Plante si condimente care te vor ajuta sa fii mai sanatoasa iarna aceasta

Adaugarea acestor plante si condimente in dieta te poate ajuta mai mut decat iti imaginezi.

Acestea sunt plantele si condimentele care te vor ajuta sa fii mai sanatoasa iarna aceasta.

1. Salvia

Ce este? Salvia este o planta des folosita pentru gatit, dar putini stiu intrebuintarile ei medicinale. Era folosita de catre stramosi pentru a scapa de raceala. In plus, se spune ca ajuta memoria si are chiar si proprietati anibacteriene.

Cum o folosim? De obicei e folosita in prepararea carnii, a sosurilor sau a pastelor. Totusi, pentru a adauga mai multa salvie in dieta ta, o poti folosi in ceai; pur si simplu adauga cateva frunze de salvie si apa fierbinte, iar apoi poti pune lamaie si miere dupa gust. Conform Authority Nutrition, salvia reduce scaderea acetilcolinei. Nivele scazute ale acestei substante sunt gasite spre exemplu la pacientii care sufera de Alzheimer, sugerand probabil si legatura dintre salvie si memorie.

2. Lavanda

Ce este? Lavanda este o planta care face parte din familia mentei. Este des intalnita in parfumuri si odorizante.

Cum o folosim? Putem gasi uleiuri esentiale de levantica la plafar si acestea pot fi adaugate in cada sau in dispozitive pentru aromaterapie. Mirosul placut ajuta la reducerea stresului sau a insomniei. Centrul de Cercetare al Universitatii Maryland sugereaza ca lavanda incetineste activitatea sistemului nervos, ceea ce ajuta la relaxare.

3. Turmericul

Ce este? Turmericul este un condiment cu aroma exotica, ce face parte din familia ghimbirului, cel mai des folosit pentru a prepara curry. Are o gama larga de proprietati, dintre care cea mai importanta este aceea de antiinflamator.

Cum il folosim? Pe langa retetele culinare in care putem adauga turmeric, acesta poate fi adaugat in ceai. Turmericul contine ingredientul-minune curcuma, acesta reducand durerile si reparand tesuturile musculare.

4. Rozmarinul

Ce este? Rozmarinul este o planta care face parte din familia mentei.

Cum il folosim? De regula, este folosit pentru preparatele de miel, in paste sau sosuri. De asemenea, se poate face ceai adaugand o jumatate de lingurita de rozmarin in apa fierbinte, lasand la infuzat, cu lamaie si miere dupa gust. Studii facute de catre Therapeutic Advances in Psychopharmology arata ca folosirea uleiurilor esentiale de rozmarin poate afecta pozitiv starea de spirit.

5. Menta

Ce este? Menta este una dintre cele mai intalnite plante aromate, aceasta fiind folosita la scara larga pentru pasta de dinti sau guma de mestecat.

Cum o folosim? Ceaiul de menta poate fi cumparat sau facut acasa din frunze de menta. Uleiul esential mentolat este folosit si pentru dureri de orice fel. Studii conduse de catre NHS arata ca menta are rezultate reale in calmarea durerilor si anumitor simptome precum durerea in gat.

6. Ghimbirul

Ce este? Ghimbirul este o planta folosita pentru a adauga savoare in special mancarurilor asiatice.

Cum il folosim? Pentru senzatiile de greata, se adauga radacina de ghimbir in ceai. Articolul academic numit “Eficienta ghimbirrului in senzatii de greata si voma” a aratat in urma studiilor efectuate, ca subiectii au favorizat ghimbirul, iar efectele au fost vizibile in reducerea starii de greata.

7. Scortisoara

Ce este? Scortisoara este un condiment folosit in special la prepararea deserturilor. De asemenea, contine o substanta care, conform Authority Nutrition, are proprietati anibacteriene.

Cum o folosim? In afara de prajituri, putem adauga scortisoara in cafea sau in alte bauturi calde, dar si in curry sau chilli. In plus, exista si uleiuri esentiale de scortisoara care au aceleasi efecte. Medical News Today a aratat faptul ca acest condiment are proprietati antibacteriene si antifungice, si de asemenea, regleaza nivelul de zahar in sange.

8. Ardei iute Cayenne

Ce este? Ardeiul iute Cayenne este un condiment des folosit in prepararea mancarurilor iuti.

Cum il folosim? Poate fi folosit atat in mancare cat si in prepararea unui ceai nutritional. Authority Nutrition spune despre ardeiul iute Cayenne ca ajuta in pierderea in greutate si in reducerea senzatiei de foame.

9. Echinacea

Ce este? Echinacea purpurea este una dintre cele mai cunoscute plante medicinale din lume. Este folosita pentru a alunga simptomele racelii.

Cum o folosim? Echinacea se gaseste in farmacii si la plafar, si poate fi cumparata chiar si sub forma de tablete. Centrul Medical al Universitatii Maryland spune despre aceasta planta ca, desi efectele sale sunt unele controversate, studiile arata ca persoanele cu simptome de raceala care s-au tratat cu Echinacea s-au vindecat mai repede decat cele care nu au facut-o.

Text: Ruxandra Urziceanu

Foto: Shutterstock