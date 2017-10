Cum sa iti cresti imunitatea in 6 pasi simpli

Descopera 6 sugestii practice despre cum iti poti imbunatati imunitatea pe timpul toamnei.

De ceva vreme e toamna. Inca nu te induri sa treci la garderoba de toamna-iarna, dar ploile si frigul nu prea iti dau de ales. Punct si de la capat: incepe iar lupta cu gripa si racelile! Rezerva de plante medicinale si de retete miraculoase ale bunicii sau ale mamei nu prea isi mai face loc in viata ta si se vede. Te simti obosita si cu moralul la pamant. Daca inca nu te-ai gandit, in aceasta perioada cauza cea mai frecventa a problemelor tale de sanatate este imunitatea scazuta.

Cel mai des, o imunitate deficitara se intalneste la copii si varstnici, la alcoolici, fumatori, supraponderali, in caz de stres, insomnii, alimentatie nepotrivita si in general un stil de viata toxic. Ai nevoie sa te pui pe picioare urgent. Descopera mai jos cateva sugestii despre cum sa te mentii sanatoasa si cu o imunitate de fier pe timpul sezonului ploios:

CONSUMA ALIMENTE CARE SPORESC IMUNITATEA

Una dintre cele mai frecvente cauze ale unei imunitati scazute este alimentatia nesanatoasa. Asa ca daca vrei sa iti consolidezi imunitatea, ai face bine sa renunti la gustarile hipercalorice si sa tii o dieta echilibrata, bogata in alimente sanatoase precum legume, fructe si cereale integrale. Este recomandat sa consumi cat mai multa apa si sa eviti grasimile saturate si proteinele animale.

In aceasta perioada e musai sa pui in cosul de cumparaturi scortisoara, ardei iute, ghimbir si usturoi. Scortisoara este bogata in antioxidanti si inhiba dezvoltarea bacteriilor. Si daca te gandesti sa o consumi regulat impreuna cu clasicul vin rosu, mai bine nu. Afla ca alcoolul in cantitati mari reduce drastic capacitatea organismului de a combate diversele boli. Un alt condiment cunoscut, ardeiul iute, stimuleaza organismul si lupta impotriva infectiilor. Daca treci peste gustul puternic si iute, ghimbirul este protectia ideala impotriva racelii si gripei. Renunta la antibioticile chimice si apeleaza la unul natural: usturoiul. Acesta ajuta la prevenirea racelilor si opreşte dezvoltarea bacteriilor si ciupercilor din organism.

FA MISCARE REGULAT SI DORMI SUFICIENT

Stiu ca te-ai plictisit sa tot auzi ca sportul rezolva multe, dar cam acesta este adevarul. Nu suntem facute sa stam 8 ore pe un scaun inchise intr-un birou. Asa ca rezerva-ti 30 de minute de miscare in fiecare zi. O activitate fizica regulata ajuta la imbunatatirea sistemului cardiovascular, reduce stresul si creste imunitatea. Pana si pentru cele mai lenese dintre noi exista variante de miscare distractiva. Trebuie doar sa vrei. Totusi, ai grija si la reversul medaliei. Dormi cel putin 7 ore in fiecare noapte. Un organism obosit este lent si vulnerabil.

ELIMINA STRESUL

Boala secolului este cel mai mare inamic al imunitatii. Incearca meditatie, relaxare, liniste. Citeste ceva despre mindfulness si traieste in prezent pe cat posibil. Dormi bine si incarca-te cu energie pozitiva. Poti incerca orice functioneaza: de la un masaj antistres… pana la o carte de colorat pentru adulti. Ideea este sa devii constienta ca stresul este periculos si nu iti afecteaza doar starea psiho-emotionala.

CURA DE ECHINACEEA

Cel mai bine este sa nu ajungi la limita. Poti face o o cura preventiva cu ceai de echinaceea. Un antibiotic natural eficient, planta de echinaceea intareste sistemul imunitar, lupta impotriva infectiilor virale, a sinusurilor si amelioreaza gripa.

VITAMINA C DIN BELSUG

Vitamina C este renumita pentru efectul ei de crestere a imunitatii. Aceasta stimuleaza productia de celule imunitare care anihileaza virusurile si bacteriile. O sursa importanta de vitamina C sunt citricele consumate crude sau sub forma de suc. Poti completa aportul acestei vitamine cu ajutorul unui supliment alimentar.

DETOXIFIAZA-TE

Un corp sanatos este o bariera greu de strabatut de bacterii si virusi. Elimina toxinele din organism cu ajutorul unei cure de detoxifiere. Opteaza pentru o dieta pe baza de fibre, legume si fructe consumate in stare proaspata. Renunta la carne, dulciuri, cafea si fainoase pe cat posibil. Pentru un rezultat mai bun poti sa folosesti si plante cu efect depurativ sau poti sa mergi la sauna. Astfel, ai o imunitate puternica, dar si o piele stralucitoare, mai putina celulita si cateva kilograme in minus.

