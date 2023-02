Cand iubesti pe cineva, nu trimiti in mod constant poze prietenilor tai cu femei atragatoare astfel incat sa ai un plan de rezerva in cazul in care relatia ta esueaza. Nu minti alte femei si nici nu le faci sa creada ca au vreo sansa cand esti deja intr-o relatie serioasa.

Cand iubesti o persoana, nu indepartezi telefonul cand trimiti un mesaj pentru ca ai putea fi ingrijorat ca ar vedea ce scrii. Nu ascunzi contactele sub nume false. Nu stergi mesajele primite.

