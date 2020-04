13 dintre cele mai bune filme despre călătorii, care te vor purta într-o superbă vacanță imaginară

Mintea ne stă numai la vacanță, așadar ne punem intrebarea, cum și sub ce formă va fi aceasta? Alternativa pe care v-o propunem este să vă instalați comod pe canapea și să vizionați un film bun. Putem si noi să plecăm cu gândul în cea mai frumoasă vacanță cu ajutorul filmelor noastre preferate de călătorie.

Așadar, iată care sunt recomandările noastre în materie de film, în care veți vedea cele mai interesante călătorii prin lume:

One day (2011)

Această poveste de dragoste, cu un mix de locații romantice, este bazată pe romanul care poartă același nume. Filmul prezintă două personaje tinere care, la 20 de ani, în ziua absolvirii, pe 15 iulie 1988, se întâlnesc și între cei doi se înfiripă o prietenie care va dura o viață. Stilurile lor de viață sunt radical opuse, așadar protagoniștii propun să se vadă o singură dată pe an, în fiecare an pe data de 15 iulie. Astfel urmărim evolutia celor doi de-a lungul anilor si cum aceștia trec prin tumultoasele încercări ale vieții.

Eat Pray Love (2010)

Această călătorie inedită este regizată după faimosul roman Eat Pray Love, scris de Elizabeth Gilbert. Liz Gilbert, o scriitoare din New York, își părăsește soțul și pleacă în căutarea acelui ceva care lipsește din viața sa. Ea pornește intr-o călătorie în Italia, India și Indonezia. În Italia, își hrănește corpul și învață italiana. Într-un ashram din India, își hrănește sufletul și învață să se ierte pentru căsnicia distrusă. Iar în Bali, își hrănește inima, în brațele unui bărbat pe nume Felipe.

The Secret Life of Walter Mitty (2013)

The Secret Life of Walter Mitty este un film foarte ingenios și un omagiu adus celebrei reviste Life. Atunci când conducerea revistei Life este preluată de către Ted Hendricks cu scopul de a o moderniza, Walter pornește într-o aventură ca să-l regăsească pe fotograful revistei, Sean OConnell. Cu filmări aeriene care pun in valoare peisajele unice ale Islandei si Groenlandei, filmul este ca un elogiu adus gândirii pozitive şi a îndeplinirii viselor.

Midnight in Paris (2011)

Cine nu visează la o noapte în Paris, în orașul iubirii, alături de jumătatea sa? Gill decide să plece într-o vacanță alături de logodnica și familia sa în Paris, în ciuda faptului că se chinuie să-și ducă la sfârșit romanul de debut. Acesta se lasă vrăjit de orașul care îl transportă în trecut, departe de logodnica sa.

The Grand Budapest Hotel (2014)

Într-o călătorie interbelică prin centrul Europei, vei descoperi renumitul hotel Grand Budapest, prezentat printr-o explozie de culori, cu puternice accente de roz, roșu și magenta într-un mod extrem de tradițional și luxos, administrat de Monsieur Gustave și asistentul său, Zero. Firul narativ se derulează prin intermediul mai multor acțiuni intercalate, cu un scriitor faimos care ne povestește despre întâlnirea sa cu Zero Mustafa. De-a lungul filmului, suntem plimbați prin peisajele pitorești ale țării fictive Zubrowka, un tărâm de basm.

Wild (2014)

Odată cu eșecul în căsnicie și moartea mamei sale, Cheryl Strayed se simte pierdută. După o lungă perioadă de comportament imprudent și distructiv, Cheryl se decide să facă o schimbare radicală. Aceasta pleacă intr-o aventură prin Pacific Crest Trail fără absolut nicio experiență, în urma căreia va reuși să se vindece sufletește.

Into the Wild (2007)

Odată cu terminarea facultății de drept, Christopher McCandless, un tânăr student de nota zece, dintr-o familie cu posibilitați financiare, alege să abandoneze viață de carieră. În schimb, el preferă să-și doneze toate economiile în scop caritabil și să plece într-o expediție pentru a descoperi frumusețile naturii. Acesta se plimbă, fără bani și supus forțelor naturii, în scopul descoperirii unei vieți lipsite de grijile societății moderne.

Hangover II (2011)

La fel ca și primul film, Hangover se întoarce cu o nouă escapadă pentru Phil, Stu, Alan și Doug. De data aceasta, grupul vesel se duce în Thailanda pentru nunta lui Stu. Filmul începe cu petrecerea de dinaintea nunții și trece direct la evenimentele de după, sărind peste toate cele întâmplate seara anterioară. Prin urmare, ei se trezesc debusolați și fără nicio amintire legată de seara anterioară, și încearcă să pună împreună toate piesele din puzzle.

Mamma Mia! (2008)

În resort-ul familiei aflat pe insula Kalokairi din Grecia, au loc pregătirile pentru nunta lui Sophie Sheridan. Crescând alături de mama sa Donna, Sophie visează să-și cunoască tatăl mai mult ca orice. Într-un vechi jurnal de-al mamei sale, Sophie găsește trei bărbați care i-ar putea fi tată. Cu speranța de a găsi adevarul, Sophie îi invită pe toți trei la nunta sa. Acompaniat de melodiile celebrei trupe ABBA și de un peisaj tradițional grecesc absolut superb, filmul este centrat pe dilema lui Sophie.

Interstellar (2014)

Dacă visezi la o călătorie în spațiu, Interstellar este o peliculă pe care nu trebuie să o ratezi. Povestea începe pe Pământ, când planeta noastră începe să se degradeaze puțin câte puțin. Cooper, un fost pilot devenit fermier, este recrutat de un om de stiință, Profesorul Brand, pentru a salva umanitatea. Cooper pornește în misiunea de a găsi o nouă planetă, cu încă trei oameni de știință, printre care și fata profesorului Brand, Amelia. Misiunea lui nu vine însă fără sacrificii, acesta lăsându-și în urmă cei doi copii, Tom și Murph.

Catch me If you Can (2002)

Agentul FBI Hanratty este pe urmele lui Frank Abagnale Jr. care, până la vârsta de 19 ani a reușit să falsifice cecuri în valoare de milioane de dolari schimbându-și identitatea. De la pilot pentru American World Airways, la doctor din Georgia sau procuror din Louisiana, Frank era cel mai tânăr om de pe lista top 10 most-wanted a FBI.

Sex and the City 2 (2010)

Intâmplările din Sex and the City sunt mai mult ca sigur familiare, de la faimoasele cărți la serialul de succes până la cele două filme. De această dată, legendarul grup de prietene, Carrie, Samantha, Charlotte și Miranda pornesc intr-o călătorie orientală în Abu Dhabi. Aventura începe cu o vacanță de lux în care nu le lipsește nimic și se sfârșește cu cele patru fete fugind înapoi acasă.

To Rome With Love (2012)

Patru povești diferite se întamplă în același oraș, Roma. Povestea unui angajat care de nicăieri devine celebritate, al unui arhitect care călătorește pentru a găsi strada pe care a locuit ca student, al unui tânăr cuplu în luna de miere și al unui director de operă care are un dar de a descoperi noi talente.

Text: Alexandra Dima

Foto: PR

