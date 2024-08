10 filme perfecte pentru o întâlnire amoroasă pe cinste

Uneori, o întâlnire amoroasă poate consta și în urmărirea unui film. Și fie că tu și persoana dragă preferați comediile, peliculele romantice sau dramele, sigur vei găsi printre aceste recomandări și unele care să te inspire să le vizionați.

1. Almost Famous

William, un adolescent în vârstă de 15 ani, își ascunde adevărata vârstă pentru a obține un loc de muncă și pentru a scrie pentru revista Rolling Stone. Toată această misiune îl duce într-un turneu cu trupa rock Stillwater, acolo unde este martor la aventurile acesteia. Chitaristul formației acceptă în cele din urmă să ofere un interviu. Cu această ocazie, William are parte de o promisiune în ceea ce privește cariera lui de jurnalist în domeniul muzicii.

2. Crazy, Stupid, Love

Steve Carrel îl interpretează pe Cal în filmul Crazy, Stupid, Love. El are tot ceea ce și-ar putea dori, un loc de muncă, o casă, o soție, dar și doi copii. Însă, fericirea lui nu ține foarte mult deoarece află că Emily, soția lui, îl înșală. Dintr-o întâmplare, va ajunge să îl întâlnească pe Jacob, care îl va face să aprecieze mult mai mult viața pe care o are, cu toate că el încă se gândește la soția lui.

3. Say Anything

Say Anything îi are în rolurile principale pe John Cusack și Ione Skye. Acest film romantic îl surprinde pe Lloyd Dobler care are o dorință arzătoare, și anume să o cucerească pe Diane Court. Llyod trebuie să facă față și tatălui ei, care este foarte strict pentru că își dorește ca fiica lui să plece în Anglia cu bursă.

4. Wimbledon

Kiersten Dunst și Paul Bettany sunt protagoniștii filmului Wimbledon. În această poveste, un jucător de tenis profesonist trăiește eșecul vieții lui după ce nu mai ocupă locuri frunțase în clasament. Dar ceea ce îi redă speranța și îl motivează să își continue cariera în tenis este întâlnirea cu Lizzie Bradbury, și ea jucătoare de tenis, de care se îndrăgostește.

5. Yes, God, Yes

Comedia Yes, God, Yes o surprinde pe adolescenta catolică Alice și călătoria pe care o parcurge în ceea ce privește masturbarea și plăcerea feminină. Pelicula discută într-un mod cât se poate de liber și deschis despre aceste teme care n-ar trebui să ne creeze niciun fel de jenă și care ar trebui abordate mai des.

6. Sylvie’s Love

Dacă ești în căutarea unor povești de dragoste care să îți capteze atenția de la început și până la final, o sugestie ar fi să urmărești Sylvie’s Love. O tânără regizoare întâlnește un saxofonist în magazinul de discuri al tatălui ei în Harlem în 1950. Aventura lor de vară se încheie, iar cariera îi poartă în direcții opuse. Însă reîntâlnirea care are loc după câțiva ani le aduce aminte de ceea ce au trăit cândva împreună.

7. Southside with You

Filmul Southside with You are la bază povestea reală a felului în care s-au cunoscut Barack și Michelle Obama. Pelicula scrisă și regizată de Richard Tanne surprinde mai multe momente-cheie din povestea lor de dragoste, de la acea primă întâlnire care le-a schimbat parcursul sentimental și până la drumul lor în avocatură.

8. Serendipity

Rolurile principale din Serendipity sunt jucate de Kate Beckinsale și John Cusack. Pelicula expune o poveste romantică, dar și emoționantă în același timp, despre doi oameni care deși s-au iubit foarte mult și s-au despărțit, încă păstrează vie speranța că se vor revedea într-o bună zi și că sunt făcuți unul pentru celălalt.

9. Dreamgirls

În filmul Dreamgirls, le vei vedea în distribuție pe Beyoncé, Jennifer Hudson, Sharon Leal și Anika Noni Rose. Pelicula regizată de Bill Condon urmărește parcursul unor artiste în muzică, acesta fiind presărat la tot pasul cu rivalități, invidii, experiențe neașteptate și compromisuri de făcut.

10. Save the Last Dance

Julia Stiles și Sean Patrick Thomas au interpretat rolurile principale în filmul Save the Last Dance. Sara e nevoită să se mute în Chicago după moartea mamei ei și în urma acestui eveniment tragic, își abandonează și visul de a deveni dansatoare. Îl cunoaște pe Derek, care și el e pasionat de dans, devenind, astfel, și un limbaj comun al celor doi.

Citește și:

10 documentare fascinante despre viețile celebrităților

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro