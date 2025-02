10 filme care nu depășesc 90 de minute și care nu te vor dezamăgi

Într-o perioadă în care apar tot mai multe filme care te obligă ca atenția ta să fie menținută și pentru trei ore, a devenit o provocare să găsești pelicule care să necesite mai puține ore de vizionare. Dar, pentru a-ți ușura munca, îți propunem mai jos câteva variante de filme care durează mai puțin de 90 de minute și nu te vor dezamăgi.

1. Petite Maman

Petite Maman este un film din 2021 scris și regizat de Céline Sciamma, cu o poveste sensibilă despre o prietenie care se formează între două fetițe de opt ani. Ele petrec tot mai mult timp împreună, descoperind, altfel, că anumite experiențe comune le aduc tot mai aproape una de cealaltă, într-un mod extrem de tandru.

2. The Evil Dead

The Evil Dead, filmul horror regizat de Sam Raimi, are o poveste care a mai tot fost abordată în genul acesta de pelicule, dar sub diverse filme. Câțiva prieteni decid să plece la o cabană în munți, dar apariția unor ființe supranaturale care tot dau târcoale le cam strică planurile.

3. The Guilty

În filmul The Guily, cu Jake Gyllenhaal în rol principal, un ofițer de poliție primește sarcina de a lucra la un centru care primește apeluri de urgență. Deși nu este tocmai încântat de această muncă, i se schimbă rapid percepția în momentul în care răspunde la un apel de la o femeie aflată în pericol. De acolo, pornește să o salveze.

4. This Is Spinal Tap

Filmul This Is Spinal Tap regizat de Rob Reiner ne poartă prin viața unei trupe de heavy metal care se luptă să rămână relevantă. Pentru a face asta, vrea să se reinventeze complet și să fie din nou în locurile fruntașe ale topurilor muzicale.

5. Attack the Block

În flmul Attack the Block, o bandă de adolescenți luptă pentru a-și apăra teritoriul în fața unei invazii a unor creaturi extraterestre din sudul Londrei. Dorința lor ca locul să fie protejat de pericole și păstrat în siguranță e mult prea mare, așa că sunt dispuși să se înfrunte cu forțe necunoscute.

6. What We Do in the Shadows

Jemaine Clement și Taika Waititi au scris și regizat filmul What We Do in the Shadows. În această peliculă, Viago, Deacon și Vladislav sunt trei vampiri care zilnic au parte de provocările specifice vieții moderne. Din distribuție fac parte Taika Waititi, Stu Rutherford, Jonny Brugh, Ben Fransham și Jackie van Beek.

7. Zombieland

Ruben Fleischer a regizat filmul Zombieland, care are o distribuție compusă din Emma Stone, Abigail Breslin, Jesse Eisenberg și Woody Harrelson. În această comedie neagră, este vorba despre patru supraviețuitori din timpul unei apocalipse zombie care trebuie să respecte o listă cu o serie de reguli și strategii destinate supraviețuirii, în timp ce călătoresc prin sud-vestul Statelor Unite.

8. Hot Rod

Actorul Andy Samberg are rolul principal în filmul Hot Rod regizat de Akiva Schaffer, unde îl joacă pe cascadorul autoproclamat Rod Kimble. În viața lui urmează o provocare de zile mari, care are legătură cu salvarea vieții tatălui său vitreg. Momentele amuzante din peliculă se completează foarte bine cu cele dramatice.

9. Tangerine

Cu mult înainte de Anora, Sean Baker a mai inclus în filmele sale viețile persoanelor care practică munca sexuală. Iar exemplul grăitor care arată intenția regizorului de a oferi camera oamenilor a căror viață e mereu pusă în lumina prejudecăților (deși nu trebuie să fie așa) este Tangerine, o peliculă care ne aduce mai aproape de două prietene trans lucrătoare sexuale.

10. Once

În drama romantică Once, pasiunea comună pentru muzică aduce împreună două persoane, care simt din prima clipă că pot avea o legătură specială. Pe lângă povestea de dragoste, cu siguranță te vor cuceri și piesele care se regăsesc pe coloana sonoră a filmului regizat de John Carneyscrise, care sunt compuse de protagoniști, și anume Markéta Irglová și Glen Hansard.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro