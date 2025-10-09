Comisia Europeană a adoptat o nouă strategie pe 5 ani pentru egalitatea persoanelor LGBTIQ+

Comisia Europeană a adoptat miercuri, pe 8 octombrie, o nouă strategie pentru egalitatea LGBTIQ+, valabilă în perioada 2026-2030. Prin acest demers, Comisia Europeană își reafirmă rolul de monitor al respectării drepturilor fundamentale și încurajează statele membre să adopte până în 2027 strategii sau planuri naționale pentru egalitatea persoanelor LGBTIQ+, care să transpună în practică principiile Uniunii Egalității. Asociația ACCEPT salută acest demers și se oferă să pună la dispoziția Guvernului și Parlamentului resursele necesare pentru dezvoltarea unei strategii naționale.

„În timp ce la nivel european se consolidează un cadru comun de acțiune împotriva urii și discriminării, România continuă să întârzie adoptarea unor măsuri esențiale pentru protejarea și incluziunea persoanelor LGBTIQ+, precum legislația de protecție a vieții de familie și a unei proceduri de schimbare a documentelor pentru persoanele trans. Lipsa unei strategii naționale, a unei coordonări guvernamentale dedicate și a unei legislații clare împotriva discursului urii arată un decalaj periculos față de angajamentele europene. Asociația ACCEPT salută inițiativa Comisiei Europene și își exprimă disponibilitatea de a colabora cu Guvernul și Parlamentul României pentru a transforma această strategie europeană într-un plan național concret, care să garanteze demnitatea, siguranța și egalitatea tuturor cetățenilor, indiferent de identitatea lor”, declară Victor Ciobotaru, directorul executiv al Asociației ACCEPT.

„Uniunea Europeană va fi întotdeauna cel mai mare promotor al libertății individuale. Libertatea de a fi cine suntem, libertatea de a iubi pe cine dorim și libertatea de a ne exprima fără teamă. Aceasta este esența Uniunii Egalității pe care o construim, zi de zi, cărămidă cu cărămidă. Această nouă strategie pentru egalitatea persoanelor LGBTIQ+ e încă o dovadă clară că UE se poziționează ferm împotriva urii și a discriminării. Persoanele LGBTIQ+ îmbogățesc Uniunea Europeană, iar diversitatea și egalitatea constituie adevărata noastră putere”, a subliniat Comisarul pentru Egalitate Hadja Lahbib, în comunicatul de presă transmis de Comisia Europeană.

Noua strategie continuă eforturile începute în 2020 pentru o Europă în care fiecare persoană se simte liberă să fie cine este și poate iubi pe cine dorește. Statistica europeană arată că în acest moment, deși nivelul de acceptare a crescut în societate, violența și discriminarea reprezintă încă o realitate trăită pentru persoanele LGBTIQ+. 75% dintre europeni declară că se simt confortabil cu ideea de a avea colegi care fac parte din comunitatea LGBTIQ+. Cu toate acestea, 1 din 3 persoane LGBTQ+ a fost victimă a discriminării în ultimul an la nivel țărilor UE, conform rapoartelor Comisiei. În România, un procent și mai mare de persoane LGBTIQ+ s-a confruntat cu discriminarea, conform LGBTIQ+ equality at a crossroads: progress and challenges – raport publicat în 2024. Peste 50% dintre persoanele LGBTIQ+ din țara noastră au fost hărțuite în ultimul an, iar 8% declară că au fost victime ale unor atacuri motivate de ură. Doar 7% dintre aceste incidente au fost raportate la poliție.

În România, în domeniul muncii, 25% dintre persoanele LGBTIQ+ afirmă că s-au simțit discriminate la locul de muncă sau în procesul de recrutare (media europeană fiind de 19%). 39% dintre respondenți au fost discriminați în viața cotidiană, în interacțiuni sociale sau instituționale, iar 9% au resimțit discriminare în sistemul de sănătate. În mediul educațional, 69% dintre tinerii LGBTIQ+ au fost victime ale bullying-ului sau ale atitudinilor umilitoare în școli și universități, ceea ce face ca 60% dintre ei să își ascundă identitatea.

Pentru a contribui la repararea acestor nedreptăți, noua strategie pentru egalitate vizează trei mari obiective: protecția persoanelor LGBTIQ+ în fața violenței de orice natură, sprijinirea comunității în procesul de obținere a egalității în fața legii și în toate aspectele vieții, precum și implicarea activă a societății civile în promovarea și respectarea drepturilor LGBTIQ+.

Un aspect important inclus în strategia pe următorii 5 ani este acela al intensificării eforturilor de interzicere a terapiei de conversie. Rapoartele UE arată că unu din patru membri ai comunității LGBTIQ+ din UE a fost supus unei astfel de forme de agresiune care presupune încercarea de a schimba, modifica sau suprima orientarea sexuală sau identitatea de gen a unei persoane. Astfel de practici umilitoare încalcă dreptul la demnitate și atacă integritatea persoanelor vizate.

Comisia Europeană s-a exprimat, de asemenea, în legătură cu intenția de a elabora un plan pentru combaterea hărțuirii cibernetice. O lege care să armonizeze definiția infracțiunilor motivate de ură în mediul online este, de asemenea, avută în vedere.

România, chemată să adopte la rândul său o strategie pentru egalitatea LGBTIQ+

Comisia Europeană va monitoriza implementarea strategiei adoptate și va publica o evaluare intermediară în 2028. În ultimii ani, 13 state membre au adoptat strategii naționale pentru egalitatea LGBTIQ+, iar Comisia Europeană încurajează toate statele să urmeze acest exemplu.

România este restantă la acest capitol, în ciuda faptului că instanțele europene au constatat faptul că legislația noastră încalcă drepturi fundamentale. Luna aceasta s-au împlinit doi ani de când Hotărârea CEDO în cazul Buhuceanu & Ciobotaru și alte 20 de familii a rămas definitivă, iar România încă nu a prezentat un plan concret de adoptare a unei legislații care să asigure protecție și recunoaștere familiilor formate din persoane de același sex.

