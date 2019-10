Valoarea aurului negru: beneficiile nămolurilor sapropelice

Să plutești în Marea Moartă e ca și cum ai cântări 21 de grame, greutatea presupusă a sufletului. Apa e răcoroasă câțiva centimetri la suprafață, dar puțin mai adânc se simte ca uleiul încălzit de matca Terrei și te poartă în sus, în timp ce îți strânge pielea cu salinitatea extremă îmbogățită de oligoelemente și 26 de minerale diferite (printre care sodiul, magneziul și potasiul).

Însă un ritual de beauty nu se rezumă la a pluti în derivă, ci presupune tratamentul cu nămolul de la Marea Moartă, supranumitul aur negru. De mii de ani, împărați, călători și înțelepți (și Cleopatra) au ajuns în cel mai jos punct de pe Pământ pentru a descoperi beneficiile acestui nămol, care acum are parte de un PR extraordinar la nivel global. Regina egipteană a construit primul spa la malul lacului sărat, iar istoria ne-a arătat că rețetele ei de frumusețe au dăinuit în timp. Pe când înotam mi-am dat seama pentru o secundă că această apă și-a păstrat acea puritate din antichitate și am avut un fior: mă îmbăiez în apa în care a fost și Cleopatra. Și milioane de oameni de pe Instagram. Detalii…

După baia inițiatică m-am îndreptat spre bazinul de nămol al resort-ului Ramada Resort by Wyndham Dead Sea de pe malul iordanian al Mării Moarte. Acesta arată ca fântâna din filmul horror The Ring, doar că e stilizat după moda romană și nu e adânc deloc, iar oamenii care ieșeau de acolo arătau ca Samara (personajul care bântuia în fântână) și se puteau admira din cap până-n picioare în oglinda montată în aer liber. Dar pe mine nu mă descurajează astfel de detalii, pentru că am asociat mereu nămolul mai degrabă cu tratamente de înfrumusețare și fertilitate decât cu filme de groază sau cure antireumatism – probabil e doar o chestiune de timp până ajung acolo.

Pe când ce îmi aplicam nămolul lucios cu prudență, m-am împrietenit cu Amina, o iordaniană care mi-a spus că vine în fiecare an la Marea Moartă, de când era mică, pentru tratamente de frumusețe, și pune nămol deoparte într-o pungă și pentru bunica, care nu se mai poate deplasa. Apoi mi-a povestit cum, după zece zile de terapie sărată și mineralizată, atât cu apa, cât și cu nămolul, pielea ei e nou-nouță, hidratată, coșurile dispar (chiar și tendința acneică cu totul), pH-ul pielii e reechilibrat, iar salinitatea activează microcirculația, deci astfel tenul e întinerit. Amina mi-a explicat că știe personal cazuri de fete cu psoriazis sau alopecie care au văzut rezultate nesperate după o astfel de cură. După ce am auzit toate astea, m-am trântit cu totul în nămolul negru ca smoala, cu splash. Pielea mă ustura un pic (în special sfârcurile), dar m-am gândit că e doar o senzație, iar după ce am făcut duș, Amina mi-a dat o pungă să pun și eu nămol, pentru acasă. Am ascultat-o cu reticență: care erau șansele să mă lase să trec cu el prin aeroport?

A doua zi, am decis să merg la Oasis, spa-ul din cadrul hotelului la care stăteam, să încerc și varianta cosmetică a tratamentului cu nămol (adică aurul negru e îmbogățit cu uleiuri hrănitoare). Terapeuta filipineză mi-a spălat mai întâi picioarele într-un mod ritualic, apoi mi-a aplicat nămolul. Am remarcat că e mai deschis la culoare decât cel de pe plajă și e complet lipsit de mirosul greu, specific nămolurilor sapropelice. Peste câteva minute eram neagră peste tot, inclusiv pe față, apoi m-am odihnit înfășurată ca un cocon timp de 45 de minute, pentru a-și face efectul. Nu era prima mea împachetare și nici n-am stat niciodată excelent la capitolul răbdare, dar astfel terapeuta a avut răgaz să-mi explice în ce context funcționează nămolul: „La fetele care și-au făcut cura timp de mai multe zile am remarcat o piele mai curată. Vei vedea, coșurile și micile iritații trec imediat datorită proprietăților anti-inflamatorii, tenul capătă mai multă elasticitate, cu conținutul de magneziu, și se fortifică bariera naturală de protecție a pielii. Tratamentul cu nămol ajută și în cazul durerilor de spate cronice și ameliorează simptomele artritei”, mi-a explicat Adlyn Caro. Problema e că eu nu am stat la Marea Moartă decât două zile, deci n-aș fi avut cum să urmez cura completă, să remarc aceste beneficii, așa că am încercat să strecor nămolul prin filtrul de security si ghici ce, chiar am reușit. Nu pot spune același lucru despre prietena mea, Andra, care a fost controlată și căreia pachetul i-a fost confiscat de către poliție într-un mod dramatic. Astfel am avut ocazia să continui și acasă tratamentul cu nămolul propriu-zis, dar am folosit și alternative cosmetice, cumpărate în boutique-uri, pentru că atunci când te clătești de cel pur, indiferent cât ai fi de atentă, baia ajunge să arate ca o scenă de război.

Ce am remarcat după aproximativ o săptămână e că ar fi trebuit să am multă încredere în senzațiile mele: se pare că sfârcurile chiar s-au ars puțin, ca de la soare, în timp ce ale Andrei au fost OK (lose some/win some), deci tind să cred că e o reacție personală. În rest, pielea a devenit mai strălucitoare și mai elastică (cele mai bune rezultate le-am remarcat la călcâiele pe care le tocisem anterior în deșert și la coate) și chiar și acum, după două săptămâni, încă mă bucur de efecte. Însă cred că o mare contribuție la succesul acestei rețete o are și apa de la Marea Moartă.

Nu am găsit date comparative, dar dacă mirosul insuportabil este vreun indicator al eficacității nămolului, trebuie să mărturisesc că cel de Techirghiol este mult mai intens gazos. Adică… poate e mai bun?! „Nămolul-minune de Techirghiol e negru ca păcura, lucios, onctuos și are un miros caracteristic. Reprezintă un unicat din toate punctele de vedere, iar Federația Mondială de Hidroterapie și Climatoterapie l-a recunoscut în 2011 drept cel mai bun nămol din lume. E apropiat ca proprietăți, compoziție și efecte terapeutice de nămolul de Marea Moartă”, explică dr. balneolog Mihaela Cucu, Medical Director Ana Aslan Health Spa Eforie Nord. OK, deci chiar sunt similare.

Ce mi se pare interesant la nămolul sapropelic de liman Techirgiol (după numele lui complet) e că s-a format în urma unui proces biologic fascinant, prin descompunerea milenară a sedimentelor subacvatice (plante și mici crustacee). Elementele-cheie care contribuie la calitățile nămolului din Lacul Techirghiol sunt crustaceul filopod Artemia salina, cu rol de filtrare, și Cladophora cristalina, o algă denumită de japonezi „iarba de râu” și considerată o delicatesă. În timp ce nămolul de la Marea Moartă s-a format din mai multe straturi de aluviuni scufundate în mare în urmă cu mai mult de 10.000 de ani, absorbind concentrații ridicate de minerale în acest proces. Depozitele colectează în mod natural sulfiți și săruri, atât din apele mării, cât și din izvoarele calde aflate de-a lungul țărmului.

Ambele nămoluri se întind într-un mod plastic, absorb apa, dar în același timp se amestecă foarte bine cu ea, înmagazinează ușor căldura, iar beneficiile estetice și aplicațiile medicale sunt similare, doar că au mirosuri și reacții chimice diferite.

Nu pot să vorbesc despre acest subiect fără să menționez nămolul sapropelic (intens mirositor) din Lacul Ursu, Sovata. În decursul unui weekend de scăldat în apă sărată și împachetări cosmetice, nu m-am putut abține să observ efectul acestui nămol asupra echilibrului hormonal. De fapt, acesta e notoriu pentru conținutul de acizi humici, vitamine și auxine (estrogen și progesteron asemănători hormonilor umani feminini), prezenți în concentrații înalte. Drept urmare, după tratamentele de beauty mi-a venit menstruația cu o săptămână mai devreme. Poate am petrecut prea mult timp în apa sărată sau, poate, neavând probleme, astfel s-a manifestat efectul fitoestrogenului. În orice caz, m-am convins de eficacitatea nămolului și-l recomand persoanelor cu probleme de fertilitate sau fetelor care vor să arate mai fresh – un plus de estrogen poate să facă minuni pentru piele, siluetă, păr, e ca o doză de tinerețe. „Nămolul extras din Lacul Ursu e utilizat în prevenirea și tratarea afecțiunilor ginecologice, reumatice și dermatologice, precum și pentru efectul antistres. Auxinele sunt cheia succesului în tratamentul infertilității feminine, post-tratament cu nămol obținându-se o activare de durată (circa șase luni) a funcției ovarelor. Alte afecțiuni ginecologice ameliorate de terapia cu nămol sunt boala inflamatorie cronică pelvină, sindromul premenstrual, dereglările de ciclu menstrual. Desigur, și acest nămol tratează și afecțiunile aparatului locomotor, bolile dermatologice și are efect intens antiinflamator, analgezic, hidratant, regenerând țesuturile, crescând imunitatea, reechilibrând sistemul neuro-endocrin (stimulează glandele endocrine, epuizate prin stres – tiroida, suprarenalele, ovarele)”, spune Suzana Pretorian, doctor balneolog în cadrul Danubius Health Spa Resort.

Concluzia pe care pot să spun că am simțit-o pe propria piele e că baia în apă sărată este minunată și că aurul negru e la fel de valoros indiferent că ți-l procuri de la o stațiune de la noi sau de la Marea Moartă. Tot din experiență îți pot confirma că e mult mai eficient decât numeroase tratamente moderne, sofisticate, costisitoare, inovatoare. Și că, la fel ca orice resursă, și acesta se va consuma la un moment dat. De aceea sper să ajungem să fim octogenarele care sperie copiii pe plajă, îmbăiate în nămol, bucurându-ne de soare.

Beneficiile nămolurilor sapropelice:

Curăță în profunzime pielea, minimizând apariția ridurilor, eliminând toxinele, îndepărtând grăsimile.

Reduce apariția celulitei, purifică, catifelează și redă strălucirea pielii.

Tratează reumatismul cronic, spondiloza, osteoartritele, artrita, dureri ale părților moi (mușchi, tendoane, ligamente, fascii), leziunile post-traumatice, tendinite, osteoporoză, fibromialgie, deformări ale coloanei vertebrale (scolioză, lordoze, cifoze).

Ameliorează și tratează afecțiunile pielii: eczeme, psoriazis, neurodermite, acnee.

Stimulează sistemul imunitar, accelerează metabolismul, ajută la eliminarea excesului de apă, reduce oboseala, relaxează corpul și mintea, crește senzația de confort.

Are efect intens antiinflamator, analgezic, hidratant, scade edemele, regenerează țesuturile din profunzime, crește imunitatea locală și generală și reechilibrează sistemul neuro-endocrin.

Este tonic, ameliorează durerile provocate de accidentări precum și cele provocate de reumatism sau sedentarism. Alungă durerile de cap, insomniile, stresul, nevralgiile.

Are efecte curative asupra aparatului genital, crește fertilitatea, normalizează valorile pH-ului vaginal. Sunt ameliorate formele vechi cu aderențe post-inflamatorii și chiar formele pseudo-tumorale.

Spa-uri unde poți face terapii cu nămol:

Ramada Resort By Wyndham Dead Sea www.ramadaresortdeadsea.com;

Ana Aslan Health Spa Eforie Nord www.anahotels.ro;

Danubius Health Spa Resort Sovata www.danubiushotels.com.

