9 celebrități de la Hollywood care au avut parte de experiențe marcante în carieră

celebrități

1. Macaulay Culkin

2. Lindsay Lohan

3. Mary-Kate și Ashley Olsen

4. Shia LaBeouf

5. Winona Ryder

6. Amanda Bynes

7. Edward Furlong

8. Jake Lloyd

9. Haley Joel Osment

Din exterior, vedetele de la Hollywood au o viață de invidiat. Însă, fie că ne poate părea surprinzător sau nu, dar în cele mai multe dintre cazuri, cariera actorilor sau a celebrităților de la Hollywood poate fi influențată de anumite lucruri.Iată care sunt celebritățile care au avut experiențe cu adevărat marcante în cariera lor:Actorul Macaulay Culkin , cunoscut pentru rolul său din seria „Home Alone” este exemplul perfect pentru faptul că unele vicii pot avea un impact asupra carierei.Un alt exemplu pentru faptul că o carieră poate fi ruinată extrem de ușor este Lindsay Lohan.Mary-Kate și Ashley Olsen sunt cunoscute pentru rolurile din serialele „Two of a Kind”, „So Little Time”, „Mary-Kate and Ashley in Action!”.Actorul Shia LaBeouf este cunoscut pentru rolul său din filmele „Transformers.” El și-a început cariera făcând stand-up.Winona Ryder a avut parte în copilărie de câteva experiențe care au determinat-o să își înceapă cariera în actorie.Amanda Bynes este recunoscută pentru rolurile sale din „All That” și „The Amanda Show.”Actorul Edward Furlong este cunoscut pentru rolul din filmul „Terminator 2.”Rolul Anakin Skywalker din „Star Wars” i-a asigurat succesul lui Jake Lloyd, însă, cu toate acestea, el nu a avut parte de o copilărie atât de fericită.Actorul Haley Joel Osment este recunoscut pentru rolurile sale din „The Sixth Sense”, „Artificial Intelligence” și „Forrest Gump.”

Foto: PR

