochează lumea modernă, pe-atât este Kitty de încântată de contactul cu moștenirea lăsată de Anne.

Premiera: 20 mai 2022

Citește și:

Seriale care au fost anulate după doar un singur episod

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro