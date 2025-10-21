CU INIMA DESCHISĂ – noua campanie ACCEPT celebrează curajul de a deveni susținător public al persoanelor LGBTIQ+ 

Irina Margareta Nistor, Ana Ularu, Maria Popovici, Dr Mihail și Horia Sârghi (Zaiafet) povestesc CU INIMA DESCHISĂ despre cum a arătat călătoria lor spre înțelegerea, acceptarea și susținerea persoanelor LGBTIQ+. Noua campanie semnată de Asociația ACCEPT pune sub lupă schimbarea care s-a petrecut în noi și în lume de-a lungul ultimelor decenii. Cele 5 mărturii video vor fi publicate, începând de astăzi, pe canalul de YouTube ACCEPT.

Publicul larg este invitat să povestească în social media propriul parcurs spre acceptare, utilizând hashtag-ul #CuInimaDeschisă.

În 2001, România a dezincriminat relațiile între persoane de același sex, iar în 2005, ACCEPT a organizat primul marș al diversității, actualul Bucharest Pride. După 20 de ani de la prima ediție, tot mai multe persoane LGBTIQ+, însoțite de prieteni, familie și aliați. au curajul să-și revendice drepturile în stradă – la marșul Bucharest PRIDE 2025 au participat peste 30.000 de oameni. În plan social, nivelul de empatie și acceptare a crescut în timp, iar cifrele vorbesc de la sine. Studiile realizate de Cult Research, la cererea ACCEPT, arată că în 2024, 56% dintre români erau de acord cu căsătoria sau cu o altă formă de recunoaștere legală a familiilor formate din persoane de același sex, cu 13 puncte procentuale mai mulți decât în 2021 (43%).

În ciuda evoluției pozitive a realității sociale din România, drepturile egale nu sunt încă o realitate. Statul român nu protejează familiile formate din persoane de același sex, iar persoanele trans întâmpină reacții negative atunci când arată buletinul și trec prin proceduri umilitoare pentru ca identitatea să le fie recunoscută legal. Într-o lume în care discursul urii reînvie, rolul aliaților este mai important ca niciodată, iar vocile lor au puterea de a le amplifica pe cele ale membrilor persoanelor LGBTIQ+ atunci când societatea se oprește să mai asculte. Lor, ACCEPT le dedică noua campanie care celebrează curajul de a fi alături de comunitatea LGBTIQ+ cu inima deschisă.

Pentru unii dintre susținătorii de azi, drumul către înțelegere și acceptare a fost un proces îndelungat. În lipsa informațiilor, ideile preconcepute și atitudinile sociale împrumutate au constituit o barieră pentru mult timp. „Mi-a luat foarte mulți ani să pot sta relaxat lângă un om cu o altă orientare sexuală”, mărturisește Horia Sârghi (Zaiafet). La rândul său, dr. Mihail Pautov recunoaște că în mediul în care a crescut, existența comunității LGBTIQ+ era considerată un subiect tabu, însă percepția lui s-a schimbat atunci când o persoană foarte apropiată i-a dezvăluit adevărata orientare sexuală.

Mărturiile video ale celor care au ales să vorbească #CuInimaDeschisă despre cum au aflat despre existența persoanelor LGBTIQ+ și despre cum a arătat parcursul lor până când au devenit susținători publici ai comunității, vor fi publicate în următoarele zile pe canalul de YouTube al ACCEPT și pe platformele sociale. Interviurile din campanie au fost realizate de regizorul și activistul Patrick Brăila, imaginea este semnată de Mișu Ionescu, iar editarea video de Cezar Iftime.

Începând de astăzi, publicul este invitat să descopere povestea Irinei Margareta Nistor. Și pentru că poveștile au puterea să inspire, ACCEPT invită aliații de pretutindeni să publice pe social media propriile povești despre acceptare, cu hashgtag-ul #CuInimaDeschisă, sau să trimită câteva rânduri despre experiențele personale la [email protected] , pentru as fi preluate ulterior pe paginile oficiale ale ACCEPT.

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro