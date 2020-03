EXCLUSIV ELLE: Medicul român Adrian Bot, dezvăluiri despre un posibil tratament pentru Covid-19 aflat deja în teste

Medicul român Adrian Bot nu ar trebui să aibă nevoie de introduceri. Este creditat drept omul care a inventat (alături de echipa sa) una dintre cele mai eficiente imunoterapii oncologice ale lumii, cu rezultate uimitoare, motiv pentru care a fost și premiat cu Galien Prix; este doctor în biogenetică și lucrează în managementul unei companii farmaceutice globale, Gilead Sciences. „Am fost fascinat de știință dintotdeauna”, ne-a spus medicul care a plecat din România în 1994, la câteva luni după ce a absolvit Facultatea de Medicină la Timișoara. I s-a oferit posibilitatea să facă un doctorat în imunologie la New York, și a rămas de atunci în Statele Unite. „Mi-am continuat doctoratul în New York Mount Sinai School of Medicine în științe biomedicale, specialitatea imunologie/virologie. Mă ocup cu cercetarea și dezvoltarea în domeniul noilor tratamente biotehnologice.”

L-am contactat pe doctorul Adrian Bot atunci când am aflat că un posibil tratament pentru Covid-19, boala provocată de noul coronavirus, este produs chiar de compania la care lucrează și este testat deja din februarie în China, după ce a arătat rezultate promițătoare când a fost administrat unor pacienți din Statele Unite. Dr. Adrian Bot a ținut să ne spună că nu face parte din echipa care lucrează direct la acest tratament. „Deși am pregătire în virologie, nu mă ocup direct de activitățile anti-Covid-19, care se desfășoară în divizia de boli infecțioase a companiei.” Am vrut, totuși, să aflăm mai multe despre medic, și mai ales despre acest tratament care s-ar putea dovedi în curând de ajutor pentru numeroși pacienți afectați de coronavirus.

Remdesivir, tratamentul care ar putea să salveze oamenii afectați de Covid-19, dezvoltat inițial pentru Ebola. Ce spune dr. Adrian Bot?

Încă de la primul schimb de emailuri, dr. Adrian Bot ne-a spus următoarele: „colegii mei de la Gilead au descoperit faptul că un medicament care a fost dezvoltat inițial pentru Ebola ar putea să fie activ împotriva coronavirus. Pe baza acestei descoperiri preliminare, compania, împreună cu autoritățile chineze și cu sprijinul guvernului american, a inițiat două studii clinice în Hubei/Wuhan China, pentru a testa și demonstra în condiții științifice adecvate, în pacienți infectați, utilitatea acestui medicament, Remdesivir.”

„Aș dori să subliniez că aceste studii sunt absolut necesare pentru a demonstra activitatea acestui medicament, înainte de a putea fi considerat pe scară largă ca tratament în pacienții cu risc înalt infectați cu Covid-19”, a mai adăugat medicul.

Despre ce este vorba? Remdesivir este un nou medicament antiviral care a fost dezvoltat de Gilead Sciences ca tratament pentru infectările cu virusurile Ebola și Marburg, despre care s-a dovedit ulterior că poate să funcționeze și împotriva altor virusuri, printre care și coronavirusurile – inclusiv MERS și SARS.

Remdesivir are un efect inhibitor, adică, explică dr. Adrian Bot, „acționează prin a suprima capabilitatea virusului de a-și autoreproduce materialul genetic. Acest lucru încetinește înmulțirea virusului în organismul uman, limitează distrugerea țesuturilor, ajutând recuperarea cu ajutorul imunității proprii”.

Tocmai datorită acestor calități Remdesivir a fost utilizat în tratarea a doi pacienți infectați cu noul tip de coronavirus pe teritoriul Statelor Unite.

The New England Journal of Medicine a raportat despre primul pacient, care a fost internat inițial cu simptome ușoare, pentru ca apoi să dezvolte pneumonie. Bărbatul în vârstă de 35 de ani s-a prezentat la spitalul din Snohomish County, Washington, pe 19 ianuarie, spunând că tușește și are febră de aproximativ patru zile. Stare lui a început să se deterioreze în a 9-a zi de boală (și a 5-a de spitalizare), moment în care medicii au decis să treacă la utilizarea compasională a Remdesivirului, intravenos, pentru acest caz, din a 7-a zi de la internare. Asta înseamnă că medicamentul experimental a putut fi utilizat legal, în lipsa unei alte variante de tratament. În ziua imediat următoare starea pacientului, raportează jurnalul, a dat semne vizibile de îmbunătățire, și pacientul a putut să respire pe cont propriu.

Un alt pacient (o femeie de data aceasta) a fost tratat cu Remdesivir la începutul lui martie în SUA, raportează Science Mag. Aceasta fusese tratată pentru o săptămână, și era primul caz de răspândire comunitară detectat în SUA. Când starea ei s-a deteriorat, medicii au trecut la utilizarea compasională a Remdesivir. Medicul George Thompson, parte din echipa care a tratat cazul, a declarat că pacienta se afla în stare critică, care s-a îmbunătățit semnificativ încă de a doua zi după administrarea medicamentului, iar acum se simte bine.

Acum, medicamentul se află în fază de testare în China – sunt două studii clinice, unul în care sunt pacienți cu simptome severe, de exemplu cei care au nevoie de administrare de oxigen, iar altul cu pacienți cu simptome mai blânde. Între timp, raportează New York Times, Wuhan Institute of Virology a aplicat pentru un patent în China pentru folosirea substanței pentru a trata noul tip de coronavirus.

La mai bine de o lună de la demararea studiului clinic, dr. Adrian Bot spune că acesta „va mai dura aproximativ o lună și jumătate până la terminarea lui” și că nu se poate pronunța dinainte despre ce se poate întâmpla.

Totuși, când îl întrebăm despre cum arată acest moment în dezvoltarea medicinei, din punctul de vedere al inovațiilor și al vitezei cu care se pot găsi soluții la probleme grave ca cea cu care ne confruntăm, medicul se arată optimist, dintr-un anumit punct de vedere. „Suntem mai dotați ca niciodată în trecut pentru probleme complexe, dar nu ne-am confruntat niciodată cu o pandemie atât de rapidă. Avem instrumentele necesare, dar nu și infrastructura și experiența de a reacționa rapid. Încă…”, spune dr. Adrian Bot.

De cât timp și de ce tipuri de resurse e nevoie pentru a se ajunge la găsirea unui tratament eficient pentru virusuri de tipul noului coronavirus? Dr. Bot explică că este vorba despre:

„Tratament: medicament care inhibă replicarea virusului și poate să fie folositor pacienților cu risc, pentru a preveni mortalitatea. Aproximativ 2 luni până la primele rezultate definitive.

Vaccin: aproximativ 9-12 luni în cel mai bun caz. Testele cu vaccinuri experimentale au început, dar trebuie așteptat pentru a afla rezultatele, întrucât imunitatea se dezvoltă în timp, și tehnologiile folosite nu sunt încă validate pe scară largă.

Infrastructură: Este clar că este nevoie de o infrastructură globală, care să permită un răspuns rapid. Capabilitățile necesare sunt: 1) dotări în spitalele actuale pentru boli infecțioase acute; 2) spitale mobile dotate cu secții de boli acute infecțioase; și 3) protocoale armonizate de încetinire sau oprire a pandemiilor și 4) instrucțiuni clare pentru populație, și dotare basică.”

De altfel, dr. Adrian Bot ține să menționeze că orice tratament are un traseu de parcurs înainte de ajunge la populație. „Înainte de aprobare, aceste medicamente trebuie să treacă studii clinice suficient de mari și cu rezultate pozitive, care trebuie revizuite și aprobate de guvern (Food and Drug Administration). În acest caz, studiile au început și se vor termina pe parcursul aprilie – iunie. Sunt unele medicamente care vor fi disponibile imediat, întrucât au fost produse în trecut pentru alte scopuri.”

Tocmai aici este și avantajul unui medicament precum Remdesivir, însă doctorul Bot spune că „avantajele sunt logistice. Dezavantajul este că poate să fie o variantă suboptimală și temporară.”

De aceea, spune dr. Adrian Bot, cercetătorii se îndreaptă acum în două direcții – și spre găsirea unui vaccin, și spre descoperirea unui tratament eficient, „mai ales dacă dezvoltarea vaccinului va dura mai mult de un an și dacă nu va funcționa în toți recipienții.”

