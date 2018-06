Nu este deloc neobișnuit să începi să te întrebi dacă și el are aceleași sentimente pentru tine. Vrei să crezi că este dragoste adevărată și el te iubește cu adevărat, însă poți să fii sigură de sentimentele lui?

Un bun indiciu îl constituie modul în care se comportă față de tine și în special lucrurile pe care NU le face.

Iată 5 lucruri pe care bărbații NU le fac atunci când sunt cu adevărat îndrăgostiți:

Nu îți ignoră mesajele și telefoanele

Un bărbat care este cu adevărat îndrăgostit nu va ignora niciodată mesajele sau apelurile tale, nici chiar atunci când se uită la meci cu prietenii sau când ia cina cu mama lui.

Un bărbat care te iubește vrea să fiți mereu în contact, indiferent de circumstanțe. În plus, te va anunța în avans despre planurile sale, cele care nu te includ și pe tine. Dacă va găsi constant scuze pentru care nu poți lua legătura cu el, atunci ar trebui să fii mai atentă. Scuzele sale pot fi un indiciu despre ceea ce simte cu adevărat.

NU are nevoie de „spațiu”

Atunci când sunt îndrăgostiți, bărbații vor să fie cu partenerele lor cât mai mult posibil și vor face tot ceea ce le stă în putință pentru ca acest lucru să se întâmple.

Dacă partenerul tău îți va spune din ce în ce mai des că are nevoie de „spațiu”, înseamnă că are nevoie de timp pentru a se lămuri exact ceea ce simte. Și, cel mai probabil, își dorește o separare, însă nu știe cum să îți spună acest lucru. Dacă are nevoie de „spațiu”, oferă-i-l.. cât mai mult și cât mai departe de tine. Pentru totdeauna!

Nu te critică mereu

Puțin critică nu dăunează, însă altfel stau lucrurile atunci când partenerul tău critică mereu felul în care te îmbraci, prietenii tăi cei mai buni, faptul că trebuie să lucrezi puțin peste program, orice. Te critică și pentru acea cină romantică pe care i-ai pregătit-o cu multă dragoste. Și nu mai vorbim despre cuvintele pe care ți le adresează atunci când vine vorba despre felul în care conduci. Dacă el face toate aceste lucrurile, cel mai bine pentru tine este să pleci cât mai departe de el.

Bărbatul care este cu adevărat îndrăgostit de tine, te va considera perfectă, indiferent care sunt defectele tale. Un bărbat care te critică mereu nu te iubește, doar își dorește să te controleze.

Petrece timpul cu alte femei, în loc să fie cu tine

Nu spune nimeni că un bărbat nu trebuie să aibă prietene, însă dacă partenerul tău alege să își petreacă timpul cu alte femei, atunci probabil el nu este bărbatul potrivit pentru tine.

Așa cum am mai spus deja, bărbații cu adevărat îndrăgostiți vor dori să stea alături de tine cât mai mult timp posibil. Faptul că preferă să îți petreacă timpul în compania altor femei, mai ales dacă le-a cunoscut după ce a început relația cu tine, este un mare semn de alarmă. Nu trebuie să crezi celebra variantă „suntem doar prieteni”, nu este întotdeauna adevărată.

Nu te consideră o prioritate

Aveți vieți agitate, job-uri solicitante, familie care are nevoie de îngrijire și susținere și cu toate acestea, el își găsește timp pentru a se asigura că tu ești mereu pe primul loc (și reciproca este valabilă, să știi).

Faptul că tu ești o prioritate pentru el nu înseamnă că nu va acorda suficientă atenție job-ului, familiei, prietenilor, dar te va consulta de fiecare dată când trebuie să ia o decizie importantă. Se sfătuiește cu tine atunci când lucrurile devin complicate, ești prima persoană la care vine atunci când are nevoie de un sfat și ești cea căreia îi mărturisește toate temerile și toate problemele.

Dacă partenerul tău face toate aceste lucruri, atunci știi că ai găsit persoana potrivită pentru tine.

Foto: Instagram.com/romeestrijd

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK