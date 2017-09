De ce cuplurile care au putine lucruri in comun sunt cele mai fericite

Nu exista cupluri perfecte, iar daca nu aveti parte de opinii diferite sau de mici certuri ocazionale, nu se poate numi ca aveti o relatie in adevaratul sens al cuvantului. Daca ati trecut peste momentele mai tensionate si v-ati iertat reciproc, inseamna ca, in ciuda tuturor acestor diferente, ati ales sa ramaneti impreuna, iar acest lucru nu face decat sa va intareasca conexiunea si mai mult.

Va certati in mod constant, dar va iertati mereu

Sigur, sunteti firi total diferite si in majoritatea timpului nu va puteti pune de acord asupra unui anumit subiect. Dar asta nu este neaparat un lucru rau. In fond, daca ati fi mereu pe aceeasi lungime de unda, relatia ar fi cam plictisitoare, nu? Trebuie sa accepti faptul ca sunteti persoane diferite si fiecare are un mod diferit de a vedea lucrurile. Incercati sa fiti mai flexibili din cand in cand si sa ajungeti la un umitor comun.

In plus, cu timpul nici nu vei mai da atentie la aceasta problema, ci pur si simplu vei invata sa il accepti asa cum e.

Impreuna sunteti mai puternici

Pe langa faptul ca va face placere sa fiti unul in preajma celuilalt, voi. ca un cuplu, emanati energie pozitiva si celor din jur.

Veti vrea ca in fiecare zi sa invatati lucruri noi si sa treceti prin cat mai multe aventuri impreuna. Daca esti cu cineva care te face sa te simti lenesa si prea confortabil, atunci nu te vei simti motivata sa treci prin experiente noi alaturi de partenerul tau.

Cand te fortezi sa vezi lucrurile din perspectiva altei persoane, vei avea o viziune mai clara asupra lumii. Poate iubitului tau nu-i convin toate lucrurile care tie iti plac, dar dandu-va ocazia de a vedea din perspectiva fiecaruia, veti accepta altfel oamenii din jurul vostru.

Permite-i iubitului tau sa te surprinda in fiecare zi si vei ramane uimita sa vezi cum viata i-a modelat convingerile de care este el atat de sigur.

Punctele forte ale unuia dintre parteneri acapareaza slabiciunile celuilalt

Daca iubitul tau este identic cu tine din punctul de vedere al caracterului, atunci cel mai probabil ca aveti si aceleasi puncte tari. Iar asta inseamna ca nu aveti de mascat niciun neajuns.

Este bine sa fii cu cineva ale carui puncte forte sa acopere slabiciunile tare, si viceversa. Astfel, vei avea mereu ceva de admirat si de invatat de la partenerul tau care exceleaza in domenii la care tu nu te pricepi la fel de bine.

Daca amandoi sunteti la fel, nu va veti expune niciunor provocari din care sa puteti capata experienta in plus, si veti ramane pe loc.

Text: Petra Murariu

Foto: Imaxtree