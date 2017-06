Uleiul de cocos, periculos pentru sanatatea ta?

In ultimii ani a aparut toata lumea a inceput sa foloseasca ulei de cocos in locul cremei hidratante, in locul uleiului de par si, chiar si in locul uleiului de gatit.

Desi am fi crezut ca alegem o varianta mai sanatoasa, se pare ca lucrurile nu stau deloc asa. Potrivit unui studiu realizat de American Heart Association, uleiul de cocos nu este deloc potrivit pentru gatit.

Folosirea acestuia a dus la cresterea colesterolului in toate experimentele facute. Uleiul de cocos are 82% grasimi saturate, iar acestea duc la blocarea arterelor, in timp ce untul are doar 62%.

Ce inseamna asta? Nu ar trebui sa renunti definitiv la uleiul de cocos, insa ar trebui sa il folosesti in cantitati moderate cand vine vorba de gatit. In ceea ce priveste ritualurile de infrumusetare, poti folosi cat simti tu ca este nevoie – nu a fost inca numit periculos.

