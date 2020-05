Raed Arafat atenționează că valul 2 al pandemiei de coronavirus ar putea avea loc mai devreme decât ne așteptăm

Secretarul de stat Raed Arafat ne reamintește că, deși după 15 mai ne vom putea deplasa fără declarația pe proprie răspundere, asta nu înseamnă că ne vom întoarce la viețile noastre de dinainte de pandemia de coronavirus. Și în continuare va trebui să fim extrem de atenți la măsurile de igienă. Arafat a atenționat că, dacă nu suntem atenți, valul 2 al pandemiei ar putea veni chiar în această vară.

Raed Arafat a declarat la Digi24 următoarele: „Până acum am luat măsuri ferme, încet-încet responsabiliatea se transferă către cetățean. Dacă omul de rând înțelege că ieșitul din casă are reguli, chiar dacă nu mai are nevoie de declarație în localitate, că portul măștii este obligatoriu, dacă înțelege aceste aspecte avem șansa să trecem mai ușor și prin al doilea val”.

Secretarul de stat a mai spus că, dacă în perioada următoare nu se vor respecta regulile, asta va duce la o nouă creștere a cazurilor de coronavirus și va fi nevoie din nou de măsuri restrictive. Acesta a adăugat că spitalele se pregătesc oricum pentru eventualitatea unui nou val, suplimentând numărul de paturi și cel de locuri la terapie intensivă.

„Există o ușoară coborâre, dar nu suficient să se spună că nu mai vine încă un val. Semnele sunt pozitive, dar nu sunt concludente că totul e perfect și că, orice facem, virusul a dispărut. Virusul nu a dispărut, poate va reveni în toamnă, dar din punctul nostru de vedere, virusul există, infecții vor fi, persoanele vulnerabile au rămas vulnerabile”, a spus Raed Arafat referitor la cazurile recente de coronavirus. „Nu trebuie să fim deloc relaxați, deloc neglijenți”.

Raed Arafat a mai declarat într-un interviu recent că se poate opune legii care va intra în vigoare de săptămâna viitoare, în starea de alertă, și care permite redeschiderea mall-urilor și a teraselor.

