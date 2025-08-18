Actrița Katia Pascariu a fost premiată la Locarno pentru rolul din filmul „Sorella di Clausura” regizat de Ivana Mladenović

Homepage  / Lifestyle / Stiri si recomandari
  . Actualizat 18.08.2025, 09:31,  de  ELLE.ro
Actrița Katia Pascariu a fost premiată la Locarno pentru rolul din filmul „Sorella di Clausura” regizat de Ivana Mladenović

Prestația actriței Katia Pascariu în filmul „Sorella di Clausura” (regizat de Ivana Mladenović, produs de microFILM) a fost răsplătită la Festivalul Internațional de Film de la Locarno cu premiul Boccalino dOro pentru cea mai bună actriță, oferit de Juriul Criticilor Independenți. Cu o istorie de 25 de ani, premiile independente Boccalino dOro oferite în cadrul Festivalului Internațional de la Locarno și-au câștigat o reputație deosebită în rândul premiilor internaționale, devenind un simbol al pasiunii comune pentru cinema.

Premiul oferit Katiei Pascariu a fost anunțat în cadrul unei ceremonii care a avut loc pe 15 august, la ora 18:00, în cadrul festivalului, cu o motivație care elogiază „veridicitatea interpretativă și capacitatea ei de a lumina filmul cu umor și autenticitate.”

„Orice recunoaștere a muncii vine ca o recompensă, dar nu toate recompensele sunt egale. Sunt cu adevărat fericită și onorată de aceasta și o accept cu inima deschisă și în numele întregii noastre echipe. O muncă onestă și intensă pe care am avut norocul să o observ și să o admir și care m-a ținut într-o stare de plăcere totală, hipervigilență, respect și responsabilitate”, a declarat Katia Pascariu.

„Sorella di Clausura” „examinează mult mai multe teme, de la căutarea fericirii, prin mecanica obsesiei, până la imperativul succesului” și „este fără îndoială un film al unei regizoare cu o semnătură puternică”, notează Cineuropa.

ICS (International Cinephile Society) descrie „Sorella di Clausura” drept „o amuzantă și scandalos de ciudată subminare a unei comedii romantice” și consideră că „un mare merit este cel al actriței Katia Pascariu, a cărei performanță este absolut stelară și ancorează întreaga producție într-o manieră care este cu adevărat captivantă.”

„Katia Pascariu oferă remarcabilă performanță în acest rol”, scrie RedCarpet magazine.

„Filmul este, de fapt, povestea unei fete îndrăgostite nebunește de un cântăreț și a eforturilor nesfârșite de a-l cuceri. O comedie sălbatică, care amintește de filmele mai nebunești ale lui Dušan Makavejev, „Sorella di Clausura” este, în egală măsură, și un portret acid al unei societăți românești care încă se luptă, ca în atâtea țări est-europene, să găsească un echilibru între tradiție, memoria trecutului și un context autentic democratic.” (Corriere del Ticino).

„Sorella di clausura” este „un film interesant și original, capabil să relateze o secțiune istorică a României contemporane, cea de după intrarea în UE, prin povestea personală a Stelei.” (Cinematografo)

Katia Pascariu a fost nominalizată de New York Times printre cei mai buni actori ai anului 2021, pentru rolul din „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc” al lui Radu Jude (marele câștigător al Berlinalei din acel an), care i-a adus în 2022 și Premiul Gopo pentru cea mai bună actriță în rol principal.

Absolventă a Facultății de Teatru – Secția Arta Actorului de la UNATC București și a masterului Antropologie și Dezvoltare la Facultatea de Sociologie (Universitatea din București), Katia este membru fondator al Centrului de Artă Comunitară Vârsta 4 și al Asociației ADO – artă pentru drepturile omului.  A debutat în cinematografie în filmul „După dealuri' (2012, r. Cristian Mungiu), a colaborat cu Radu Jude pentru filmele „Babardeală cu bucluc” și „Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii” și cu Eugen Jebeleanu pentru „Interior zero' (2025).

Din delegația filmului la Locarno au făcut fac parte: Ivana Mladenović, Adrian Schiop, Momir Milosević, actorii Katia Pascariu, Cendana Trifan, Miodrag Mladenović, producătoarea Ada Solomon, producătorul asociat Theo Nissim, editoarea Vanja Kovačević, scenografa Malina Ionescu, muzicianul Andrei Dinescu, Tina Pop, sound designer-ul Oriol Campi, coproducătorul spaniol Bernat Manzano.

Participarea „Sorella di Clausura” la Locarno a fost sprijinită de Centrul Național al Cinematografiei, Uniunea Cineaștilor din România și Institutul Cultural Român.

„Sorella di Clausura”, cel de-al treilea lungmetraj al regizoarei Ivana Mladenović, o parodie empatică a melo-dramelor romantice, a avut premiera oficială pe 13 august la Festivalul Internațional de Film de la Locarno, ediția 78. Filmul își continuă parcursul festivalier în competiția oficială a Festivalului Internațional de Film de la Sarajevo, ediția 31, unde va fi proiectat pe 21 și 22 august. Pentru scenariul inspirat de o poveste reală, Ivana Mladenović a colaborat cu Adrian Schiop și Momir Milosević.

Protagonista filmului, Stela (Katia Pascariu), o tânără dintr-un sat timișorean, cu studii de filologie, nu-și găsește locul și rostul, ci visează să-l întâlnească pe artistul balcanic pe care l-a văzut la TV și de care s-a îndrăgostit pe loc cu ani în urmă. În speranța că Vera (Cendana Trifan), o cântăreață despre care se zvonește că l-ar cunoaște bine pe starul Boban (Miodrag Mladenović), o va ajuta să-și împlinească visul și să scape de sărăcia în care trăiește, Stela merge București, unde descoperă că Vera are alte interese.

Din distribuție mai fac parte: Arnold Kelsch, Cătălin Dordea, Adrian Radu.

Marius Panduru semnează imaginea filmului, iar Vanja Kovačević montajul. Din echipă au făcut parte profesioniști premiați precum Mălina Ionescu (scenografie), Dana Păpăruz (costume), Bianca Boeroiu, Olimpia Stoicea (machiaj), Margareta Ștefan (coafură), Dejan Kragulj (inginer de sunet), Oriol Campi (designer de sunet). Coloana sonoră a fost compusă de Toni Cutrone și include cântece originale compuse de Andrei Dinescu.

Produs de Ada Solomon (microFILM, România), Ivana Mladenović (Dunav 84, Serbia), „Sorella di Clausura” este coprodus de Ines Vasiljevic (Nightswim, Italia), Bernat Manzano (Boogaloo Films, Spania). Producătorii executivi sunt Diana Caravia, Marija Lero și Montse  Pujol Solà. Producător asociat: Theo Nissim.

Realizarea filmului „Sorella di Clausura” a fost sprijinită de: Centrul Național al Cinematografiei (CNC), Centrul Național al Cinematografiei din Serbia, Ministerul Culturii din Serbia, Ministerul Culturii din Italia, Institut Català De Les Empreses Culturals și EURIMAGES, în asociere cu Conceptual Lab și în colaborare cu Televiziunea Română.

Cu participarea finanțatorilor: Cinema City România, Dr. Oetker, Farmaciile Alphega, Bilka Steel, Vitrina Advertising, Boromir, Aqua Carpatica, Essence Mediacom, Avanpost Media (România) și Ton Ide, Yojimbo Films, Beostud, Digital Kraft, Rashtan Casting, Somnium Production (Serbia).

Cele mai vândute colecții!
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
10 continuări de filme care n-au meritat să fie criticate
Lifestyle
10 continuări de filme care n-au meritat să fie criticate
Greșeli pe care le faceți în cuplu și duc la un dezechilibru financiar
Lifestyle
Greșeli pe care le faceți în cuplu și duc la un dezechilibru financiar
Dovezi că intri în rol de salvator pentru partenerul tău de cuplu și ar trebui să te oprești
Lifestyle
Dovezi că intri în rol de salvator pentru partenerul tău de cuplu și ar trebui să te oprești
Greșeli de comunicare care distrug relația încet și sigur
Lifestyle
Greșeli de comunicare care distrug relația încet și sigur
Cum te păcălește intuiția în viața amoroasă și ajungi să iei decizii greșite
Lifestyle
Cum te păcălește intuiția în viața amoroasă și ajungi să iei decizii greșite
Actori cărora le-a fost afectată reputația din cauza unui rol
Lifestyle
Actori cărora le-a fost afectată reputația din cauza unui rol
Libertatea
Cum a apărut Elena Udrea la munte alături de Adrian Alexandrov și fiica lor. „Eva si Igor, care ne-a apărat de urs. Este puternic”
Cum a apărut Elena Udrea la munte alături de Adrian Alexandrov și fiica lor. „Eva si Igor, care ne-a apărat de urs. Este puternic”
Dieta cu care Fuego a slăbit 5 kilograme în 5 zile. Ce alimente consumă pentru a se menține în formă. „Am golit frigiderul”
Dieta cu care Fuego a slăbit 5 kilograme în 5 zile. Ce alimente consumă pentru a se menține în formă. „Am golit frigiderul”
Motivul pentru care Cătălin Botezatu s-a despărțit de Nicolle Fota. „Nu am timp să cresc copii. Diferența de vârstă contează”
Motivul pentru care Cătălin Botezatu s-a despărțit de Nicolle Fota. „Nu am timp să cresc copii. Diferența de vârstă contează”
Nicușor Dan a mers, cu băiatul său în spate, la Mănăstirea Arsenie Boca: starețul l-a primit cu pâine și sare
Nicușor Dan a mers, cu băiatul său în spate, la Mănăstirea Arsenie Boca: starețul l-a primit cu pâine și sare
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Publicitate
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Cu ce se confruntă Monica Anghel până și în ziua de azi, după ce a slăbit 40 de kilograme. Ce a declarat artista
Cu ce se confruntă Monica Anghel până și în ziua de azi, după ce a slăbit 40 de kilograme. Ce a declarat artista
Rezultate Loto azi 14 august 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi 14 august 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 2: Marius Damian a dezvăluit ce surprize vor aduce Filipine, Vietnam și Coreea de Sud
Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 2: Marius Damian a dezvăluit ce surprize vor aduce Filipine, Vietnam și Coreea de Sud
Unica.ro
„Cea mai sexy femeie din lume” a divorțat! Cum arată tânăra de 31 de ani. „Sunt deschisă și sinceră!”
„Cea mai sexy femeie din lume” a divorțat! Cum arată tânăra de 31 de ani. „Sunt deschisă și sinceră!”
Cine este bărbatul cu care Vica Blochina s-a sărutat la aniversarea vârstei de 50 de ani. Imaginile cu cei doi s-au viralizat: “Cred că e primul iubit cu care te văd. Vica, ești superbă!”
Cine este bărbatul cu care Vica Blochina s-a sărutat la aniversarea vârstei de 50 de ani. Imaginile cu cei doi s-au viralizat: “Cred că e primul iubit cu care te văd. Vica, ești superbă!”
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Ce schimbată e! Într-o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au fotografiat-o paparazzi în oraș
Ce schimbată e! Într-o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au fotografiat-o paparazzi în oraș
catine.ro
5 plante perene pe care nu e recomandat să le cultivi în ghivece, potrivit experților în grădinărit
5 plante perene pe care nu e recomandat să le cultivi în ghivece, potrivit experților în grădinărit
Horoscopul zilei de 19 august 2025. Berbecii ies din zona de confort. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 19 august 2025. Berbecii ies din zona de confort. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul săptămânii 18 august – 24 august 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 18 august – 24 august 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Motivul pentru care Matthew McConaughey a pierdut rolul principal din Titanic. Ce i-a cerut regizorul filmului să facă
Motivul pentru care Matthew McConaughey a pierdut rolul principal din Titanic. Ce i-a cerut regizorul filmului să facă
Mai multe din lifestyle
Obiceiuri zilnice care vor avea efect pozitiv și când vei avea o relație de cuplu
Obiceiuri zilnice care vor avea efect pozitiv și când vei avea o relație de cuplu
Lifestyle

E foarte important să ai o relație bună cu tine, iar anumite obiceiuri pe care le cultivi te vor ajuta în plan personal dar și în cuplu.

+ Mai multe
10 vedete care au vorbit despre experiențele mai puțin plăcute pe care le-au avut la întâlniri romantice
10 vedete care au vorbit despre experiențele mai puțin plăcute pe care le-au avut la întâlniri romantice
Lifestyle

Cu toții am trecut până acum prin diverse situații la întâlniri romantice, așa că trebuie să descoperi și experiențele pe care le-au întâmpinat pe plan amoros!

+ Mai multe
Actori care au interpretat mai multe roluri în același film sau serial
Actori care au interpretat mai multe roluri în același film sau serial
Lifestyle

Există câțiva actori care au avut parte de provocări multiple în același film sau serial în care au jucat.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC