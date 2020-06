Cele mai bune 10 filme care împlinesc 20 de ani în 2020

Probabil că o să vă simțiți destul de bătrâni când veți citi acest articol, dar da, filmele despre care veți citi mai jos (și cu care ați crescut, într-un fel sau altul) împlinesc anul acesta 20 de ani de la premieră. Se pare că anul 2000 n-a fost deloc rău pentru cinema-ul mainstream, unele dintre ele devenind chiar clasice. Iată 10 dintre ele:

Almost Famous (r. Cameron Crowe)

În adolescență, regizorul Cameron Crowe a fost jurnalist muzical la revista Rolling Stone și a mers prin turnee cu formații ca Led Zeppelin sau Eagles. Almost Famous e inspirat destul de mult de această experiență a lui din tinerețe și ne arată cum e să te maturizezi în timp ce călătorești alături de trupele rock ale momentului.

Cast Away (r. Robert Zemeckis)

După ce avionul în care se afla se prăbușește, un angajat FedEx ajunge pe o insulă pustie unde trebuie să învețe să trăiască fără nimic din viața cu care era obișnuit până acum. În Cast Away, Tom Hanks face unul dintre cele mai bune roluri ale carierei sale, iar filmul merită cu atât mai mult (re)vizionat în contextul proaspetei noastre auto-izolări.

Requiem for a Dream (r. Darren Arronofsky)

Decăderea celor patru personaje din Requiem for a Dream, fiecare dependent de câte o substanță sau iluzie, este extrem de greu de privit. Unul dintre cele mai dure filme despre droguri și consecințele lor, Requiem for a Dream a căpătat imediat un statut de film-cult și chiar și acum, la 20 de ani de la premieră, oricine l-a văzut își amintește de acea coloană sonoră care te bântuie.

O Brother, Where Art Thou? (r. Joel și Ethan Coen)

Frații Coen s-au jucat la un moment dat cu aproape orice gen cinematografic, dar rezultatul a fost întotdeauna un produs 100% personal. O Brother, Where Art Thou? este și el un experiment aparte: o satiră modernă inspirată de Odiseea lui Homer, cu momente muzicale din plin și cu George Clooney în rolul principal.

In the Mood for Love (r. Wong Kar-Wai)

In the Mood for Love este o adevărată capodoperă și probabil una dintre cele mai intense povești despre dorință și limitele pasiunii. În plus, are și una dintre cele mai bune coloane de sonore ale deceniului.

Erin Brockovich (r. Steven Soderbergh)

Julia Roberts a câștigat singurul Oscar din carieră cu rolul din Erin Brockovich, care spune povestea reală a unei femei obișnuite care a intentat proces unei companii extrem de influente și a câștigat. În 2000, Steven Soderbergh devenea primul regizor cu două filme nominalizate la categoria Cel mai bun film a premiilor Academiei Americane de Film.

Memento (r. Christopher Nolan)

Acum, Christopher Nolan este unul dintre cei mai apreciați regizori americani mainstream, realizând superproducții de succes pe bandă rulantă. În anul 2000 însă, acesta era abia la al doilea film, cu care și-a impus definitiv stilul inconfundabil. Memento e povestea unui bărbat fără memorie care încearcă să găsească ucigașul soției sale.

Gladiator (r. Ridley Scott)

Russel Crowe îl interpretează aici pe Maximus, un fost general roman ajuns sclav care decide să devină gladiator pentru a încerca să răzbune moartea familiei. Gladiator a făcut senzație la vremea lui și e unul dintre cele mai de succes filme de la Oscarurile din 2000.

Chocolat (r. Lasse Hallström)

Juliette Binoche și Johnny Depp interpretează rolurile principale din Chocolat, care spune povestea unei femei care își deschide un magazin de ciocolată într-un orășel din Franța. Inițial, prezența ei nu e privită cu ochi buni de comunitatea conservatoare, dar aceasta va ști cum să se bage pe sub pielea fiecărui om pe care îl întâlnește.

Unbreakable (M. Night Shyamalan)

M. Night Shyamalan dăduse deja lovitura cu filmul său precedent The Sixth Sense, un film horror simplu, eficient și cu un final care îți dă peste cap ce credeai că știi până la momentul respectiv. Bruce Willis apare și Unbreakable, unde duce poveștile sale fantastice la următorul nivel.

Citește și:

Filme pe care orice femeie trebuie să le vadă împreună cu prietenele ei

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro