Cum poti avea o legatura mai puternica cu partenerul – 9 trucuri utile

Vei sti ca relatia cu partenerul de langa tine trebuie reactualizata in fiecare zi, ca trebuie sa iesi mereu din zona de confort si ca trebuie sa cauti neincetat activitati ce va vor apropia mai mult decat ati fi crezut ca este posibil.

Desi unii specialisti sustin ca intr-o relatie este bine sa te concentrezi pe ceea ce nu merge si sa incerci sa repari acel obstacol, noi credem ca mai sanatos este sa adaugi in fiecare zi noutate si pozitivism relatiei pe care o ai.

Iata 9 trucuri utile

1. Accepta-i unicitatea partenerului tau

Toate am avut momente cand speram la acel print fermecator cu un cal de un alb superb, ori cu o masina a carei viteze sa coincida cu viteza receptivitatii noastre atunci cand ii suna telefonul partenerului langa noi. Toate am vrut, la un moment dat, ca iubitul de langa noi sa fie mai romantic, mai inalt, mai vorbaret si mai preocupat de toate nemultumirile noastre cotidiene.

Reorienteaza-ti asteptarile perfectioniste pe care le ai inspre realitate. Aceste false dorinte, pe care credem doar ca le avem, duc catre frustrari deranjante si pot indeparta doi oameni, categoric.

2. Arata mai des gesturi de bunatate fara motiv

De cand nu i-ai mai spus iubitului tau ca iti este dor de el, ca te gandesti la el si ca daca l-ai vedea, ziua ta ar fi mai senina? De cand nu l-ai mai atins tandru, afectuos, vorbindu-i bland si intelegator? De multe ori, femeile au tendinta de a vedea doar partea masculina datoare de a arata gesturi de atentie permanenta, insa, in sufletul lor, toti barbatii sunt niste copii ce striga dupa gesturi mici, dar tandre. Ca acelea de la inceput. Nu lasa timpul sa iti fure astfel de comportamente. Arata-i iubitului tau ca atentia ta este un lucru de care el nu se poate lipsi.

3. Acordati-va 10 minute pe zi in care sa va conectati

De cate ori ati fost intrebate cum merge comunicarea dintre tine si partenerul tau, iar tu ai raspuns mandra: “perfect”. De multe ori tindem sa ne pierdem in amanuntele discutiilor cotidiene, care, bineinteles, sunt importante, insa adevaratele conversatii profunde, marcante, ar trebui sa fie frecvente. Abordati subiecte care va vor apropia si va vor surprinde, cum ar fi valorile pe care le asteptati, idealurile, visurile voastre. De aceea, pastrati-va 10 minute in fiecare zi in care sa va conectati cu adevarat, fara nelinisti ori factori din exterior.

4. Indragostiti-va unul de celalalt, din saptamana in saptamana

Adica iesiti din zona de confort! Nu mai alegeti aceleasi filme, aceeasi mancare, aceleasi locuri. Schimbati-va tot timpul activitatile, mergeti in continuare la intalniri chiar daca aveti ceva timp de cand formati un cuplu. O data pe saptamana, de exemplu, pastrati-va o zi pe care sa o petreceti impreuna ca si cum ar fi pentru prima data.

5. Schimbati-va si maturizati-va impreuna

Relatia voastra are nevoie de mici schimbari tot timpul. Din cand in cand, incercati sa faceti schimb de roluri si sa preluati unul de la celalalt responsabilitatile. De exemplu, daca el, de obicei, face rezervarile pentru cina, preia tu “comanda” si surprinde-l cu o invitatie. Gasiti-va activitati dinamice sau relaxante, vizite la muzeu, cursuri de meditatie sau distrati-va intr-un club impreuna.

6. Cunoasteti-va familia si prietenii

Studiile spun ca femeia este mai fericita atunci cand barbatul de langa ea isi formeaza o legatura armonioasa cu familia si prietenii ei. Asadar, da-i sansa iubitului sa se faca apreciat in mediul vostru de acasa, sa iasa cu prietenii vostri. Aratati-va, de asemenea, interesul pentru oamenii ce l-au crescut sau pentru gasca lui de prieteni.

7. Fii intelegatoare

“Sa fii acolo pentru mine” este replica pe care ai folosit-o de atat de multe ori incat intelegem de ce numerele nu sunt finite. Ofera asta si partenerului tau, oferiti-va sprijin reciproc si intelegere, chiar daca de multe ori pare ca nu il vrem. De obicei, barbatii ofera suportul prin instrument, adica prin solutii clare si rationale la anumite probleme, iar femeile, prin emotii. Afla, totusi, de ce tip de sprijin are nevoie partenerul tau si nu ezista sa i-l oferi.

8. Nu uitati sa radeti

Desi poate suna banal, e uimitor felul in care rasul apropie oamenii. In fond, acel moment in care simtiti ca va indragostiti cu adevarat de cineva, este atunci cand radeti in hohote si vi se pare ca nimeni altcineva nu va mai poate oferi o asa stare de bine. Asadar, nu uitati sa mai fiti copii, din cand in cand, sa va jucati in zapada intr-o zi de iarna, sa dansati, sa va tachinati intr-un mod amuzant sau sa va uitati la o comedie.

9. Gasiti o metoda benefica de comunicare

Pentru a fi fericiti si nu pentru o perioada scurta de timp, trebuie sa faceti parte din seria profesionistilor ce rezolva probleme prin comunicare. Nu trebuie sa existe o alta cale pentru voi, pentru noi toti. Verificati constant ceea ce are nevoie partenerul vostru, dar si tot ceea ce aveti voi nevoie si transmiteti-i. Este cea mai buna metoda de a pastra o legatura armonioasa intre voi. Uitati de tipete, aruncatul cu obiecte sau reprosuri inutile din trecut.

