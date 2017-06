Cele mai bune melodii de facut sex in vara asta

Fie ca ne place sau nu sa recunoastem, cel putin odata am visat cu ochii deschisi la o partida de sex acompaniata de ritmurile noastre preferate. Cele doua placeri merg mana in mana, iar beat-ul muzicii intensifica senzatiile si senzulaitatea momentului.

Ce poate fi mai placut decat ca voi doi, unduindu-va sub cearceafuri pe aceleasi ritmuri? Este demonstrat stiintific faptul ca muzica este cea mai potrivita alegere pentru a ajuta un cuplu sa aiba dispozitia necesara pentru sex.

Scapa de prejudecati si surprinde-ti partenerul in cel mai placut mod posibil. Inainte de toate, nu uita sa creezi un playlist cu melodii sexy. Ia in considerare ca amandoi aveti preferinte si nevoi diferite, asa ca fa tot posibilul sa gasesti calea de mijloc. Totusi, daca esti foarte curajoasa, poti sa renunti la calea de mijloc si sa-l iei cu totul prin surpindere! E o abordare riscanta, dar stii cum se zice: cine nu risca nu castiga! (This girl is on fire, right?!)

Nu spun ca romantismul nu mai este cool, dar renunta la melodiile „oldies but goldies” si alege ca beat-urile melodiilor sa fie (usor ) dinamice si neaparat provocatoare.

Mai jos gasesti cateva sugestii:



Childish Gambino – Redbone

Ritmurile ametitoare de R&B va vor inspira sa va miscati corpurile asa cum nu ati facut-o niciodata.

Massive Attack – Paradise Circus

Ritmul melodiei este antrenant, iar vocea solistei patrunzatoare. Ce iti poti dori mai mult?

The Weeknd – Earned It (Fifty Shades Of Grey)

Soundtrack-ul filmului care iti face mintea sa o ia pur si simplu razna. Nu e obligatoriu sa fi citit cartea sau sa fi vazut filmul ca sa savurezi melodia!

Arctic Monkeys – I Wanna Be Yours

Ce declaratie mai directa ai putea formula?! Bineinteles, nu uita de sex, drugs and rock and roll!

Chet Faker – I’m Into You

Sa speram ca si el o sa zica la fel! Macar de dragul melodiei!

Two Feet – Love Is A Bitch

Da, da, dragostea! E timpul sa-i arati partenerului tau ca simti mai mult decat credea(i) si ca te poti transforma in pat intr-o adevarata zeita!

Alina Baraz & Galimatias – Maybe

Poate ca nu o sa mai existe prea curand o astfel de ocazie. Asa ca impresioneaza-l in seara asta!

Text: Alex Cristina

Foto: PR