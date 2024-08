10 filme cu supereroine care pot fi o adevărată sursă de inspirație

Chiar dacă nu vom avea puteri magice și nu vom putea controla forțele naturii, asta nu înseamnă că supereroinele din filme nu pot fi pentru noi o sursă de inspirație.

Cu siguranță că ar putea exista mai multe astfel de pelicule cu eroine, însă, până atunci, ne putem bucura de ceea ce avem, așa că îți prezentăm o listă cele mai bune supereroine care îți vor oferi motivația de care aveai nevoie:

1. Captain Marvel (2019)



Actrița Brie Larson a făcut istorie cu rolul Carol Danvers din pelicula Captain Marvel. Carol Danvers devine una dintre cele mai puternice eroine ale Universului atunci când Pământul se află în mijlocul unui război galactic.

2. Wonder Woman 1984 (2020)

Nu se putea să nu includem în lista noastră și pelicula Wonder Woman 1984, unul dintre cele mai așteptate filme ale anului. Actrița Gal Gadot o interpretează pe Diana Prince, o eroină a Universului DC Comics. Acțiunea are loc în 1980, iar Wonder Women se află în fața a doi dușmani cu totul noi – Max Lord și Cheetah.

3. X-Men: Days of Future Past (2014)

În acest film al seriei X-Men, Halle Berry o joacă pe Storm, o eroină care își folosește puterile și magia în avantajul ei și al echipei X-Men. Storm face parte din categoria celor mai puternici mutanți și cu siguranță îi vei admira forța, dar și capacitatea de a putea controla fenomenele din jurul ei.

4. The Dark Knight Rises (2012)

În The Dark Knight Rises, o vei putea vedea pe Anne Hathaway în rolul misterioasei Catwoman. După ce au trecut opt ani de când Batman a dispărut, cu ajutorul lui Catwoman, el este forțat să iasă din exil ca să salveze orașul Gotham din mâinile teroristului Bane.

5. Black Widow (2020)

Natasha Romanoff sau Black Widow este jucată de nimeni alta decât celebra actriță Scarlett Johansson. În acest nou film Marvel, se pare că ne vom revedea cu Natasha și cu aventurile de care ea are parte între Războiul Civil și Războiul Infinitului.

6. Guardians of the Galaxy (2014)

Gamora este un personaj fascinant jucat de Zoe Saldana care te va face să nu mai subestimezi niciodată puterea unei femei. Ea a comis atât fapte bune, cât și rele în pelicula Guardians of the Galaxy, în care un grup de criminali intergalactici trebuie să își unească forțele pentru a opri un războinic care vrea să perturbe echilibrul Universului.

7. X-Men: Dark Phoenix (2019)

Un alt film din seria X-Men, cu o altă supereroină de excepție. De data asta este vorba despre Jean Grey, jucată de Sophie Turner. Jean Grey începe să dezvolte puteri incredibile care o transformă în Dark Phoenix, determinându-i pe cei din echipa X-Men să decidă dacă viața ei valorează mai mult decât întreaga omenire.

8. Elektra (2005)

Dacă nu ți-ai imagina-o pe Jennifer Garner jucând vreodată într-un film de acțiune, atunci ar trebui să vezi Elektra. Războinica supraviețuiește unei experiențe care i-ar fi putut costa viața, așa că, ulterior, ea devine o asasină plătită și încearcă să își protejeze țintele și să își ducă misiunile la bun sfârșit.

9. Thor: Ragnarok (2017)

Valkyrie este primul personaj LGBTQ+ din universul cinematografic Marvel. Supereorina este interpretată de actrița Tessa Thompson. Chiar dacă o scenă care sugera că Valkyrie ar fi bisexuală a fost tăiată, Tessa a explicat într-un interviu pentru The Independent că acel moment nu avea sens în contextul scenei respective și din acest motiv a fost eliminată.

10. Aquaman (2018)

În Aquaman, Amber Heard o interpretează pe Mera. Ea are puteri magice care îi permit să controleze oceanele. Între timp, ea se pregătește și să devină regina Atlantidei.

Foto: PR

