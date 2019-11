Yoga Festival revine in anul 2019 in weekendul 30 noiembrie – 01 decembrie

Inca de la primele inscriptii de pe frunzele fragile de palmier si pana in zilele noastre, Yoga a cunoscut patru perioade principale de inovare, dezvoltare si practica: Yoga Pre-clasica, prima etapa, care a fost dezvoltata de civilizatia Indus-Sarasvati din nordul Indiei acum mai bine de 5.000 de ani, Yoga Clasica – definita de Pantajali, considerat si parintele Yoga, ce a avut o influenta considerabila asupra multor stiluri moderne de yoga, Yoga Post-clasica – perioada in care maestrii yoga au creat un sistem de practici pentru intinerirea corpului, prelungirea si imbunatatirea vietii, Yoga Moderna – o data cu sfarsitul secolului al XIX-lea si inceputul secolului al XX-lea, cand maestrii yoga au inceput sa calatoreasca in Occident, atragand noi adepti.

Indiferent de perioada de practica, Yoga a insemnat mult mai mult decat stapanirea pozitiilor (asane) si cresterea flexibilitatii, Yoga urmareste de fapt transformarea profunda a unei persoane prin transcenderea ego-ului.

Studiile tot mai ample desfasurate in ultimii ani au descoperit ca practica yoga imbunatateste fara echivoc calitatea vietii, prin reducea stresului, anxietatii, starilor de depresie, insomniilor si durerilor de spate. Mai mult, s-a dovedit ca yoga poate imbunatati valorile ritmului cardiac si ale tensiunii arteriale, crescand in acelasi timp si performantele fizice, puterea si flexibilitatea.

Aceasta disciplina spirituala a cunoscut in ultimii ani o crestere spectaculoasa si in Romania, adunand din ce in ce mai multi adepti.

Pentru celebrarea acestei pasiuni, Fitness Scandinavia, una dintre cele mai mari scoli de Fitness din Romania, organizeaza in perioada 30 noiembrie – 01 decembrie 2019 Yoga Festival Romania, a treia editie a festivalului dedicat practicii yoga in Romania.

La eveniment vor participa peste 40 de yoga teachers din Romania si din afara, care vor sustine clase de Yoga, Tai Chi, descoperirea sinelui, dar si workshop-uri de terapie prin sunet si Nirvana, toate menite sa te elibereze de stres, sa imbunatateasca postura, sa creasca vitalitatea si nivelul energiei din corp.

Printre cele mai asteptate clase din cadrul Yoga Festival enumeram: Cosmic Bliss Journey, Power Yoga, Himalayan Hatha Yoga, Ballet Yoga, Postural Yoga, Free your Inner Voice, Budokon Yoga, Kundalini Yoga sau Vinyasa Flow.

Beko Kaygee din Anglia este presenter international, creatorul a nenumarate programe, precum Yoga Vibes™, Capoeira Fitness (UK), Tribal Yoga, Bollywood Groove, Dynamic Chi Yoga, Tribal Jam, ‘Bend it With Beko’ si ‘Blade’ (antrenamentul inspirat de filmul “Blade”), toate acestea dezvoltandu-se o data cu a sa cariera ca si director al programului F3 Fitness, fondator al Academiei F3 Tai Chi & Chi Kung si in prezent punand bazele scolii de yoga F3. Beko Kaygee va sustine in cadrul Yoga Festival Romania un Yoga Workshop, Budokon Yoga – o clasa de neuitat dedicata celor carora le place fitness-ul, yoga, artele martiale, calisthenics sau tehnologia miscatii, dar si Yogic Dance, o clasa care dezvolta constiinta asupra corpului prin dans.

Yogi Ashokananda este un profesor autentic de yoga din India, expert și pionier ca practicant, maestru in yoga și meditație și speaker in subiecte umanitare și filosofie spirituală.

Yogi practică yoga din copilărie, bunicul său fiind fost primul său profesor. De-a lungul anilor, Yogi Ashokananda a avut sansa sa isi dezvolte învățăturile, experiența și educația de yoga sub unii dintre marii maeștri si siddhas indieni din zone foarte retrase ale Indiei.

El a predat învățăturile Școlii de Yoga din Bihar în Ashramul Sivananda, Hatha Yoga și meditația la Ashramul Shri Ved Niketan, Rishikesh și în Ashramul Yogamaya din Vrindavan. Acum, Yogi predă propriile discipline profunde care își au rădăcinile în vechea tradiție indiană sacră.

Filosofia și metodele practice ale lui Yogi Ashokananda combină atât misterul, cât și accesibilitatea și evocă un misticism rar și prețios, dar, în același timp, care este relevant in societatea modernă și se poate adapta cu usurinta vietilor noastre cotidiene.

Julie Wu si-a început călătoria profesionala în domeniul cercetării, investigând mecanismele diferitelor forme de diabet și cancer în mediul de laborator. Văzând sănătatea ca pe o acțiune mult mai holistica, viata ei a luat o intorsatura abrupta și a devenit specialist in acupunctura, educate în studiul celor cinci elemente clasice. Iubeste practica yoga și a simtit o pasiune deosebita pentru zona de anatomie și mișcare, predand acum workshopuri miofasciale la nivel național și internațional. Julie ne va delecta cu cateva clase de trigger point folosind accesorii inedite si eliberand din tensiunile fizice la nivel profund.

Nieke Franken din Israel, Rajesh Kumar din India, Pantelis Nikolaidis din Grecia, Avisek Majumdar din India, Karma Dondupp din India, Liora Zytcer din Israel, Denis Dochioiu,, Andreea Pautov, Ana Popescu, Veronica Alexe si Ana Werczberger din Romania, toti sustin practicile de Yoga si vor fi prezenti cu clase speciale in cadrul Yoga Festival Romania, ce va avea loc in perioada 30 nov- 01 decembrie 2019.

„Toti iubitorii de yoga, ai sportului si ai unui stil de viata sanatos sunt asteptati la Yoga Festival sa descopere yoga, ca practica fizica, dar si ca modalitate de relaxare, de eliberare de stress, energizare si meditatie. Clasele din cadrul Yoga Festival sunt destinate atat incepatorilor, deoarece ne dorim sa oferim o alternativa la variantele clasice de miscare, dar si celor avansati, care vor putea experimenta tehnici noi si vor practica yoga alaturi de profesori recunoscuti la nivel national si international. Asadar, va asteptam la Yoga Festival Romania!” declara Richmond Bachia, Fondator Fitness Scandinavia.

Festivalul are loc la Ramada Plaza, de pe Bd. Poligrafiei 3-5 din Bucuresti, iar biletele sunt disponibile pe www.fitness-scandinavia.ro.

