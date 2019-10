10 dintre cele mai bune filme ale anilor ’90 pe care merită să le revezi

Sunt multe voci care spun că anii ’90 au fost poate cea mai importantă decadă pentru cinema. Chiar dacă facem abstracție de nostalgia celor care au copilărit în acea perioadă, trebuie să recunoaștem că unele dintre ele au avut un asemenea succes încât au devenit filme „clasice” instant. Nu putem să ne imaginăm cultura pop de astăzi fără Being John Malkovich, Magnolia, Terminator sau Pulp Fiction, nu-i așa? Lista de mai jos conține 10 dintre cele mai apreciate filme ale anilor ’90, care merită revizionate și acum, pentru că nu au „îmbătrânit” absolut deloc. Da, a fost foarte greu să alegem doar 10.

Fear and Loathing in Las Vegas (1998)

Chiar dacă inițial a fost un eșec total la box-office, ecranizarea lui Terry Gilliam a cărții cu același nume scrise de Hunter S. Thompson (cunoscut drept creatorul jurnalismului de tip Gonzo) a câștigat rapid un statut de film-cult. Povestea urmărește aventurile prin Las Vegas ale unui jurnalist și unui avocat (Johnny Depp și Benicio del Toro în niște roluri de neuitat), după ce consumă o cantitate impresionantă de droguri și situația o ia complet razna.

The Sixth Sense (1999)

Chiar și acum, la 20 de ani de la premieră, ne amintim de twist-ul finalului din The Sixth Sense, film care l-a consacrat definitiv pe M. Night Shyamalan ca unul dintre cei mai importanți regizori de thrillere și horror-uri. Pentru rolul copilului bântuit de spirite, Haley Joel Osment a câștigat Globul de Aur și a primit o nominalizare la Oscar, ceea ce nu e puțin lucru la doar 11 ani. Iar replica lui, „I see dead people”, rămâne o referință și astăzi.

Edward Scissorhands (1990)

Tim Burton și Johnny Depp au lucrat împreună la nu mai puțin de opt filme, Edward Scissorhands fiind primul dintre ele. Cei doi au devenit ulterior și buni prieteni și nici nu e de mirare. E de ajuns să vezi acest film pentru a-ți da seama de compatibilitatea perfectă dintre ciudățenile lor, care a dus și la alte colaborări celebre, precum Ed Wood, Sleepy Hollow sau Sweeney Todd. Edward Scissorhands este un basm modern în același timp emoționant și funny, a cărui temă (ce înseamnă să fii diferit) este la fel de valabilă și astăzi.

The Silence of the Lambs (1991)

„Un funcționar de la recensământ a venit să mă intervieveze. I-am mâncat ficatul cu fasole fava și un Chianti excelent” – replica îi aparține lui Hannibal Lecter, unul dintre cei mai șarmanți psihopați arătați vreodată într-un film, interpretat de nimeni altul decât Anthony Hopkins. Filmul despre care e vorba este, desigur, The Silence of the Lambs, un adevărat reper atunci când vine vorba de thrillere psihologice. Pelicula a adunat nu mai puțin de cinci premii Oscar, iar atât Hopkins, cât și și Jodie Foster, partenera lui de ecran, au fost recompensați pentru prestațiile lor care au intrat în istorie.

Pulp Fiction (1994)

Cu un umor negru inconfundabil, violență stilizată și o narațiune fracturată, Pulp Fiction a devenit un reper al culturii pop și l-a propulsat pe Quentin Tarantino în liga marilor regizori. Filmul a câștigat atât 7 Oscaruri, cât și Palme d’Or la Cannes, fiind un succes atât printre criticii de film, cât și pentru publicul larg. Folosind numeroase referințe la atâtea filme, Pulp Fiction a devenit acum el însuși un reper în sine.

The Blair Witch Project (1999)

The Blair Witch Project este poate unul dintre cele mai bune exemple de filme care reușesc să aibă un impact enorm cu minimum de mijloace. Succesul a stat și în marketing – povestea dispariției celor trei studenți care merg într-o pădure pentru a face un documentar despre legenda locală a unei vrăjitoare a fost promovată înainte de lansarea filmului ca fiind adevărată, iar filmul pe care îl vedem ar fi fost materialul filmat de aceștia. Cu un buget de 60.000 de dolari, filmul a avut încasări de peste 25 de milioane de dolari, transformându-l într-unul dintre cele mai de succes filme independente din istorie.

10 Things I Hate About You (1999)

Adaptat liber după piesa de teatru „Îmblânzirea Scorpiei” a lui Shakespeare, 10 Things I Hate About You este un film american cu adolescenți care a lansat carierele lui Joseph Gordon-Levitt și Heath Leadger. La 20 de ani de la premieră, este în continuare valabil și cu siguranță îi va înduioșa suplimentar pe cei care și-au trăit adolescența în acele vremuri și jubilează la hit-urile de pe coloana sonoră.

Fight Club (1999)

Romanul anarhist al lui Chuck Palahniuk nu putea să-și găsească un regizor mai bun care să-l ecranizeze decât David Fincher, care cu patru ani înainte livrase o altă poveste dark care a rămas în istorie: Se7en. Revăzându-l acum, Fight Club pare de-a dreptul profetic cu ale sale comentarii satirice la adresa consumerismului și a vieților comode în care ne complacem.

The Matrix (1999)

După cum ați putut observa, nu mai puțin de 5 titluri din această listă au avut premiera în 1999, considerat anul în care au apărut cele mai multe filme care au influențat istoria cinema-ului, propunând noi moduri de a spune sau de a arăta o poveste. Unul dintre acestea este indiscutabil The Matrix, care este în același timp un SF care se joacă cu mintea noastră și un film de acțiune ca la carte, unde artele marțiale sunt la loc de cinste.

Titanic (1997)

Încheiem lista în forță cu Titanic, care chiar nu mai are nevoie de nicio prezentare. A fost cel mai costisitor film făcut în secolul XX, a fost nominalizat la 14 Oscaruri, dintre care a luat 11, a transformat My Heart Will Go On al lui Celine Dion în melodia momentului și o planetă întreagă a suspinat la povestea dintre Leo DiCaprio și Kate Winslet, nume noi pe vremea aceea. Regizorul James Cameron a studiat în detaliu povestea scufundării celebrului vas de croazieră, astfel încât filmul reproduce fidel istoria. Dacă ai trăit până acum fără să vezi Titanic, probabil că nu ai înțeles multe referințe din cultura pop, pentru că da, filmul a fost și este în continuare, un fenomen.

